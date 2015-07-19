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mhp'den erdoğan'a çağrı!

MHP'DEN ERDOĞAN'A ÇAĞRI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe mutabakatına ilişkin sözlerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Sayın Cumhurbaşkanını Dolmabahçe süreci ile ilgili samimi olmaya davet ediyoruz" dedi.

Tarih : 19 Temmuz 2015, 16:51
Puan Ver : Mhp'den Erdoğan'a Çağrı!(7/10)7


Yazılı bir açıklama yapan Adan; Erdoğan'ın sözlerinin gündemi işgal etmeye yönelik olduğunu öne sürdü. Hazırlanan metnin Erdoğan ve Davutoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu savunan adan; "Bayram sabahı verilen mesajlar, bu mübarek günün insanları samimiyete, ahlaka ve dürüstlüğe davet eden iklimine terstir. " dedi.



AK Parti ile HDP arasındaki koalisyon görüşmeleri sırasında da Dolmabahçe sürecindeki isimlerin aynı masada yer aldığına dikkat çeken Celal Adan, "AKP ve Sayın Erdoğan eğer son söylediklerinde samimi iseler,  Dolmabahçe mutabakatını yok sayıyorlarsa; o halde o gün masada AKP tarafında kimler varsa bu kişilerin derhal istifalarını istemelidirler" ifadelerini kullandı.








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