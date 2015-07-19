

Yazılı bir açıklama yapan Adan; Erdoğan'ın sözlerinin gündemi işgal etmeye yönelik olduğunu öne sürdü. Hazırlanan metnin Erdoğan ve Davutoğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu savunan adan; "Bayram sabahı verilen mesajlar, bu mübarek günün insanları samimiyete, ahlaka ve dürüstlüğe davet eden iklimine terstir. " dedi.







AK Parti ile HDP arasındaki koalisyon görüşmeleri sırasında da Dolmabahçe sürecindeki isimlerin aynı masada yer aldığına dikkat çeken Celal Adan, "AKP ve Sayın Erdoğan eğer son söylediklerinde samimi iseler, Dolmabahçe mutabakatını yok sayıyorlarsa; o halde o gün masada AKP tarafında kimler varsa bu kişilerin derhal istifalarını istemelidirler" ifadelerini kullandı.