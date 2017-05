MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine işaret ederek, "Trump görüşmede hangi sözleri vermiş olursa olsun, asıl önemli olan atacakları somut adımlardır. Suriye'de PKK devleti için koridor kurulması ve PYD'ye silah verilmesi gibi politikalardan vazgeçilmediği sürece Türkiye'nin ABD ile gerçek manada müttefiklik ilişkisinden söz edilemeyecektir" dedi.







İHA'nın haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, 21 Mayıs'ta yapılacak il kongreleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.







"BOZKURTLARIN ŞAHLANIŞINA ŞAHİT OLACAKLAR"







Türkiye'nin 21 Mayıs 2017 Pazar günü kongre salonlarından bütün ülke sathına yayılacak eşine az rastlanır bir dayanışma ve dava ruhuna şahit olacağını belirten Çetin, "Milliyetçi Hareket Partisi, ilçe kongrelerini tamamladığı 41 ilde aynı gün ve saatte il kongrelerini yaparak bir ilke imza atacaktır. 48 yıllık şanlı bir maziye sahip olan partimizi geriletmek için her yolu deneyenler, bozkurtların şahlanışına şahit olacaktır. Türkiye'ye kurulan darbeli, terörlü, ekonomik ve sosyal krizli kumpas döneminin menzilindeki ilk hedef olan Milliyetçi Hareket Partisi, önümüzdeki Pazar günü sahada hazır edeceği on binlerce yöneticisi ve yüz binlerce ülküdaşıyla hiçbir kirli savaşın kendisini mağlup edemeyeceğini ilan edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne kurulan komploların ve tuzakların boşa gittiğine, devşirilen her insanımızın yerini onlarca daha inançlı ve heyecanlı dava arkadaşımızın doldurduğuna cümle alem şahit olacaktır. Ülkücülerin dirlik ve düzen içerisinde dipdiri ayakta olduklarını gören Türkiye ve Türklüğe sevdalı vatandaşlarımız yarınlara ümitle bakacaklar, milletimizin hasımları ve onlarla iş tutma gafletine düşenler için ise bu Pazar matem günü olacaktır" ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk