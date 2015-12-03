MHP'DEN ENGELLİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, engellilerle ilgili kanun teklifleri hazırladı.
Kalaycı'nın, TBMM Başkanlığına sunduğu "Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde kamuda engelli kontenjanının artırılması ve 2016 yılında en az 20 bin engellinin bu kontenjanlara atanması öngörüldü.
"Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde ise doğuştan ya da sigortalılıktan önce engelli olanların malul sayılmamasına yönelik uygulamadaki ayrımcılığın giderilmesi amaçlandı.
Mustafa Kalaycı tarafından sunulan "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde de engelli aylıklarının ve 65 yaş aylığının iyileştirilmesi ve aylıkları kesilen engellilerin ve yaşlıların mağduriyetinin giderilmesi talep edildi.
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