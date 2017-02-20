Irina Shayk Mert Alaş'a Doğum Günü Kutlaması
Tbmm Başkanı'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Evde Engelli Bakana Ayda 960 Lira!
Tüketirken Dikkat Edin Yoksa...
Süper Lig'de Düşme Hattı Kaynıyor
Volvo'nun Çinli Sahibi Jet Fadıl'ın Eski Firmasına Talip!
Rus Askerlere Bombalı Araçla Saldırı!
Canlı Yayına Çıkan Koca: Eşim Beni 3 Farklı Erkekle ...
Mhp'den Chp'ye Sert Cevap
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'dolandırıcılık' Uyarısı
Kömürlükten Bin 300 Metrekarelik Tesise Yükseliş!
Bingöl'de 1,5 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
4 Astsubay Gözaltına Alındı
Lig Yeni Başlıyor
Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Bire Bir!
Dolar/Tl 1,5 Ayın En Düşüğünü Gördü
İran'dan Türkiye'ye Sert Tepki
Yeni Nokia 3310'dan İlk Sızıntı!
Meteoroloji'den İstanbul Ve Bu İller İçin Kritik Uyarı!
Ak Parti'den Referandum İçin 3İ Formülü

mhp'den chp'ye sert cevap

MHP'DEN CHP'YE SERT CEVAP

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Terör örgütleriyle ortaklıklarını gizlemeyen bir partinin temsilcisinin sözlerini hayretle karşılıyorum" dedi.

Tarih : 20 Şubat 2017, 15:44
Puan Ver : Mhp'den Chp'ye Sert Cevap(5/10)7


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Terör örgütleriyle ortaklıklarını gizlemeyen bir partinin temsilcisinin sözlerini hayretle karşılıyorum" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün katıldığı bir programda "Bugün tahmin ediyorum onun adını saydığı benin saymayacağım bütün terör örgütleri iktidarın ve Devlet Bahçeli'nin benimsemiş olduğu bu yöntemden çok memnun. Günde 10 sefer 30 kanalda 3 farklı ağızda isimleri anılıyor. ve onlar sanki bu ülkenin kaderine etki edebilecekmiş güçteymiş, referandum un kaderini belirleyebilecek, bu ülkede kitleleri yönlendirebilecek güçteymiş gibi gösteriliyorlar" şeklindeki sözleri üzerine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yazılı açıklama yaptı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Mhp  Den  Chp  Ye  Sert  Cevap    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER