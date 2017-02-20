

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Terör örgütleriyle ortaklıklarını gizlemeyen bir partinin temsilcisinin sözlerini hayretle karşılıyorum" dedi.







CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in dün katıldığı bir programda "Bugün tahmin ediyorum onun adını saydığı benin saymayacağım bütün terör örgütleri iktidarın ve Devlet Bahçeli'nin benimsemiş olduğu bu yöntemden çok memnun. Günde 10 sefer 30 kanalda 3 farklı ağızda isimleri anılıyor. ve onlar sanki bu ülkenin kaderine etki edebilecekmiş güçteymiş, referandum un kaderini belirleyebilecek, bu ülkede kitleleri yönlendirebilecek güçteymiş gibi gösteriliyorlar" şeklindeki sözleri üzerine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yazılı açıklama yaptı.







kaynak:haberler