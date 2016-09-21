

CHP yönetimini bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyaran Yalçın, "Son günlerde anamuhalefet partisi yetkilileri, çıkarılan KHK'lardaki bazı hükümlerin anayasa aykırı olduğunu ileri sürerek, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacaklarını beyan etmektedirler. Bu beyanlar karşısında Anayasa'nın 148/1. maddesindeki düzenleme ile OHAL dönemlerinde çıkarılan KHK'lara karşı 'iptal davası' açılamayacağını hatırlatmak gerekir." dedi.







Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu 2010 yılında açıldığını anımsatan Yalçın, KHK'nın Anayasa'ya aykırılığı, buna bağlı olarak hak ihlalinin



belirlenmesi için bireysel başvuru yolunun da kapalı olduğunu söyledi. Ancak olağan dönemlerde çıkarılan KHK'lara karşı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılabileceğine dikkati çeken Yalçın, bu hakkı kullanabileceklerin Anayasa'nın 150. maddesinde açık olarak gösterildiğini ifade etti.