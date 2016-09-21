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mhp'den chp'ye khk uyarısı

MHP'DEN CHP'YE KHK UYARISI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP yönetiminin, "Kanun Hükmünde Kararnameleri Anayasa Mahkemesi'ne götürecekleri" yönündeki açıklamalara işaret ederek, Anayasa'nın 148/1. maddesindeki düzenleme ile OHAL döneminde çıkarılan KHK'lara karşı iptal davası açılamayacağını söyledi.

Tarih : 21 Eylül 2016, 11:43
Puan Ver : Mhp'den Chp'ye Khk Uyarısı(0/10)


CHP yönetimini bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyaran Yalçın, "Son günlerde anamuhalefet partisi yetkilileri, çıkarılan KHK'lardaki bazı hükümlerin anayasa aykırı olduğunu ileri sürerek, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacaklarını beyan etmektedirler. Bu beyanlar karşısında Anayasa'nın 148/1. maddesindeki düzenleme ile OHAL dönemlerinde çıkarılan KHK'lara karşı 'iptal davası' açılamayacağını hatırlatmak gerekir." dedi.



Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu 2010 yılında açıldığını anımsatan Yalçın, KHK'nın Anayasa'ya aykırılığı, buna bağlı olarak hak ihlalinin

belirlenmesi için bireysel başvuru yolunun da kapalı olduğunu söyledi. Ancak olağan dönemlerde çıkarılan KHK'lara karşı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılabileceğine dikkati çeken Yalçın, bu hakkı kullanabileceklerin Anayasa'nın 150. maddesinde açık olarak gösterildiğini ifade etti.








Etiketler: Mhp  Den  Chp  Ye  Khk  Uyarısı    haber

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