

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Barzani ziyaretine ve Kürdistan bayrağı çekilmesine tepki göstermelerinin “Evet” cephesinde bir çatlak anlamına gelmeyeceğini söyledi.







“Referandum sürecinde MHP'den farklı bir tavır beklenebilir mi?” sorusunu “Genel başkanın dediği gibi biz yolumuza devam edeceğiz” şeklinde yanıtlayan Yalçın, “Bu konuda farklı bir durum söz konusu olmaz. ‘Evet' konusunda bir problem olmaz. Ancak bu, gördüğümüz yanlışlığı söylemeyeceğimiz anlamına da gelmez. Biz farklı ve ayrı bir partiyiz. Anayasa değişikliği konusundaki tutumumuzda bir değişiklik olmayacak” dedi.







kaynak:habertürk