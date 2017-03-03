

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki etkinliğe katılmasının engellenmesinin akıl almaz olduğunu belirterek, "Her bakımdan yanlış. Almanya'yı artık aklıselime davet ediyorum." dedi.







Akçay, Bozdağ'ın, Almanya'da Türk vatandaşları ile bir araya geleceği etkinliğe katılımının engellenmesi ve toplantının iptal edilmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.







"Bu tutumu sergileyen Alman yöneticileri kınıyorum." ifadesini kullanan Akçay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları gidecek ve orada vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olunacak. Bu, aklın alacağı bir şey değil. Her bakımdan yanlış." diye konuştu.







kaynak:habertürk