MHP'DEN ALMANYA'YA TEPKİ: AKLIN ALACAĞI BİR ŞEY DEĞİL
MHP Grup Başkanvekili Akçay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki etkinliğe katılmasının engellenmesine tepki gösterdi
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki etkinliğe katılmasının engellenmesinin akıl almaz olduğunu belirterek, "Her bakımdan yanlış. Almanya'yı artık aklıselime davet ediyorum." dedi.
Akçay, Bozdağ'ın, Almanya'da Türk vatandaşları ile bir araya geleceği etkinliğe katılımının engellenmesi ve toplantının iptal edilmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
"Bu tutumu sergileyen Alman yöneticileri kınıyorum." ifadesini kullanan Akçay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları gidecek ve orada vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olunacak. Bu, aklın alacağı bir şey değil. Her bakımdan yanlış." diye konuştu.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar