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mhp'den almanya'ya tepki: aklın alacağı bir şey değil

MHP'DEN ALMANYA'YA TEPKİ: AKLIN ALACAĞI BİR ŞEY DEĞİL

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki etkinliğe katılmasının engellenmesine tepki gösterdi

Tarih : 03 Mart 2017, 15:00
Puan Ver : Mhp'den Almanya'ya Tepki: Aklın Alacağı Bir Şey Değil(5/10)3


 MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki etkinliğe katılmasının engellenmesinin akıl almaz olduğunu belirterek, "Her bakımdan yanlış. Almanya'yı artık aklıselime davet ediyorum." dedi.



Akçay, Bozdağ'ın, Almanya'da Türk vatandaşları ile bir araya geleceği etkinliğe katılımının engellenmesi ve toplantının iptal edilmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



"Bu tutumu sergileyen Alman yöneticileri kınıyorum." ifadesini kullanan Akçay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları gidecek ve orada vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olunacak. Bu, aklın alacağı bir şey değil. Her bakımdan yanlış." diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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