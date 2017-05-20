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mhp'den 41 il için ortak karar!

MHP'DEN 41 İL İÇİN ORTAK KARAR!

MHP'den kongre hamlesi geldi. 41 ilde aynı anda il kongresi yapılacak.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 12:43
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MHP, Anayasa değişikliğinin ardından yeni bir politik safhaya geçiyor. MHP'nin, seçim sistemi ve hükümet konularında Ak Parti ile yeni formüle edilecek bir işbirliğine gireceğine dair beklentiler güçlenirken, MHP teşkilatları da yeni dönemin kodlarına göre yeniden şekilleniyor. İlk kez il kongrelerini aynı gün yapma kararı alan MHP, yarın 41 ilde birden il kongresi toplayacak.



İl kongrelerinde, hem FETÖ unsurlarına karşı bir temizlenme ve ayıklama yapılacak hem de bu unsurlardan uzak taban ile kucaklaşma gerçekleştirilecek. Kongrelerle, “16 Nisan'dan sonra geçilen yeni politik safhaya hazır olunduğu” mesajı verilecek.



‘KUVVET TAZELEDİ'



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kongrelerin FETÖ'nün kirlettiği siyasi atmosferden arınma, partinin dokusunu temizleme ve ayıklama hamlesi niteliğinde olduğunu vurgularken, şu bilgileri verdi: 700'e yakın ilçe kongresi tamamlanmış, ardından il kongreleri safhasına geçilmiştir. Büyük bir coşku ve olgunluk havasında gerçekleştirilen kongrelerimizde, MHP'nin dinamizminden hiçbir şey kaybetmediği, aksine kuvvet tazelediği gözler önüne serilmiştir. 21 Mayıs'ta 41 ilimizde aynı anda il kongresi yapılacaktır. 41 ilde “41 kere maşallah!” dedirtecek disiplin ve vakar atmosferinde gerçekleştireceğimiz kongreler, 2018'de yapılacak büyük kurultayın provası mahiyetinde olacaktır. MHP'yi bölünebilir hammadde haline getirme çabalarına en olgun cevap; 41 il kongremizde atılacak “kaynaşma ve kucaklaşma” adımıyla verilecektir.



 



kaynak:milliyet








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