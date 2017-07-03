MHP'DE SÜRPRİZ İSTİFA!
Alınan bilgiye göre, MHP Genel Merkezi tarafından 9 ay önce göreve getirilen Güngördü, dün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleriyle istifa kararı aldıklarını parti karar defterini sosyal medya hesabından yayımlayarak duyurdu.
Güngördü, ardından aldıkları kararı MHP İl Başkanı Levent İlter'i telefonla arayarak bildirdi. İlçe parti binasının balkonunda asılı olan MHP tabelasının söküldüğünü ve binadaki eşyaların bir depoya taşındığı bilgisini alan İl Başkanı İlter ve partililer Buharkent'e gitti.
MHP İl Başkanlığına gelen partililer ile İlçe Başkanlığından istifa eden grup arasında arbede yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki grubu ayırdı. Gerginlik, ilçeye gelen partililerin eşyaları depodan alıp tekrar ilçe binasına yerleştirmesiyle son buldu.
kaynak:haber7
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