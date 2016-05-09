

Karara gerekçe olarak, Sinan Oğan ve Koray Aydın'ın MHP yönetimini hedef alan açıklamaları gösterildi.







Sinan Oğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Eğer aldığımız duyumlar doğruysa, basına yansıyanlar doğruysa 15 Mayıs kurultay kararımızı Yargıtayın da onayladığını buradan söylememiz mümkün. İnşallah Yargıtay bir karar vermese dahi 15 Mayıs'ta kurultayımızı yapacağız" demişti.