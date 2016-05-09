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MHP'DE SİNAN OĞAN VE KORAY AYDIN HAKKINDA DA İNCELEME


MHP'DE SİNAN OĞAN VE KORAY AYDIN HAKKINDA DA İNCELEME
Tarih : 09 Mayıs 2016, 15:42
Puan Ver : Mhp'de Sinan Oğan Ve Koray Aydın Hakkında Da İnceleme(9/10)9


Karara gerekçe olarak, Sinan Oğan ve Koray Aydın'ın MHP yönetimini hedef alan açıklamaları gösterildi.



Sinan Oğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Eğer aldığımız duyumlar doğruysa, basına yansıyanlar doğruysa 15 Mayıs kurultay kararımızı Yargıtayın da onayladığını buradan söylememiz mümkün. İnşallah Yargıtay bir karar vermese dahi 15 Mayıs'ta kurultayımızı yapacağız" demişti.








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