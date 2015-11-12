MHP'DE SİNAN OĞAN DA ADAY OLUYOR
MHP kulislerinde, eski vekil Sinan Oğan'ın Pazartesi günü Genel Başkan adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.
Yine kulislere yansıyan bilgilere göre, Oğan MHP'nin yaklaşık 1200 delegesinin üçte birinden fazlasının desteğini sağlamış durumda; Pazartesi düzenleyeceği basın toplantısında Oğan'ın olağanüstü kongre için MHP'li 500 delegenin imzasını da açıklayacağı belirtiliyor.
İHRAÇ EDİLMİŞ, MAHKEME KARARIYLA PARTİYE DÖNMÜŞTÜ
MHP disiplin kurulu, Sinan Oğan'ı partiden "bağımsız faaliyetler içine girmesi" gerekçesiyle ihraç etmişti.
Oğan'ın adı, 7 Haziran seçimleri öncesinde MHP Genel Başkanlığı için geçmiş, bu söylentilerin yayılması üzerine o dönemde Iğdır Milletvekili olan Oğan önce MHP'nin milletvekili aday listesinden çıkarılmış, 7 Haziran seçimleri sonrasında ise partiden ihraç edilmişti.
Oğan, ihraç kararını mahkemeye götürmüştü. Mahkemenin verdiği kararla Oğan, Kasım ayı başında MHP'ye yeniden dönmüştü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar