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MHP'DE SİNAN OĞAN DA ADAY OLUYOR


MHP'DE SİNAN OĞAN DA ADAY OLUYOR
Tarih : 12 Kasım 2015, 14:09
Puan Ver : Mhp'de Sinan Oğan Da Aday Oluyor(7/10)4


MHP kulislerinde, eski vekil Sinan Oğan'ın Pazartesi günü Genel Başkan adaylığını açıklayacağı konuşuluyor.



Yine kulislere yansıyan bilgilere göre, Oğan MHP'nin yaklaşık 1200 delegesinin üçte birinden fazlasının desteğini sağlamış durumda; Pazartesi düzenleyeceği basın toplantısında Oğan'ın olağanüstü kongre için MHP'li 500 delegenin imzasını da açıklayacağı belirtiliyor.



İHRAÇ EDİLMİŞ, MAHKEME KARARIYLA PARTİYE DÖNMÜŞTÜ



MHP disiplin kurulu, Sinan Oğan'ı partiden "bağımsız faaliyetler içine girmesi" gerekçesiyle ihraç etmişti.



Oğan'ın adı, 7 Haziran seçimleri öncesinde MHP Genel Başkanlığı için geçmiş, bu söylentilerin yayılması üzerine o dönemde Iğdır Milletvekili olan Oğan önce MHP'nin milletvekili aday listesinden çıkarılmış, 7 Haziran seçimleri sonrasında ise partiden ihraç edilmişti.



Oğan, ihraç kararını mahkemeye götürmüştü. Mahkemenin verdiği kararla Oğan, Kasım ayı başında MHP'ye yeniden dönmüştü.








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