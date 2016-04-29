

Sivas - Gemerek ve Kastamonu - Tosya Asliye Hukuk mahkemeleri, MHP üst kurul delegesinin başvurusu üzerine, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği olağanüstü kurultay kararına ihtiyati tedbir kararı koydu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, 15 Mayıs'taki kurultayın yapılamayacağını, Yargıtay'ın kararının beklenmesi gerektiğini söyledi.



Uzmanların yorumuna göre 2 mahkeme böyle karar vermişse şu anda mevcut durumda kongrede genel başkan seçimi gibi bir durum olamaz. Yargıtay bu kararı inceleyip karar verecek.



BU tedbir kararları kaldırılmazsa 15 Mayıs'ta kongre olmayacak. Yargıtay'ın kararı beklenecek.