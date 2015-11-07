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MHP'DE RAHATSIZ EDEN ‘SESSİZLİK'


MHP'DE RAHATSIZ EDEN ‘SESSİZLİK'
Tarih : 07 Kasım 2015, 12:55
Puan Ver : Mhp'de Rahatsız Eden ‘Sessizlik'(5/10)3


MHP'de muhalif kanat kongre toplanmasına dönük örgütlenme faaliyetlerini sürdürürken, genel merkez yönetimi, eski TBMM Başkanvekili Meral Akşener başta olmak üzere parti içinde olup ismi genel başkanlık yarışı için geçen isimlerin sessiz kalmasından rahatsız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin karşısına çıkmak isteyen isimlerin tavrını, “şimdiden” belli etmesi gerektiğini düşünen genel merkez yönetimi, isminin dolaşmasına sessiz kalanlara dönük disiplin süreci başta olmak üzere bir dizi tedbirlere başvuracak.



İçeride hesaplaşma

MHP Genel Merkezi, 1 Kasım seçimlerine ilişkin teknik çalışmalarını yürütürken hazırlanacak raporlar doğrultusunda 14 ve 15 Kasım'da MYK ve il başkanlarını toplayarak parti içi değerlendirmelerini yapacak. Bahçeli, il başkanlarından illerindeki seçim sonuçlarına ilişkin analizler isteyerek, başarısızlığın yerel düzeydeki sebeplerini raporlaştırmalarını isteyecek. Bu raporlar genel merkezin hazırladığı raporlarla karşılaştırılacak. Oy kaybına neden olan etkenler yanında, önümüzdeki dönemde yapılacak işler konusunda da karar alınacak. Özellikle yeni Anayasa ve başkanlık sistemi gibi tartışmalar konusunda MHP'nin izleyeceği stratejinin temelleri, bu toplantıda atılacak.








Etiketler: Mhp  De  Rahatsız  Eden  ‘Sessizlik      haber

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