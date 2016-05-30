

MHP'de, 1 Kasım seçimleri sonrası başlayan ve 6 aydır devam eden olağanüstü kurultay tartışmasında, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin verdiği “onama” kararının ardından yeni bir döneme girildi. Kararın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü kurultay için 10 Temmuz'u işaret ederken çağrı heyeti ise “Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kendilerine verdiği yetkiyi baz alarak” tüzük kurultayı için başka bir tarih belirlemeye hazırlanıyor. Heyet bugün son kararı vermek üzere toplanacak. Heyetin başka bir tarih belirleme olasılığı, “Genel merkez ile muhalifler arasında yeni bir hukuk savaşı mı başlayacak?” sorularını beraberinde getirdi.