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MHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TARTIŞMASI BÜYÜYOR


MHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TARTIŞMASI BÜYÜYOR
Tarih : 02 Haziran 2016, 13:41
Puan Ver : Mhp'de Olağanüstü Kurultay Tartışması Büyüyor(8/10)8


MHP'de yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklama yaptı. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, 10  Temmuz'da seçimli olağanüstü kurultayı toplayacağını açıkladığını hatırlatarak,  10 Temmuz tarihinde yapılması öngörülen seçimli kurultayın, bir tuzak olduğu  yönünde iddiaların ortaya atıldığını belirtti. Yalçın, "Bir türlü tatmin olmayan  ve amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğu anlaşılan malum 'olağanüstü  kurultaycılar kumpanyası' tarafından ortaya atılan edep, haya ve terbiyeden  yoksun bu iddia, MHP Genel Merkezinin meşruiyetini gölgelemeye yönelik bir  manipülasyondur" ifadesini kullandı.



 Siyasi hayatı boyunca MHP'den ne kamuoyunu ne de kendi camiasını  aldatmaya dönük herhangi bir açıklama yapılmadığını vurgulayan Yalçın, partisine  yönelik iddia ve suçlamaların, MHP'nin adını ve yıllarca mücadelesini verdiği  kutlu davanın ismetini kirletmek anlamına geleceğini kaydetti.



"Ayrıca bilinmelidir ki MHP, Ülkücülere ve partimizin değerli  delegelerine asla tuzak kurmaz" ifadesini kullanan Yalçın, açıklamasına şöyle  devam etti: "Camiamıza ve hareketimize kurulan asıl tuzak, MHP'nin 19 yıllık Genel  Başkanı Sayın Bahçeli'nin kamuoyuna deklare ettiği 10 Temmuz seçimli kurultayını  tuzak olarak gösterme, cehalet, seviyesizlik ve ölçüsüzlüğüdür. MHP'nin kurumsal  kimliğini haleldar etmek ve doğruluğunu tartışma konusu haline getirmek kimsenin  haddi değildir. Herkesin ağzından çıkanı kulağının duyması gerekir. MHP'nin  birlik ve bütünlüğünü düşünen hiçbir sorumlu ağızdan bu tür ifadeler sadır  olamaz, olmamalıdır.



Bir bardak suda fırtına kopararak olağanüstü kurultay isteyip, sonra  da 'Buyurun kurultaya' diyen Sayın Genel Başkanımızın davetini tuzak olarak  gösterme çabası, hem açıkta yakalanmış olma hem de camiamızda suni bölünme ve  gruplaşmaya yol açma suçluluğunu gizleyerek kendi çıkarcı hamlelerini haklı  gösterme telaşının tezahürüdür. Oysa olağanüstü kurultay için genel başkan  adaylığına soyunanların özen göstermesi gereken en önemli hususlar, MHP'nin  kurumsal kimliğinin zarar görmemesi, kamu vicdanında ve siyaset platformunda icra  ettiği işlevin her ne suretle olursa olsun sekteye uğratılmaması, özellikle de  camiamızın birlik ve bütünlüğünün titizlikle gözetilmesidir."



 "AKP'nin Sayın Bahçeli'yi desteklediğine" dair bazı çevrelerde  maksatlı olarak ortaya atılan iddiaların asılsızlık ve temelsizliğinin, mahkeme  kararlarıyla tescillendiğini belirten Yalçın, "Sayın Genel Başkanımız ve bizler  hakkındaki suçlama ve ithamların ne kadar yersiz, kötü niyetli ve maksatlı olduğu  böylece ortaya çıkmıştır. Gerek Ankara'daki Sulh Hukuk Mahkemesi ve gerekse  Yargıtay 18. Dairesinin aldığı kararlar, bu gerçeğin ispatıdır. İktidar partisi,  aslında MHP'nin başında Sayın Bahçeli veya bir başkasının bulunmasına değil,  partimiz ve camiamızda kaosun hakim olmasına oynamış, bunda da kısmen başarılı  olmuştur" görüşüne yer verdi.



 PAYANDA OLMAKLA SUÇLANDI



Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemi hakkında defalarca  MHP'nin görüşünü dile getirdiği halde Ak Parti'ye "payanda olmakla" suçlandığına  dikkati çeken Yalçın, bununla ilgili şüphelerin gündemde tutulmaya çalışıldığını  ileri sürdü. Seçimli olağanüstü kurultay yapılacağının açıklanmasından sonra ART  niyetli yorumların








Etiketler: Mhp  De  Olağanüstü  Kurultay  Tartışması  Büyüyor    haber

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