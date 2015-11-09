

Kongre isteyen parti içi muhalifleri yakın takibe alan MHP Genel Merkezi'nin, “olası genel başkan adayları” ile temasa geçen, destek ya da imza veren delegelere yaptırım uygulamaya hazırlandığı öne sürülüyor. Genel merkez öncelikle, olası adayların, olağanüstü kongre için gereken 270 civarı delege imzasına ulaşmasını engellemeyi hedefliyor.







SESSİZ BEKLEYİŞ







Buna rağmen, parti içi muhalefet seçimli kongre toplamayı başarsa bile, Bahçeli'nin karşısına çıkacak adaya oy verecek delege sayısının azaltılması planlanıyor. Bu çerçevede, ilk etapta, eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'a imza veren delegelerin parti üyeliklerinin sonlandırılacağı iddia ediliyor. MHP'de değişim isteyenlerin bel bağladığı ve Bahçeli'ye rakip gösterdikleri isimler ise sessizliklerini koruyor. Parti kulislerinde adaylık için en olası isim olarak Meral Akşener gösterilirken, teşkilat bazında en güçlü isimlerin ise Ümit Özdağ ve Koray Aydın olduğu belirtiliyor.