MHP'DE MUHALİFLER MAHKEME KARARINA İTİRAZ ETTİ
MHP'li muhaliflerin avukatlarından Feridun Bahşi, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 19 Haziran'da yapılan MHP Olağanüstü Kurultayı kararlarının yürütmesini durdurmasına itiraz etti.
MHP'li bir kurultay delegesinin başvurusu üzerine Ankara 3'üncü Asliye Mahkemesi'nin, 19 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda yapılan tüzük değişikliklerini "ihtiyati tedbir yoluyla durdurmuştu. MHP'li muhaliflerin avukatlarından Feridun Bahşi mahkemenin kararına itiraz etti.
'MAHKEME KARARI YOK HÜKMÜNDEDİR'
Bahşi, Ankara Adliyesindeki başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararının yok hükmünde olduğunu savunarak, "Mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 391/b maddesi ile 'tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığını' karara yazmak zorundaydı. Gerekçeyi yazmak hem anayasal hem de yasal gereklilik" dedi.
Söz konusu mahkemenin, Çağrı Heyeti'nin düzenlediği 6. olağanüstü kurultaydaki tüzük değişikliklerinin yürütmesini durdurma yetkisi olduğunu ancak bunu usulüne göre yapmadığını öne süren Bahşi, "Mahkeme kararında hiçbir gerekçe gösterilmeden 'Uygulanması telafisi güç ve imkansız sonuçlar doğurabileceğinden' gerekçesi ile tedbir kararı verildi. Böyle bir tedbir kararı HMK'ya göre mümkün değil" ifadesini kullandı.
HMK'nın 390. maddesinin 2. fıkrasında 'Talep edenin haklarının derhal korunmasında zorunluluk bulunan hallerde, hakim karşı tarafı dinlemeden de tedbire karar verebilir' dendiğini hatırlatan Bahşi, şöyle konuştu:
"Doğru ama aynı maddenin 3. fıkrasında 'Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır' hükmü bulunuyor. Ayrıca 391. maddenin 2. fıkrasının b bendinde 'Tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı yazılır' diyor. Bakıyoruz mahkeme kararına, bunlardan hiçbiri yok. Buna Yargıtay kararları ve delilleri ile itiraz ettik."
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