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MHP'DE MUHALİFLER AKŞENER'İN ETRAFINDA TOPLANIYOR


MHP'DE MUHALİFLER AKŞENER'İN ETRAFINDA TOPLANIYOR
Tarih : 14 Kasım 2015, 09:57
Puan Ver : Mhp'de Muhalifler Akşener'in Etrafında Toplanıyor(5/10)6


MHP'de Genel Merkez yönetimi ve muhalif çalışma yürütenler arasında mücadele kızışıyor.



MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin hafta sonu yapacağı açıklamanın ardından sahneye çıkıp, olağanüstü kongrede tüzük değişikliği isteyecek muhaliflerin önümüzdeki hafta deklarasyon yayınlayarak taleplerini dile getirmesi bekleniyor. MYK'yı toplayan Bahçeli, il başkanlarıyla bir araya gelerek MHP'nin anayasa değişikliğinin yapılacağı bir dönemde dışarıdan kongre talepleriyle zayıflatılmak istendiğini, parti içine nifak tohumları serpme girişimlerinde bulunulacağını ve buna karşın uyanık olunması gerektiğini belirtecek.








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