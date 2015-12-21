MHP'DE MUHALİF KANAT DAĞILIYOR
MHP’de tüzük kurultayı toplanması için genel merkeze “olabildiğince yüksek sayıda imza verilmesi” hedefiyle yola çıkan muhalif hareket, Meral Akşener’in “adaylık” için imza toplamaya başlamasıyla çözülmeye başladı.
Akşener’in tüzük kurultayı yerine kendi adaylığı için imza toplamasının delege arasında huzursuzluk yarattığı, 500’e çıkabilecek imza sayısının da düşük kaldığı belirtiliyor.
Sinan Oğan’ın bu konuda Koray Aydın ile birlikte hareket ettiği, öncelikle tüzük kurultayının toplanması için çalıştığı, Akşener’e de bu yolda mesaj ilettiği öğrenildi. Ancak Akşener’in, “Arkadaşlarla görüştük, bu şekilde devam edeceğiz” yanıtı vererek, ortak hareket etmekten kaçınıp kendi adaylığı için çalışmaya devam ettiği belirtildi.
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