MHP'DE MERAL AKŞENER'E İHRAÇ TALEBİ
MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener ile MHP'yi olağanüstü kurultaya götürmesi için oluşturulan Çağrı Heyeti'nin üyeleri, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.
Eski MHP milletvekili Meral Akşener ile Çağrı Heyeti üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç kesin ihraç istemiyle MHP Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
MHP'den yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin tüzüğün 11. maddesinin ihlali nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası talebiyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.
Bu kararla Meral Akşener'le birlikte, Çağrı Heyeti üyelerinin partiden ihracı için ilk adım atılmış oldu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar