O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

mhp'de meral akşener'e ihraç talebi

MHP'DE MERAL AKŞENER'E İHRAÇ TALEBİ

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener ile MHP'yi olağanüstü kurultaya götürmesi için oluşturulan Çağrı Heyeti'nin üyeleri, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 11:53
Puan Ver : Mhp'de Meral Akşener'e İhraç Talebi(0/10)


Eski MHP milletvekili Meral Akşener ile Çağrı Heyeti üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç kesin ihraç istemiyle MHP Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



MHP'den yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin tüzüğün 11. maddesinin ihlali nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası talebiyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.



Bu kararla Meral Akşener'le birlikte, Çağrı Heyeti üyelerinin partiden ihracı için ilk adım atılmış oldu.








Etiketler: Mhp  De  Meral  Akşener  E  İhraç  Talebi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER