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MHP'DE KURULTAY KRİZİ


MHP'DE KURULTAY KRİZİ
Tarih : 14 Mayıs 2016, 12:04
Puan Ver : Mhp'de Kurultay Krizi(10/10)7


MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Ankara Valiliği'nin, "Genel Kurul yapılmayacaktır" açıklamasına yanıt vermek ve bundan sonra izleyecekleri yolla ilgili saat 11.00'de basın toplantısı yapacaktı. Akşener son dakikada basın toplantısını iptal etti.



Bunun yerine yazılı açıklama yapıldı.



MHP'de dört Genel Başkan adayı Ümit Özdağ, Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan imzalı açıklamada: "Yarın kurultayın yapılacağı adreste olacağız" dediler.








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