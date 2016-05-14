MHP'DE KURULTAY KRİZİ
MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Ankara Valiliği'nin, "Genel Kurul yapılmayacaktır" açıklamasına yanıt vermek ve bundan sonra izleyecekleri yolla ilgili saat 11.00'de basın toplantısı yapacaktı. Akşener son dakikada basın toplantısını iptal etti.
Bunun yerine yazılı açıklama yapıldı.
MHP'de dört Genel Başkan adayı Ümit Özdağ, Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan imzalı açıklamada: "Yarın kurultayın yapılacağı adreste olacağız" dediler.
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