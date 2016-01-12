

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, muhaliflerin imzalarını kabul etmeyeceklerini belirterek, mahkeme yolunu göstermesinin ardından muhalefet cephesi durum değerlendirmesi yaptı, Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan imza toplama çalışmasına son verdi.







Haber Türk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, toplanan imzaların, üç olası adayın avukatlarınca cuma günü “Hayırlı cuma” denilerek genel merkeze sunulacağı kaydedildi. Bahçeli'nin, imzaları kabul etmeyecekleri açıklaması nedeniyle muhalifler, “Yasal olarak başvuru işleminin gerçekleştiğini ispatlamak” ve sonrasında mahkemeye başvurabilmek için imzaları genel merkeze noter eşliğinde sunacak.