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mhp'de karşılıklı restleşme sürüyor

MHP'DE KARŞILIKLI RESTLEŞME SÜRÜYOR

MHP Genel Merkezi, Gemerek ve Tosya mahkemelerinin kongreyi durdurma kararını bugün ilgili kurumlara göndererek gereğinin yapılmasını isteyecek. Muhalifler ise “Kongre olacak” dedi

Tarih : 03 Mayıs 2016, 09:24
Puan Ver : Mhp'de Karşılıklı Restleşme Sürüyor(5/10)2


MHP Genel Merkezi, muhaliflerin 15 Mayıs'ta yapmaya planladığı olağanüstü kongreyi Yargıtay karar verene kadar ihtiyati tedbir kararıyla durduran mahkeme kararlarını “gereği yapılmak üzere” ilgili kurumlara ulaştıracağını bildirdi. Muhalifler ise kongrenin belirlenen tarihte yapılacağını savundu.



Genel Merkez avukatı Yücel Bulut, Tosya ve Gemerek Asliye Hukuk mahkemelerinin olağanüstü kongreye ilişkin aldığı tedbir kararlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Anayasa'nın 138/son maddesinin “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” hükmünü içerdiğini hatırlatan Bulut, “Söz konusu mahkeme kararları ‘değişik iş' esasına kaydedilmiş birer tedbir başvurusu olmayıp, dava esasına kaydedilmiş ‘muarazanın önlenmesi' içerikli dava dosyaları kapsamında verilmiş ihtiyati tedbir kararlarıdır ve iddia edildiği gibi yetkisiz ve görevsiz mahkemeler tarafından verilmiş değildir” görüşünü savundu.



Bulut, “Yargı kararıyla durdurulan ‘korsan kongre' girişimlerine ilişkin olarak yargı organlarından alınan ‘tedbir' kararları, gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara Valiliği, Akyurt Kaymakamlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu'na bugün (dün) ve yarın (bugün) ulaştırılacaktır” dedi.








Etiketler: Mhp  De  Karşılıklı  Restleşme  Sürüyor    haber

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