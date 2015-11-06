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MHP'DE 'KAÇAK MÜŞAHİT' AVI


MHP'DE 'KAÇAK MÜŞAHİT' AVI
Tarih : 06 Kasım 2015, 15:08
Puan Ver : Mhp'de 'kaçak Müşahit' Avı(5/10)2


- Seçimlerden yenilgiyle çıkan MHP'de, “Neden?” sorusuna yanıt aranıyor. Genel merkezde oluşturulan komisyon, bir yandan sandık sonuçlarını ve oy kaybının olası nedenlerini araştırırken, bir yandan da “sandığa sahip çıkmayan” ülkücüleri takibe aldı.



Yoğun mesai yapan komisyon, MHP il teşkilatlarından istenen raporları bekliyor. Bu raporlarda, il ve ilçe başkanlıklarının değerlendirmelerinin yanı sıra “çapraz sorgu” anlamında adaylardan alınacak teyitlerin de yer alacağı belirtiliyor.



MHP Genel Merkezi'nin görevlendirdiği 30 kişilik ekip, partinin müşahitlerinin seçim günü sandık başındaki görevlerine gidip gitmediğini de tek tek araştırıyor. Partililerin deyimiyle “sandık kaçakları” tespit ediliyor. Delillendirilen “kaçak” vakaları için gerekli işlemlerin yapılacağı ifade ediliyor.








Etiketler: Mhp  De    Kaçak  Müşahit    Avı    haber

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