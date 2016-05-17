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MHP'DE GÖZLER YARGITAY'DA


MHP'DE GÖZLER YARGITAY'DA
Tarih : 17 Mayıs 2016, 10:55
Puan Ver : Mhp'de Gözler Yargıtay'da(5/10)7


Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesince olağanüstü kurultayı toplamakla  görevlendirilen çağrı heyetinin aldığı karar gereği 15 Mayıs'ta yapılması  planlanan kurultayın toplanamamasının ardından gözler yeniden parti genel  merkezinin temyiz talebini karara bağlayacak Yargıtaya çevrildi. Yargıtaya 3 Mayıs'ta gelen dosya üzerinde tetkik hakiminin ön  incelemesi tamamlandı. Dosyayla ilgili inceleme yapmak üzere bir Daire üyesi  görevlendirildi. Üyenin incelemesini tamamlamasının ardından Yargıtay 18. Hukuk  Dairesi heyeti dosyayı görüşerek kararını açıklayacak.



Heyetin, dosya hakkındaki kararını vermesi için süre sınırlaması  bulunmuyor. Ancak muhalifler, yaşanan tartışmalara bir an önce son verilmesi için  Yargıtayın ivedilikle karar vermesini bekliyor.MHP'de muhalifler Sinan Oğan, Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit  Özdağ, olağanüstü kurultayın toplanamamasının ardından Yargıtay kararının  beklenmesi konusunda uzlaşmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Yargıtayın  olağanüstü kurultayın yapılması yönünde bir karar alması durumunda kurultayı  toplayacaklarını açıklamıştı.Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Başkanlığındaki temyiz incelemesi ise  sürüyor. Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, dosyanın bu ay içinde  sonuçlandırılacağı belirtilmişti.







Etiketler: Mhp  De  Gözler  Yargıtay  Da    haber

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