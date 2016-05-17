

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesince olağanüstü kurultayı toplamakla görevlendirilen çağrı heyetinin aldığı karar gereği 15 Mayıs'ta yapılması planlanan kurultayın toplanamamasının ardından gözler yeniden parti genel merkezinin temyiz talebini karara bağlayacak Yargıtaya çevrildi. Yargıtaya 3 Mayıs'ta gelen dosya üzerinde tetkik hakiminin ön incelemesi tamamlandı. Dosyayla ilgili inceleme yapmak üzere bir Daire üyesi görevlendirildi. Üyenin incelemesini tamamlamasının ardından Yargıtay 18. Hukuk Dairesi heyeti dosyayı görüşerek kararını açıklayacak.



Heyetin, dosya hakkındaki kararını vermesi için süre sınırlaması bulunmuyor. Ancak muhalifler, yaşanan tartışmalara bir an önce son verilmesi için Yargıtayın ivedilikle karar vermesini bekliyor.MHP'de muhalifler Sinan Oğan, Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, olağanüstü kurultayın toplanamamasının ardından Yargıtay kararının beklenmesi konusunda uzlaşmış, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Yargıtayın olağanüstü kurultayın yapılması yönünde bir karar alması durumunda kurultayı toplayacaklarını açıklamıştı.Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Başkanlığındaki temyiz incelemesi ise sürüyor. Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, dosyanın bu ay içinde sonuçlandırılacağı belirtilmişti.