MHP'DE BURSA DEPREMİ: İL TEŞKİLATI İSTİFA ETTİ
Milliyetçi Hareket Partisi Bursa il teşkilatı ile birlikte Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçe teşkilatları 13 Mayıs tarihinde genel merkez tarafından feshedildi. Çok geçmeden, görevde olan mevcut 10 ilçe başkanı ve yönetim kurulları partiden istifa ettiklerini açıkladı
İstifa eden 10 ilçe teşkilatının yönetimleriyle birlikte basın açıklaması yapan eski MHP Bursa İl Başkanı Yüksel Yılmaz, olağanüstü kongreye destek vereceklerini söyledi.
"Hukuksuz fesih kararına hukuki itiraz kanallarının açık olduğunu ve feshin yargı tarafından iptal edilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bildiğimiz halde bu yollara tevessül etmeyeceğiz" diyen Yılmaz, "Bu tablo karşısında ülküdaşlarımızın önünde yalnızca 2 tablo kalmıştır. Ya tam anlamıyla teslimiyet ve siyaset sahnesinin dışına itilmek, ya da yeniden bir diriliş, değişim ve şahlanış hareketidir. Bu durumda biz ülkücüler diriliş ve şahlanmayı tercih ettik. Partimizde de olağanüstü bir kurultayla tekrar bir güven ibrası hasıl olmuştur. Ortaya çıkan değişim talebi tarafımızca meşru ve haklı bir taleptir. Bu değişim talebi sokakta karşılık bulmuştur. Bu talep umutsuz kalan Türk halkının umutlarını yeşertmiştir. Ülkücü camia üzerindeki karamsarlık havası dağılmıştır. Biz de bu talebi partimizin var olma veya yok olma talebi olarak görüyor ve destekliyoruz" dedi.
Bursa'nın 10 ilçe başkanı ve yönetim kurulunun istifa ettiğini açıklayan MHP Orhaneli İlçe Başkanı İsmail Asa, "Genel merkezimizin sergilediği bu tavırdan dolayı İnegöl, Kestel, Yenişehir, Mudanya Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, Keles, İznik ve Orhaneli ilçe başkan ve yönetim kurulları olarak istifa ediyoruz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Salonda bulunan partililer 10 ilçenin istifasını coşkuyla karşılayarak tezahüratta bulundu.
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