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mhp'de boş koltuklar için yarış kızışıyor!

MHP'DE BOŞ KOLTUKLAR İÇİN YARIŞ KIZIŞIYOR!

TBMM 1 Ekim'de çalışmalarına başlama hazırlığı yaparken MHP'de boş olan Meclis Grup Başkanvekilliği koltuğuna kimin oturacağı tartışılıyor.

Tarih : 29 Eylül 2016, 11:44
Puan Ver : Mhp'de Boş Koltuklar İçin Yarış Kızışıyor!(0/10)


Yedi MHP'li milletvekilinin isminin geçtiği yarışta güçlü isim olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal'ın adı geçiyor. MHP'deki muhalif hareketin olağanüstü kongre mücadelesi sırasında önce TBMM İdare Amirliği ardından MHP Grup Başkanvekilliği koltukları boşalmıştı.Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın boşalttığı TBMM İdare Amirliği'ne Ankara Milletvekili Erkan Haberal getirilmişti. İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın bıraktığı grup başkanvekilliği koltuğu ise boş bulunuyor.



Meclis kulislerinde MHP'nin grup başkanvekilliği için yedi milletvekilinin adı geçiyor. Kulislerde, “grup başkanvekilliği” yarışı için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu veErzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın adı geçiyor. Yeni grup başkanvekilliği için en güçlü adayın, genel başkan adaylarından Ümit Özdağ'dan boşalan Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Günal olduğu dile getiriliyor.








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