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MHP'DE BAŞKAN ADAYLARI SİNAN OĞAN VE MERAL AKŞENER KARARDAN MEMNUN


MHP'DE BAŞKAN ADAYLARI SİNAN OĞAN VE MERAL AKŞENER KARARDAN MEMNUN
Tarih : 08 Nisan 2016, 16:51
Puan Ver : Mhp'de Başkan Adayları Sinan Oğan Ve Meral Akşener Karardan Memnun(7/10)4


MHP'li muhaliflerin açtığı davada, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, bir heyet oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya  götürülmesi kararını verdi.



Mahkemenin bu kararı, kurultay çağrısı yapan muhalifleri sevindirdi.



OĞAN'DAN BAHÇELİ'YE ÇAĞRI



Sinan Oğan, kararın ardından bir basın toplantısı düzenledi.



Sinan Oğan, şu ifadeleri kullandı:



'İnşallah Mayıs ayı içerisinde MHP kurultayını toplayacaktır. Temyiz bu kararın uygulanmasını harekete geçilmesini engellemiyor. Genel merkez temyize de gidebilir ancak bu, kurultay sürecini kesintiye uğratmaz. Tebligatı alır almaz bütün işlemler başlayacaktır. Genel merkezin Yargıtay'a müracaat edeceği anlaşılıyor. Yargıtay'ın da bu süreç içerisinde yürütmeyi durdumak için bir gerekçesinin olması lazım. MHP'nin bütün toplam kurultay delegelerinin yarısı 'Biz kurultay istiyoruz' diyor. MHP'nin demokratik bir yarışa sahne olacağını tahmin ediyoruz. Her arkadaşımız aday olabilir. Ancak birleşmeler zannediyorum ikinci üçüncü turda olacaktır. MHP Tüzüğü'ne göre ilk turda salt çoğunluğa ihtiyaç var yani 600 küsur oya ihtiyaç var. İkinci tur da birinci turun benzer bir şekli olacaktır. Üçüncü turda en çok oyu alan kazanacaktır. Birleşmeler muhakkak olacaktır ama asıl birleşmeyi delege kurultay salonunda yapacaktır.



Sayın genel başkan bizim büyüğümüzdür bu karardan sonra Devlet abinin bizi bütün adayları çağırıp sükunetle kongrenin yapılması için bir danışma mekanizması oluşturmasını bekliyoruz. Sayın genel başkandan böyle bir çağrı geldiği takdirde seve seve bunu kabul edecek kurultayımızı hep beraber gerçekleştireceğiz. Kurultay salonuna çok adayla gireceğiz ama tek bir genel başkanla çıkacağız. Kurultayımızda bir kavga bir dövüş asla olmayacaktır. Bundan sonra artık iktidar yürüyüşü için hazırlıklarımıza başlayacağız.'



AKŞENER’DEN İLK YORUM



Başkan adaylarından Meral Akşener de Twitter aracığıyla açıklama yaptı.



Adaleti temsil eden, elinde terazi ve kılıç tutan gözleri bağlı kadın fotoğrafı kullanan Meral Akşener, büyük harflerle “Adalet mülkün temelidir” diye yazdı.







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