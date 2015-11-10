

1 Kasım'daki seçim sonucundan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yönetimini sorumlu tutan çevrelerin kongre için çevresinde birleştiği isim Meral Akşener oldu. Akşener'in aday olması için kıramayacağı, siyasette etkili olmuş merkez sağdan önemli isimlerin devreye girdiği belirtiliyor.







"ÜLKÜCÜYE, HAREKET DIŞINDAN BAŞKAN OLMAZ"



MHP tabanındaysa Akşener isminin öne çıkması üzerine karşı propagandaya hız verildi. Parti içinde Akşener'e karşı, “Ülkücü hareket dışından gelen, ülkücüye genel başkan olamaz” ve “erkeklerin ağırlıkta olduğu ülkücü hareketin başına bir kadının geçmesi mümkün değil” tezi kullanılıyor.



Akşener'in DYP'de Tansu Çiller ile siyasete girip etkili bir isim olarak kritik dönemlerde görev yapması, ardından Ak Parti'nin kurucuları arasında yer alıp, tam kuruluş aşamasında bu hareketten ayrılması ve MHP'ye katılması MHP'deki değişim taleplerinin adresi olarak gösterilen Akşener'i zorlayan propaganda olarak öne çıkıyor.