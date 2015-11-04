

MHP'de muhalifler Meral Akşener etrafında toplanmaya başladı. Muhalif kanadın Meral Akşener'in toplanacak olağanüstü kurultayda Bahçeli'nin rakibi olması için DYP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Tansu Çiller'i bile devreye sokup “ikna” operasyonu planladığı bildirildi.



1 Kasım seçimlerinde yüzde 4.4'lük oy kaybına uğrayan MHP'de tansiyon düşmüyor. “Beni ancak ülkücü irade gönderir. Onun dışında kimseye boyun eğmem” diyen Devlet Bahçeli'ye dönük tepkiler giderek artmaya başladı. Bahçeli'nin ise tansiyonu düşürmek için önümüzdeki günlerde bazı “stratejik” hamleler yapacağı bildirildi. Bu yöndeki ilk hamlenin Başkanlık Divanı'nda değişiklik olacağı ifade ediliyor.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi devirmek isteyen muhalefet ise “hummalı” bir çalışma yürütüyor. Muhalefetin 12'inci olağanüstü kurultayı toplaması için çok kolay gözükmüyor. MHP tüzüğü gereği bin 200 delegeden en az 249'unun notereden olağanüstü kongre için imza vermesi gerekecek.



AKŞENER BEKLEMEDE



Muhalif grup “sıcağı sıcağına” partiyi olağanüstü kurultaya götürmenin hesaplarını yapıyor. Bu amaçla, kurultay delegeleri ile bire bir temas gerçekleştiriliyor. Devlet Bahçeli'nin karşısına çıkacak en güçlü adayların başında, TBMM eski Başkanvekili Meral Akşener, mahkemeden ihraç kararını iptal ettiren eski Iğdır milletvekili Sinan Oğan, Alparslan Türkeş'in eski Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Selim Kaptanoğlu ile 1999'da Eskişehir milletvekili seçilen Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Servet Sazak geliyor.



ÇİLLER İLE İKNA



Gelişmeleri İstanbul'daki evinden izleyen Meral Akşener bir aydır kapalı olan cep telefonunu önceki gün açtı. Akşener'in telefonuna çok sayıda, “MHP'nin başına geç, aday ol” yönünde sesli ve yazılı mesaj geldi.



Muhalif kanadın Meral Akşener'in toplanacak olağanüstü kurultayda Bahçeli'nin rakibi olması için DYP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Tansu Çiller'i bile devreye sokup “ikna” operasyonu planladığı bildirildi. Akşener'in ise gelen yoğun talep ve baskılara, “Hafta sonuna kadar düşünüp aday olup-olmamaya karar vereceğim” dediği kulislere yansıdı.



Eski Iğdır milletvekili Dr. Sinan Oğan, merhum Türkeş'in eski doktoru Selim Kaptanoğlu ile ünlü işadamı Süleyman Sazak'ın ise tabanda yoğun “kulis” çalışması yürüttüğü bildirildi. Muhaliflerin “çarşaf” listeli “tek aday” formülü üzerinde uzlaşmaya çalıştığı öğrenildi.