MHP'DA KARAR: MUHALİFLER KAZANDI
Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki ilk duruşma öncesinde partililer adliye koridorunu doldurdu. Mahkeme, duruşma salonuna sadece tarafların avukatlarını aldı. Salona izleyci ve gazeteciler alınmadı. Partililer adliye koridorunda bekleyişlerini sürdürüyorlar. Polis, mahkemenin kapısında ve koridorda güvenlik önlemi aldı.
"ÜST MAHKEMEYE GİDECEĞİZ"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Hukuk yolu tükenmedi, üst mahkameye gideceğiz" dedi.
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