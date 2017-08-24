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MHP YÖNETİMİNDEN 12 KİŞİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ


MHP Yönetiminden 12 Kişi Disipline Sevk Edildi
Tarih : 24 Ağustos 2017, 22:30
Puan Ver : Mhp Yönetiminden 12 Kişi Disipline Sevk Edildi(6/10)2

Devlet Bahçeli'nin bu sabah yaptığı sert açıklamaların ardından Manisa İl Başkanlığı, aralarında ilçe başkanı ve meclis üyelerinin de bulunduğu 12 kişiyi disiplin kuruluna sevk etti.

"TAHAMMÜLÜN BİTTİĞİ NOKTA"

Partiden yapılan yazılı açıklamada, yönetimde uzlaşmacı ve bütünleştirici bir yaklaşım benimsendiği ancak "Sabrın ve tahammülün bittiği noktada yapılması gerekenler hasıl oldu" denildi.

Açıklamada, parti tüzüğüyle bağdaşmayan eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle MHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Sayar, Demirci İlçe Başkanı Yılmaz Ayhan, Turgutlu İlçe Başkan Yardımcısı Çağlar Koç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Akhisar Belediye Meclis Üyeleri Halil Aktaş, Leyla Dedeoğlu Özkan ve Arif Oruntaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya, Gördes Eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Kurt, eski Gördes Belediye Başkanı İbrahim Emre ile eski Gördes İlçe Başkanları Uygar Yabaş ve Hüseyin Altuntaş'ın kesin ihraç istemiyle partinin il disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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