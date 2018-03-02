Adana Büyükşehir Belediyesi ve merkez Çukurova Belediyesi görevlileri arasında park yapılmak istenen bir alan nedeniyle yaşanan arbedeye polis müdahale etti.

İKİ BELEDİYE ARASINDA ARAZİ KRİZİ

Çukurova Belediyesi, " Çanakkale Şehitleri" ismini verdiği park projesi kapsamında merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'ndaki bir alana pankart asarak çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, alanın kendilerine ait olduğu iddiasıyla burada çalışma yapılamayacağını öne sürerek pankartı indirdi.

GÖREVLİLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Pankartı tekrar asan ilçe belediyesi görevlileri ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından iki belediyenin başta zabıta olmak üzere çok sayıda çalışanı iş makineleri ve çöp kamyonlarıyla olay yerine geldi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi. Belediye görevlileri arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

Devreye giren belediye başkanlarının talimatıyla çalışanlar olay yerinden ayrıldı.

İş makineleri ve çöp kamyonlarının oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bölgede trafik aksadı.

Kaynak: haberinburada