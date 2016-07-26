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mhp tbmm grup toplantısı

MHP TBMM GRUP TOPLANTISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kudüs'ün kapısına dayanan Haçlı operasyonunun hala iş başında, görevde olduğunu belirterek, "Fetullahçı Terör Örgütü bunların Türkiye'ye tutunmuş ortakçılarıdır.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 13:43
Puan Ver : Mhp Tbmm Grup Toplantısı(6/10)8


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kudüs'ün kapısına dayanan Haçlı operasyonunun hala iş başında, görevde olduğunu belirterek, "Fetullahçı Terör Örgütü bunların Türkiye'ye tutunmuş ortakçılarıdır. 12 Eylül'de 'Bizim çocuklar kazandı' diyorlardı, çok şükür 15 Temmuz'da onların gayrimeşru çocukları kaybetti." dedi.



Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünü, Ortadoğu'daki kaynama ve alt üst oluştan ayrı tutmamak gerektiğini söyledi.



"Fırat-Dicle su havzalarıyla, enerji ve petrol kaynakları üzerinden yürüyen güç ve şiddet dolu mücadelenin sonunda, Büyük Kürdistan ve Büyük İsrail hedeflerinin tezahürü söz konusudur." diyen Bahçeli, Halep'te yaşanan vahşet ve insanlık dramlarının, bu hedefle birebir ilgi ve ilişkisi olduğunu dile getirdi.








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