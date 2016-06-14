

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin terör örgütlerini himaye altına alıp bölgesel dizayn ve düzenleme işine sevk ve memur etmesi hiçbir gelişmişlik ölçüsüyle ifade edilemeyecektir. PKK'ya göz kırpan, sıcak mesajlar veren, militan devşirmesi ve mali imkanlar elde etmesi konusunda kolaylıklar gösteren ülkelerin terörden şikayet etmesi aslında ikircikli ve inandırıcılığı zayıf bir sızlanmadır." dedi.







Bahçeli, partisinin TBMM grubunda yaptığı konuşmada, ülkeler arası etnik, dini, mezhebi, jeopolitik fay hatlarıyla oynayarak faiz oranlarını bir indirip bir çıkaran küresel çete ve lobilerle mücadeleyi kazanmak gerektiğini belirterek, aksi halde ülkenin belini doğrultmasının mümkün olmadığını ifade etti.







Partisinin bu mücadeleyi göze aldığını bildiren Bahçeli, "MHP, Türk milletinin ruh, kültür ve kimlik değerlerine müzahir bir ekonomi politik reform ve hazırlığın yanındadır, peşindedir; bunu da mutlaka başaracaktır." diye konuştu.







Bahçeli, küreselleşmeyle beraber yalnızca fikir, emek, sermaye, teknoloji değil şiddet ve terör olaylarının da yayıldığını, sınır ve eşik tanımadığını ifade etti.