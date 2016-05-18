

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, (HSYK) MHP'nin şikayeti üzerine harekete geçti. Muhaliflerin başvurusu üzerine 'Kongre yapılmalı' kararı veren Ankara 2. İcra Hakimliği'ne inceleme başlatıldı.







HAKİME ÇOK SERT TEPKİ







MHP'nin avukatı Yüce Bulut, MHP'li muhaliflerin itirazını kabul eden ve 2. İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz'a çok sert tepki göstermişti.







MHP'nin mahkeme hakimini HSYK'ya şikayet edeceğini belirten Bulut şöyle konuşmuştu: "Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi MHP büyük kurultayının tüzük değişikliği gündemiyle olağanüstü kurultaya çağırılması için çağrı heyeti oluşturulmasına karar vermişti. Çağrı heyeti Yargıtay'ı beklemeksizin takvim açıklamış ve 15 Mayıs'ta kurultayın toplanacağı ilan edilmiştir. Yasal olmayan bu girişim karşısında kurultaya katılmak üzere davet edilen üst kurul delegelerimiz, yasal olmadığı gerekçesiyle ikametgahlarının bulunduğu mahkemelere koruma talebinde bulunmuşlardır.







KONGREYE İLİŞKİN İŞLEMLER DURDURULMUŞTU







Tosya ve Gemerek'teki mahkemeleri 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararının kesinleşmeden uygulanamayacağı için, büyük kongreye ilişkin işlemler Yargıtay kararı sonrasına kadar ihtiyati tedbirle durdurulmuştur. Kararlar işleme konmuştur. Kararların işleme alınmasının hemen ardından, Burhan Yaz tarafından henüz ortada açılmış dava dosyası yokken, fotokopileri istemiştir.







"HAKİMİN KİMLİĞİ PARTİMİZCE ÇOK İYİ BİLİNMEKTEDİR"







Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi, önünde açılan dava dosyası olmadığı halde kararların infazına ilişkin yakından takip etmektedir. Hakimin kimliği partimizce çok iyi bilinmektedir. Hafta mesaisine dakikalar kala verdiği kararın hangi amaca hizmet ettiği tarafımızca çok iyi bilinmektedir. Mahkeme hakimi hakkında HSYK'ya gerekli başvurular yapılacaktır. Karar, ihtiyati tedbirin infazına ilişkin icra dosyalarına ilişkindir. Ankara 2. İcra Hukuk hakiminin vazifesi olmadığı halde gösterdiği ilgi nedeniyle görevi olmadığı halde bunu yapacağı tarafımızca tahmin edilmiştir."