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mhp sandığın bilimsel analizini yapacak

MHP SANDIĞIN BİLİMSEL ANALİZİNİ YAPACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçmen tercihlerinin yönü gibi başlıkların da incelenmesi için akademisyenlere çalışma yaptırılması talimatını verdi

Tarih : 22 Nisan 2017, 09:48
Puan Ver : Mhp Sandığın Bilimsel Analizini Yapacak(9/10)8


 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumun sonuçlarını masaya yatırıyor. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre yönetimden referandum sonuçlarına ilişkin ayrıntılı rapor isteyen Bahçeli, oyların Türkiye dağılımı, partilerin daha önce aldığı oylar, seçmen tercihlerinin yönü gibi başlıkların da incelenmesi için akademisyenlere çalışma yaptırılması talimatını verdi.



Referandumda MHP tabanının yüzde 80'inin “Hayır” oyu kullandığı eleştirilerine karşılık, partide taban ve tavan olmadığı tezini vurgulayarak ülkücülerin Anayasa değişikliğini desteklediğini savunan MHP yönetimi, seçmen eğilimlerinin sandığa nasıl yansıdığını ölçmek için hem siyasi hem de bilimsel çalışma başlattı. MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, referandum sonucunu başarı olarak nitelendiren Genel Başkan Bahçeli, yönetimden referandumun oy analizi ile ilgili ayrıntılı bir rapor istedi.



Partilerin 7 Haziran, 1 Kasım genel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2010 referandumunda aldıkları sonuçların il ve bölge analizleri ile bunların referandum karşılaştırmasını da kapsayacak raporlarda, hangi parti tabanının nasıl oy verdiği tam olarak tespit edilemese bile genel eğilimlerin ortaya konulabileceği belirtildi.



 



kaynak:habertürk








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