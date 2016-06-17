O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MHP OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ YAPILACAK


MHP OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ YAPILACAK
Tarih : 17 Haziran 2016, 17:15
Puan Ver : Mhp Olağanüstü Büyük Kongresi Yapılacak(8/10)8


Erel'in konuşmasından satır başları şöyle



MHP Olağanüstü Büyük Kongresi'nin icrası için bizler görevlendirildik. Bu karar yargıtay tarafından da onaylanmış ve kesinleşmiştir. Bu konuda tek yetkili organ olan bizde 19 Haziran'da kongrenin yapılması konusunda karara varılmış ve bütün çalışmalar yapılmıştır. Bu kararı darbe ya da korsan gösteri olarak değerlendirmek, Türk milleti adına karar veren yargının kararını görmezden gelmektir. Mevzuat ve Türk milleti adına karar vermeye yetkili mahkemelerin kararı ortadayken heyetimizin çalışmalarını darbe ya da korsan gösteri olarak değerlendirilmesi ve nitelendirilmesi kamuoyu üzerinde algı yaratma çabasından öteye gidemeyecektir.



Bu süreç içerisinde genel merkezimize karşı, dikkatli ve diyaloğa açık bir tavır izledik. Genel merkezin tavrı bu çabalarımızı boşa çıkarmıştır. Bu noktadan sonra Çağrı Heyeti olarak kongreyi yapmaktan başka seçenek yoktur ancak genel merkezimizle diyaloğa açık olduğumuzu belirtirim. 19 Haziran'da yapılacak kongre, düzenli bir şekilde icra edilecektir. Her türlü cetvel hazırlanmış ve delegelerimize bunlar iletilmiştir.



Bu büyük ve anlamlı günde ülkücü hareketin şahlanışı için delegelerimizi bu kongreye davet ediyoruz. Kongrenin hayırlı uğurlu olmasını bir kez daha niyaz ediyoruz ve saygılar sunuyoruz.



GENEL BAŞKANIMIZ GELMESE DAHİ KURULTAY YAPILACAK



Çağrı Heyeti sözcüsü Erel, kendisine yöneltilen Genel Başkan gelmezse kurultay geçersiz mi sayılacak sorusuna, "Bütün yetki Çağrı Heyeti'nde, biz program akışına Genel Başkan için konuşma süresi ayırdık eğer Genel Başkan gelmezse yada yerine bir temsilci göndermezse dahi kurultayımız yapılacaktır" yanıtını verdi.








Etiketler: Mhp  Olağanüstü  Büyük  Kongresi  Yapılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER