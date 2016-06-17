

Erel'in konuşmasından satır başları şöyle



MHP Olağanüstü Büyük Kongresi'nin icrası için bizler görevlendirildik. Bu karar yargıtay tarafından da onaylanmış ve kesinleşmiştir. Bu konuda tek yetkili organ olan bizde 19 Haziran'da kongrenin yapılması konusunda karara varılmış ve bütün çalışmalar yapılmıştır. Bu kararı darbe ya da korsan gösteri olarak değerlendirmek, Türk milleti adına karar veren yargının kararını görmezden gelmektir. Mevzuat ve Türk milleti adına karar vermeye yetkili mahkemelerin kararı ortadayken heyetimizin çalışmalarını darbe ya da korsan gösteri olarak değerlendirilmesi ve nitelendirilmesi kamuoyu üzerinde algı yaratma çabasından öteye gidemeyecektir.







Bu süreç içerisinde genel merkezimize karşı, dikkatli ve diyaloğa açık bir tavır izledik. Genel merkezin tavrı bu çabalarımızı boşa çıkarmıştır. Bu noktadan sonra Çağrı Heyeti olarak kongreyi yapmaktan başka seçenek yoktur ancak genel merkezimizle diyaloğa açık olduğumuzu belirtirim. 19 Haziran'da yapılacak kongre, düzenli bir şekilde icra edilecektir. Her türlü cetvel hazırlanmış ve delegelerimize bunlar iletilmiştir.







Bu büyük ve anlamlı günde ülkücü hareketin şahlanışı için delegelerimizi bu kongreye davet ediyoruz. Kongrenin hayırlı uğurlu olmasını bir kez daha niyaz ediyoruz ve saygılar sunuyoruz.



GENEL BAŞKANIMIZ GELMESE DAHİ KURULTAY YAPILACAK



Çağrı Heyeti sözcüsü Erel, kendisine yöneltilen Genel Başkan gelmezse kurultay geçersiz mi sayılacak sorusuna, "Bütün yetki Çağrı Heyeti'nde, biz program akışına Genel Başkan için konuşma süresi ayırdık eğer Genel Başkan gelmezse yada yerine bir temsilci göndermezse dahi kurultayımız yapılacaktır" yanıtını verdi.