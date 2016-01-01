MHP MUŞ İL BAŞKANLIĞI'NDAN 17 KİŞİ İSTİFA ETTİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) muş İl Başkanlığı'ndan 17 üye görevlerinden istifa ettiler.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) muş İl Başkanlığı'ndan 17 üye görevlerinden istifa ettiler.
MHP Muş İl Başkan Yardımcısı Basri Gündoğdu ve Bulanık İlçe Başkanı Tekin Can'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi, il yönetim kurulu görevlerinden istifa etti.
Yapılan istifalarla ilgili bir açıklama yapan MHP Muş İl Başkan Yardımcısı Basri Gündoğdu, yeni yönetimin yanında yer alacaklarını söyledi. Yaklaşık 40 yıldır MHP'li olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Ülkücü irade, ahde vefa ve 40 yıla yakın bir süredir uğruna mücadele ettiğimiz Türk-İslam davasının yüce değerleri; siyasi menfaatler uğruna rafa kaldırılmıştır. Bahse konu değerler yeniden tesis edilinceye kadar ben ve 16 arkadaşım Muş Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetim Kurulu'ndaki görevlerimizden istifa ediyoruz” dedi.
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