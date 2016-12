MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin milletvekili adaylarını yazılı basın açıklaması yaparak duyurdu.



Bahçeli, açıklamasında ülkenin geleceğinin sisli olduğunu, belirterek, "Bu itibarla 1 Kasım yeni bir imkan, yepyeni bir demokrasi fırsatı olarak önümüzdedir" dedi. MHP 'nin erken seçimler için hazırladığı İstanbul , Ankara ve İzmir başta olmak üzere milletvekili aday listesi şöyle oluştu.







MHP'NİN 1 KASIM SEÇİMLERİ MİLLETVEKİLİ ADAY TAM LİSTESİ







İLİ :ADANA







1MEVLÜT KARAKAYAÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2MUHARREM VARLIÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



3SEYFETTİN YILMAZÜNİVERSİTEORMAN MÜHENDİSİ



4CAHİT ÖZTOKLİSEİŞADAMI



5SİNAN GÜLÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ



6ADEM GÜNDOĞANÜNİVERSİTETIP DOKTORU



7MEHMET ALİ ARSLANÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ



8İSA AYANOĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT



9İBRAHİM SEZERÜNİVERSİTEÖĞRETMEN



10NESLİHAN UZUNÜNİVERSİTEFİZYOTERAPİST



11AYLA EMRAHOĞLUÜNİVERSİTETEKSTİLCİ



12HÜSEYİN YILDIRIMÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT



13HATİCE YÜCEÜNİVERSİTEİŞKADINI



14ERSEN TÜZENERLİSEBASIN-YAYIN







İLİ :ADIYAMAN







1MEHMET CANPOLATÜNİVERSİTEAVUKAT



2BEKİR ÇİÇEKLİSEÇİFTÇİ



3HÜSEYİN TARIK ARDAORTAOKULİŞADAMI



4RİFAT ERDEMYÜKSEK OKULİNŞAAT TEKNİKERİ



5HAYRİYE KUŞTEPEORTAOKULSERBEST







İLİ : AFYONKARAHİSAR







1MEHMET PARSAKÜNİVERSİTEAVUKAT



2KEMALETTİN YILMAZÜNİVERSİTEZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ



3SELCEN KARAERÜNİVERSİTEMİMAR



4UYGUR TEMİZERÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



5ERTUĞRUL SEVİMYÜKSEK OKULİŞADAMI







İLİ :AĞRI











1MUSTAFA ÖRÜLİSEMÜTEAHHİT



3COŞKUN AYTEKİNLİSESERBEST



4HIDIR ÇALPANORTAOKULESNAF



4BEKİR ÖZMUTLUÜNİVERSİTEYÖNETİCİ







İLİ :AMASYA











1MEHMET SARIÜNİVERSİTETURİZMCİ



2GÜLSEREN ERTOPÇUÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN



3HÜSEYİN SAKALİSEYÖNETİCİ







İLİ :ANKARA



SEÇİM ÇEVRESİ NO :1







1ZÜHAL TOPÇUÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2ERKAN BÜLENT HABERALÜNİVERSİTEİŞADAMI



3MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLUÜNİVERSİTEEMEKLİ ALBAY



4ALPER ÇAĞRI YILMAZÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



5SULTAN GÜNDÜZÜNİVERSİTEPEYZAJ MİMARI



6AYŞE SİBEL ERSOYÜNİVERSİTEECZACI



7OSMAN TOPALÜNİVERSİTEEMEKLİ ASTSUBAY / İŞADAMI



8AYTAÇ ÖZELÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



9NURİ SERTAÇ GÜLERÜNİVERSİTEAVUKAT



10ESİN GÜRELÜNİVERSİTEAVUKAT



11HAKAN DOĞRUÜNİVERSİTEAVUKAT



12VAHİDDİN ATABEY ÖZDEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT



13ZUHAL BABAÖZÜLİSELABORANT



14MEHMET ÇAĞRI TAMURÜNİVERSİTEİŞADAMI



15İBRAHİM KUŞLİSEİŞADAMI



16HEDİYE BUKET GÜLTEKİNLİSEİŞKADINI



17İLKAY UYAR KABAÜNİVERSİTEAVUKAT



18BAYRAM MENEKŞELİSEMÜTEAHHİT







İLİ :ANKARA



SEÇİM ÇEVRESİ NO :2







1ŞEFKAT ÇETİNÜNİVERSİTEEMEKLİ



2MUSTAFA MİTÜNİVERSİTETİCARET



3YAŞAR YILDIRIMLİSEİŞADAMI



4ENDER ETHEM ATAYÜNİVERSİTEHUKUKÇU / AKADEMİSYEN



5ALPARSLAN SUCUÜNİVERSİTEAVUKAT



6NECMETTİN KARAKUŞÜNİVERSİTEMAKİNA VE OTOMOTİV BİLİM UZM.



7TUNCAY TEKAYLİSEMÜTEAHHİT



8RUBİL GÖKDEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT



9İSMAİL ERÇELEBİÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR



10İBRAHİM DOĞANÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



11OĞUZHAN KARAÜNİVERSİTEAVUKAT



12MUSA AYANÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN



13MEHMET YİĞİTÜNİVERSİTEMAKİNA MÜH.



14ZEKİ DURMAZORTAOKULTİCARET







İLİ :ANTALYA











SIRA NOADI VE SOYADIÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ



1MEHMET GÜNALÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2AHMET SELİM YURDAKULÜNİVERSİTETIP DOKTORU



3TARKAN AKILLIÜNİVERSİTEİNŞAAT YÜK. MÜH.



4CAFER UYARYÜKSEK OKULEMEKLİ ÖĞRETMEN



5GÜRAY PARLAKÜNİVERSİTEİŞADAMI



6CENGİZHAN GÖKÖZÜNİVERSİTEAVUKAT



7NEŞE GÜLÜNİVERSİTEYÖNETİCİ



8MEHMET CÜNEYT GÜZELÜNİVERSİTEAVUKAT



9TURGUT BUCAKLİSEESNAF



10MERYEM AYDOĞANLİSEKAMU GÖREVLİSİ



11SERVET ERSOYORTAOKULİŞADAMI



12SONER İNALÜNİVERSİTETURİZMCİ



13HAFİZE NURSEN AKTAŞÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



14ÖZCAN KADIOĞLUÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ











İLİ :ARTVİN







1MUHAMMED ALTUNALÜNİVERSİTEAVUKAT



2NEDİM ÖZERİLKOKULESNAF







İLİ :AYDIN







1DENİZ DEPBOYLUÜNİVERSİTEPSİKOLOJİK DANIŞMAN



2MEHMET BELİĞ AZBAZDARLİSEÇİFTÇİ



3HİLMİ BOLATOĞLUÜNİVERSİTEREKABET BAŞUZMANI



4MUSA İLHANÜNİVERSİTETV PROGRAM YAPIMCISI



5HÜSNİYE KOZANÜNİVERSİTEUZMAN FİZYOTERAPİST



6AHMET ÖZHANLİSEESNAF



7AYDEMİR DURMUŞLİSEGAZETECİ / TURİZMCİ











İLİ :BALIKESİR







1İSMAİL OKÜNİVERSİTEESKİ BELEDİYE BAŞKANI



2RECEP ÇETİNÜNİVERSİTETIP DOKTORU



3BÜLENT BAŞARANÜNİVERSİTEYAZILIM VE VERİ TABANI UZMANI



4KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRKÜNİVERSİTEİŞADAMI



5MEHMET İSMAİL SAKAROĞLUÜNİVERSİTEYÖNETİCİ



6ZAKİR YILMAZÜNİVERSİTEİŞADAMI



7ATİLLA TURHANÜNİVERSİTESERBEST



8HADİ SELİMOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU











İLİ :BİLECİK







1AHMET MURAT KÖFTECİOĞLUÜNİVERSİTEİŞADAMI



2AHMET İŞLEKÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN







İLİ :BİNGÖL







1OSMAN BEYAZTAŞ



2RAĞIP TÜMENİLKOKULSERBEST



3İBRAHİM BARANLİSEGAZETECİ







İLİ :BİTLİS







1GÖKÇE ZENCİRÜNİVERSİTEÖĞRETMEN



2FAİK ERLİSEİŞADAMI



3MURAT AÇARORTAOKULSERBEST











İLİ :BOLU







1ŞÜKRÜ GÜLEZ



2MİHRİBAN YERLİKAYA



3METİN APAYDINÜNİVERSİTEKUYUMCU











İLİ :BURDUR







1ALPARSLAN AHMET DURSUNÜNİVERSİTEAVUKAT



2YILMAZ TUNÇÜNİVERSİTEÖĞRETMEN



3HASAN UÇARORTAOKULYÖNETİCİ/İDARECİ







İLİ :BURSA







1İSMET BÜYÜKATAMANÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



2KADİR KOÇDEMİRÜNİVERSİTEVALİ



3TEVFİK TOPÇULİSEİŞADAMI



4FEVZİ ZIRHLIOĞLUÜNİVERSİTEMATBAACI



5HASAN TOKTAŞÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ



6ALİ HAYRİ OZANÜNİVERSİTEÖĞRETMEN



7MEHMET ALİ ADAKÜNİVERSİTEEĞİTİM YÖNETİCİSİ



8GÜLTEN KAVUT SÜRÜCÜÜNİVERSİTEİŞLETMECİ



9HATİCE DENİZÜNİVERSİTEEMEKLİ İŞLETMECİ



10TİMUR ÖZDEMİRÜNİVERSİTEHAKEM-ANTRENÖR



11SİBEL ÖZBUDAKÜNİVERSİTEAVUKAT



12SİNAN BOZKURTÜNİVERSİTESİGORTA EKSPERİ



13ENGİN ERÜNİVERSİTEJEOLOJİ YÜK. MÜH.



14YUSUF GÜNEYLİSEMÜTEAHHİT



15İNANÇ BİLGİ ÇAKINÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.



16MEHMET YILMAZÜNİVERSİTETEKSTİLCİ



17MUHAMMED CİHANGİR KALKANCIÜNİVERSİTEZİRAAT YÜK. MÜH.



18ALTAN ÖZAKINÜNİVERSİTEİŞADAMI







İLİ :ÇANAKKALE







1İBRAHİM KÜRŞAT TUNAÜNİVERSİTEAKADEMİSYEN / İŞADAMI



2HATİCE KORKMAZLİSEİŞLETMECİ



3MUSTAFA DOĞANÜNİVERSİTEÖĞRETMEN



4MEHMET VEHBİ TAYYARLİSEBAYİ SAHİBİ







İLİ :ÇANKIRI







1KADİR ŞEKERCİLİSEİŞADAMI



2HÜSEYİN YAKARLİSEMALİ MÜŞAVİR







İLİ :ÇORUM







1VAHİT DOĞANÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİÜNİVERSİTEAVUKAT



3ERCAN DAŞDANÜNİVERSİTEAVUKAT



4AHMET ANAKLİSETEKSTİLCİ







İLİ :DENİZLİ







1EMİN HALUK AYHANÜNİVERSİTEİKTİSATÇI



2CAFER BİRTÜRKÜNİVERSİTESİGORTACI



3MEHMET UZLİSEDİSTRİBÜTÖR



4MUSTAFA ÇIRAKÜNİVERSİTEEMEKLİ BÜROKRAT



5HALİL ÖZTÜRKLİSEYÖN. KUR. BŞK.



6YURDAHAN ÖZHANÜNİVERSİTEAVUKAT



7EFE ŞAHİNLİSEİŞADAMI







İLİ :DİYARBAKIR







1MEHMET TEYAR KARAKOÇLİSESERBEST



2AYŞE ÖNENÜNİVERSİTEÖĞRETMEN



3FEVZİ YİĞİTKANLİSEİŞADAMI



4AHMET KAYAORTAOKULŞÖFÖR



5RECEP DONATİLKOKULEMEKLİ



6ÖMER BOZKAYALİSESERBEST



7ŞEYHMUS BİLİCİİLKOKULEMEKLİ



8MEHMET İÇLİLİSEEMEKLİ



9CELALETTİN YAYLAKLİSESERBEST



10KADİR YORULMAZÜNİVERSİTEÖĞRETMEN



11SAİM KAYAALPÜNİVERSİTEHARİTA TEKNİKERİ











İLİ :EDİRNE



SEÇİM ÇEVRESİ NO :







2HÜSEYİN ÜLKERLİSEİŞLETMECİ



3NEHİR ÇAKIRLİSESİGORTACI







İLİ :ELAZIĞ







1YAVUZ TEMİZERÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT



2MESUT AKSANÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



3MEHMET KARACAÜNİVERSİTEZİRAAT YÜK. MÜH.



4BEDRİ BORA ERTEMÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.











İLİ :ERZİNCAN







1HÜSEYİN SEÇERÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2AHMET KAYAÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ











İLİ :ERZURUM



:







1KAMİL AYDINÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2ERTÜRK ÇİMENÜNİVERSİTEİŞADAMI



3ZEKAİ KAYAÜNİVERSİTEMİLLİ SPORCU



4CEZMİ POLATÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT



5GÖKHAN ARSLANÜNİVERSİTEİŞADAMI



6SEYFULLAH HIZARCIÜNİVERSİTETIP DOKTORU







İLİ :ESKİŞEHİR







1RUHSAR DEMİRELÜNİVERSİTETIP DOKTORU



2METİN NURULLAH SAZAKÜNİVERSİTEBİYOLOG



3ŞENEL ALTUNÜNİVERSİTEJEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ



4AHMET MUHAMMED HIZLANLİSEİŞADAMI / SANAYİCİ



5KEZBAN AKKAYAÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



6TİMUR FARUK YATMAZÜNİVERSİTEEMEKLİ EĞİTİMCİ











İLİ :GAZİANTEP







1ÜMİT ÖZDAĞÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2ERTUĞRUL TOLGA ORHANÜNİVERSİTEAVUKAT



3FEVZİ KOÇOĞLUYÜKSEK OKULEĞİTİMCİ - İŞLETMECİ



4MEHMET EJDER DEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT



5SEYİT ÇAPANÜNİVERSİTEEMEKLİ EĞİTİMCİ



6MEZİNE SIRAKAYAÜNİVERSİTEGAZETECİ



7OĞUZHAN ŞAHİNÜNİVERSİTEBANKA MÜDÜRÜ



8SERDAR ÖNELLİSEİŞADAMI



9MENDERES ŞAHİNÜNİVERSİTEPOLİS



10HALİL BEYAZAYLİSEİŞADAMI



11ONUR ÖNSELÜNİVERSİTEİŞADAMI / ÇEVRE MÜH.



12ADEM KOLSUZÜNİVERSİTEFİNANS UZMANI







İLİ :GİRESUN







1ORHAN ERZURUMÜNİVERSİTETIP DOKTORU



2YUSUF VEZİROĞLUÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR



3BORA KILIÇLİSEMAKİNA TEKNİSYENİ



4YAŞAR İLBAŞLİSEESNAF







İLİ :GÜMÜŞHANE







1MUSTAFA CANLIÜNİVERSİTEELEKTRONİK MÜHENDİSİ



2KAMİL KILIÇLİSESERBEST







İLİ :HAKKARİ







1MIKTAT KIRMIT ÜNİVERSİTEEMEKLİ ASTSUBAY



2BARIŞ CENGİZBAY LİSEİŞLETMECİ



3FATİH SÖKMEN ÜNİVERSİTEMADEN MÜHENDİSİ







İLİ :HATAY







1MEHMET NECMETTİN AHRAZOĞLUÜNİVERSİTEMAKİNA YÜKSEK MÜH.



2İBRAHİM GÜLÜNİVERSİTEİŞADAMI



3MEHMET AKİF TERZİÜNİVERSİTEARAŞTIRMACI



4ADNAN AKDAŞLİSEYÖNETİCİ



5ADNAN AÇIKELÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN



6MUSTAFA ÖZÇELİKÜNİVERSİTEAVUKAT



7FERHAT KÜÇÜKLERÜNİVERSİTETIP DOKTORU



8İLKNUR TUNAÜNİVERSİTEGIDA TEKNİKERİ / UZMAN



9KAMİL AKDOĞANÜNİVERSİTEAVUKAT



10SERHAT TABANCAÜNİVERSİTEAVUKAT







İLİ :ISPARTA







1NURİ OKUTANÜNİVERSİTEVALİ



2AHMET ZİYA NUHOĞLUÜNİVERSİTEÇEVRE MÜH.



3İBRAHİM YILDIRIMÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ



4HAKAN DEMİRTAŞÜNİVERSİTEİŞADAMI







İLİ :MERSİN







1OKTAY ÖZTÜRKÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ - HUKUKÇU



2BAKİ ŞİMŞEKÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ



3ALİ ÖZÜNİVERSİTETIP DOKTORU



4ALİ YÜCELENÜNİVERSİTEİCRA KUR BŞK.



5DURAN KARALİSEİŞADAMI



6MEHMET ALİ GÖKMENÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM



7ALİ RIZA BOZKURTÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM



8HÜSEYİN ATEŞÜNİVERSİTEORMAN ENDÜSTRİ MÜH.



9ÖZGÜR ÖZCANÜNİVERSİTEEKONOMİST



10MUSTAFA KUNTÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ



11HAYAL FUNDA ÖNDERÜNİVERSİTEEMEKLİ EMNİYET AMİRİ







İLİ :İSTANBUL







1EDİP SEMİH YALÇINÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2İZZET ULVİ YÖNTERÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ



3UYGAR SUPHİ AKTANÜNİVERSİTEAKADEMİSYEN



4AHMET TURGUTÜNİVERSİTEŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACISI



5SABRİ ŞENELÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR



6EKREM DÜZGÜNLİSETURİZM VE DENİZCİLİK



7UMUR ARIKANÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ



8ELİF GONCA AKDENİZÜNİVERSİTEECZACI



9DURSUN ÇOLAKLİSEİŞADAMI



10ÖMER FARUK EKŞİLİSEMÜTEAHHİT



11ALPER KAAN BORANÜNİVERSİTEAVUKAT



12ŞEVKET TALHA APUHANÜNİVERSİTEKÖŞE YAZARI



13CİHAN TUFANÜNİVERSİTEAVUKAT



14BAŞAR ÜNALÜNİVERSİTEİŞADAMI



15ARİF TEVETOĞLUÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ / EKONOMİST



16LEMAN SÜHEYLA SOYLUÜNİVERSİTEEMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ



17AYDIN İŞKURÜNİVERSİTEAVUKAT



18DİLEK KİRAZ BENİZÜNİVERSİTEAVUKAT



19KORKUT KUTLUATAÜNİVERSİTETIP DOKTORU



20SALİH BALAKÜNİVERSİTEBANKACI



21ASLI ERGÜNÜNİVERSİTEAVUKAT



22CEMAL ACARÜNİVERSİTEUÇAK VE NÜKLEER YÜK. MÜH



23KAMER KEMAL ÖZŞIKÜNİVERSİTESMMM



24MUSTAFA YALNIZÜNİVERSİTEYAZILIM VE SİSTEM MÜH



25YAŞAR KAPUCUİLKÖĞRETİMHİZMETLİ



26HÜLYA AZİMLİLİSEBAŞKOMİSER



27ÜNAL KAYAYÜKSEK OKULTEKNİKER



28KENAN CEM TOKAYÜNİVERSİTEKİMYA YÜKSEK MÜH.



29EMİNE SAADET KARLIBELÜNİVERSİTEHALKLA İLİŞKİLER



30BANU DAĞDEVİRENÜNİVERSİTEÖĞRETMEN



31BİLAL SARIYARLİSETİCARET / BÜROKRAT







İLİ :İSTANBUL



SEÇİM ÇEVRESİ NO :2







1EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLUÜNİVERSİTEAKADEMİSYEN / DİPLOMAT



2CELAL ADANÜNİVERSİTEORMAN MÜHENDİSİ



3MEHMET KILIÇÜNİVERSİTEİŞADAMI



4MEHMET ASLANÜNİVERSİTESANATÇI



5ÖZCAN PEHLİVANLIOĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT



6FETİ YILDIZÜNİVERSİTEAVUKAT



7ALİ DERİNDAĞLİSEİŞADAMI



8BAŞBUĞ PINARBAŞIÜNİVERSİTEAVUKAT



9HAKAN ÖZBAYÜNİVERSİTEAVUKAT



10FÜSUN KAYAN ARDAMARÜNİVERSİTEBÜROKRAT



11MUHAMMED EMİN ÖZKURTÜNİVERSİTEAVUKAT



12GÜLRU VARDARÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ



13TUĞBA TURGANÜNİVERSİTEMİMAR



14GÜRKAN TEOMANÜNİVERSİTESTRATEJİK İLETİŞİM UZMANI



15ZEHRA AYLİN ALEMDARLİSEİŞ KADINI



16ÖMER ÖKTENLİSETURİZMCİ



17ENDER ÖZTÜRKÜNİVERSİTEULUSLARARASI TİCARET



18METİN KILIÇÜNİVERSİTESERBEST



19RIZA EROLÜNİVERSİTEZİRAAT YÜK. MÜH.



20SEVGİ VARDARLI İNALÜNİVERSİTEÇİNİ SANATÇISI



21ALAADDİN ULUDAĞÜNİVERSİTEAVUKAT



22HARUN YILMAZLİSEİŞADAMI



23RAĞIP ARİÜNİVERSİTEİŞADAMI



24MUSTAFA YILMAZÜNİVERSİTEİŞADAMI



25UĞUR ARASLİSEPASTAHANE İŞLETMECİSİ



26SELÇUK ŞİŞMANÜNİVERSİTEİNŞAAT VE YAPI DENETMENİ







İLİ :İSTANBUL







SEÇİM ÇEVRESİ NO :3







1ATİLA KAYAÜNİVERSİTESİYASETÇİ



2İSMAİL FARUK AKSUÜNİVERSİTEMÜŞAVİR



3ARZU ERDEMÜNİVERSİTEİŞ KADINI



4FUAT ÇAKIROĞLUÜNİVERSİTEİŞADAMI



5MEHMET MÜFTÜOĞLUÜNİVERSİTEGAZETECİ



6ERDEM KARAKOÇÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



7HAYATİ ARKAZÜNİVERSİTETIP DOKTORU



8CELAL KARAPINARÜNİVERSİTESENDİKACI



9AYŞE BIÇAKÜNİVERSİTETEKSTİLCİ



10AHMET SAVAŞ ÇOLAKÜNİVERSİTEİŞADAMI



11DİDEM KARATAŞÜNİVERSİTEKURUMSAL İLETİŞİM UZMANI



12BAHATTİN ŞENGÜLÜNİVERSİTESİYASET BİLİMCİSİ



13SERDAR ÖKTEMÜNİVERSİTEAVUKAT



14HALİT TUNAÜNİVERSİTETEKSTİLCİ



15MERRİN HASİPOĞLUÜNİVERSİTEİŞKADINI



16EKREM SARISOYÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR



17ALİ KARADENİZÜNİVERSİTEÖĞRETİM GÖREVLİSİ



18ÇETİN ŞAMİLOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU



19MUAMMER RECEP ÇELİKTAŞLİSETURİZMCİ



20MESUT YILDIRIMÜNİVERSİTEAVUKAT



21FAZLI YURDABAKÜNİVERSİTEÖĞRETİM GÖREVLİSİ



22AKIN AYDINÜNİVERSİTEEKONOMİST



23METİN KARAYAZILİSESERBEST



24BÜNYAMİN ÇİFTÇİLİSEMUHTAR



25OSMAN NURİ TORAMANÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR



26SERAP FUNDA AKYILDIZLİSEEV HANIMI



27UYGAR ORAN ÖZTÜRKÜNİVERSİTEİŞADAMI



28YAKUP GÖRENÇÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.



29ORHAN CANÜNİVERSİTEİŞLETMECİ



30AHMET MURAT ARPACIÜNİVERSİTEAVUKAT



31BEKİR SITKI KARAUSTAÜNİVERSİTETİCARET



İLİ :İZMİR



SEÇİM ÇEVRESİ NO :1



ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI:13







SIRA NOADI VE SOYADIÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ



1OKTAY VURALÜNİVERSİTEHUKUKÇU / İKTİSATÇI



2SENEM KILIÇÜNİVERSİTEYÖNETİCİ DANIŞMAN



3ASLAN SAVAŞANÜNİVERSİTETIP DOKTORU



4SELAHATTİN ŞAHİNLİSEİŞADAMI



5HALİT DALGIÇÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.



6NACİ DÜZİLKOKULTİCARET



7FİKRİ ATILBAZÜNİVERSİTEEĞİTİM UZMANI



8HÜSNÜ GÜRHAN SEÇKİNERLİSETEKSTİLCİ



9KUTLAY ÖNDERÜNİVERSİTEEMEKLİ SUBAY



10İSMAİL KURTLİSESERBEST



11NİMET UYGARİLKOKULGAZETE SAHİBİ



12SUAT OĞUZÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.



13İSHAK GÜNDÜZÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.







İLİ :İZMİR







SEÇİM ÇEVRESİ NO :2







1AHMET KENAN TANRIKULUÜNİVERSİTEİKTİSATÇI



2SUEDA NESLİHAN ÇELİKÜNİVERSİTEKAMUOYU ARAŞTIRMACISI



3MURAT KOÇLİSEBÜROKRAT



4YALÇIN KOÇYİĞİTÜNİVERSİTETIP DOKTORU



5HATİCE BÖLÜKÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



6AHMET FATİH OKUROĞLUÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN



7RECEP AKANÜNİVERSİTEİŞADAMI



8TAŞKIN IŞIKLİSETURİZMCİ



9İSMAİL BALKANÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.



10RAHİME DÖNMEZÜNİVERSİTEYÜKSEK ŞEHİR PLANCISI



11SERDAR MERSİNÜNİVERSİTETURİZMCİ



12SUAVİ TUNCAYÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



13MUSTAFA ÇİNTAŞÜNİVERSİTEEMEKLİ ASTSUBAY











İLİ :KARS







1ERKAN KOÇALİLİSETURİZMCİ



2TUNCAY AYDINYÜKSEK OKULİŞADAMI



3MURAT SAĞLAMÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ / İŞADAMI







İLİ :KASTAMONU







1EMİN ÇINARLİSEESNAF



2CİHAN ÇETİNÜNİVERSİTEİŞ ADAMI



3SEVDA SAYDAM İRGİNÜNİVERSİTEİŞLETME











İLİ :KAYSERİ







1YUSUF HALAÇOĞLUÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2ALİ KİLCİÜNİVERSİTEİŞADAMI / SANAYİCİ



3SÜLEYMAN KORKMAZİLKOKULMÜTEAHHİT



4KAMİL KARAMETEÜNİVERSİTEBÜROKRAT



5MEHMET ÖZMENÜNİVERSİTETURİZMCİ



6MEHMET GÖÇMENLİSEMALİ MÜŞAVİR



7ERCAN AVCIÜNİVERSİTEAVUKAT



8SALİH GÜDELEKÜNİVERSİTEJİNEKOLOG



9EZGİ TİPİÜNİVERSİTEJEOFİZİK MÜH.







İLİ :KIRKLARELİ







1SELÇUK YILMAZÜNİVERSİTEİNŞAAT



2HÜSNÜ CUMALIÜNİVERSİTEEMEKLİ MALİ MÜŞAVİR



3OKTAY KAHVEYÜKSEK OKULEMEKLİ MEMUR







İLİ :KIRŞEHİR







1CEMİL YILDIRIM TÜRKÜNİVERSİTETIP DOKTORU



2EFTAL AVŞARÜNİVERSİTEBELEDİYE BŞK. YRD.







İLİ :KOCAELİ







1SAFFET SANCAKLILİSETİCARET



2LÜTFÜ TÜRKKANÜNİVERSİTESANAYİCİ



3AHMET YEŞİLÜNİVERSİTEBÜROKRAT



4ARİF GÜLENÜNİVERSİTEİŞADAMI



5SERDAR KAMANÜNİVERSİTETIP DOKTORU



6MUSA COŞKUNÜNİVERSİTEÖĞRETMEN



7DİJLE AKINÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



8OSMAN BENİZÜNİVERSİTEAVUKAT



9KÜRŞAT SÖNMEZÜNİVERSİTEESNAF



10DERYA ÇAVDARORTAOKULİŞKADINI



11İSMAİL OKUMUŞÜNİVERSİTEELEKTİRİK MÜHENDİSİ







İLİ :KONYA







1MUSTAFA KALAYCIÜNİVERSİTEDENETİM ELEMANI



2MUSTAFA SAİT GÖNENÜNİVERSİTETIP DOKTORU / ÖĞRETİM ÜYESİ



3HÜSEYİN OPRUKÇUÜNİVERSİTEDENETİM ELEMANI



4SEVİL SARGINÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



5BULDUK ÖZDEMİRÜNİVERSİTEİŞADAMI



6FARUK SONKAYAÜNİVERSİTEECZACI



7HALİL AYHANÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ



8PINAR GÜNSEVEN GÜLSOYÜNİVERSİTEMİMAR



9OSMAN NURİ ATÇEKENÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM



10TEMMUZ ŞEMİNÜNİVERSİTEENDÜSTRİ YÜK. MÜH.



11ŞÜKRÜ PORTAKALLİSEMALİ MÜŞAVİR



12AHMET YÜCELLİSEİŞADAMI



13ALTAN ALTIOKÜNİVERSİTESMMM



14ABDULLAH YILDIRIMÜNİVERSİTEŞİRKET YÖNETİCİSİ







İLİ :KÜTAHYA







1ALİM IŞIKÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2AGAH LÜTFÜ BİLENÜNİVERSİTEAVUKAT



3OSMAN ERTÜRKÜNİVERSİTEAVUKAT



4BUKET GÜNGÖRÜNİVERSİTEAVUKAT







İLİ :MALATYA







1FİKRET ŞİNASİ KAZANCIOĞLUÜNİVERSİTEMAKİNE YÜK. MÜH.



2HAKAN YILMAZÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.



3GÜZİN KOÇAKÜNİVERSİTEECZACI



4HAKAN KALKANÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ



5SERDAR YILDIZLİSETİCARET



6MEHMET ALİ ÖZPOLATYÜKSEK OKULYAPIMCI







İLİ :MANİSA







1ERKAN AKÇAYÜNİVERSİTEMALİYECİ



2OSMAN OKTAYÜNİVERSİTEAVUKAT



3MEHMET MEMİŞÜNİVERSİTETIP DOKTORU



4ENGİN KABADAĞÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.



5İHSAN TEMELÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



6CEMAL MURAT ERİMÜNİVERSİTEBÜROKRAT



7MUSTAFA UNCUÜNİVERSİTEAVUKAT



8SEVAL BAŞKESENÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



9ERKAN ÖZTÜRKLİSEİŞADAMI







İLİ :KAHRAMANMARAŞ







1FAHRETTİN OĞUZ TORÜNİVERSİTESSK BAŞMÜFETTİŞİ



2SEFER AYCANÜNİVERSİTETIP DOKTORU



3ZEKERİYA ÖZTÜRKÜNİVERSİTEİŞADAMI



4ŞULE ARIKANÜNİVERSİTESERBEST



5MUSTAFA BASTIRMACILİSEİŞADAMI



6NESLİHAN KOCA NERGİZÜNİVERSİTEAVUKAT



7MUSTAFA BÖLÜKBAŞIÜNİVERSİTEÖĞRETMEN



8AYŞE ARASÜNİVERSİTEAVUKAT







İLİ :MARDİN







1BEHLÜL MURAT MARALİLKOKULİŞADAMI



2FEHMİ YILMAZÜNİVERSİTEEMEKLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI



3MUHAMMED YÜZERLİSEİŞLETMECİ



4CENGİZ ÇETİNÖZÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ



5FAYSAL BEDİRLİSEİŞADAMI



6MEHMET SALİH KARAASLANORTAOKULÇİFTÇİ







İLİ :MUĞLA







1MEHMET ERDOĞANÜNİVERSİTEMÜLKİ İDARE AMİRİ



2ASIM BAŞARANLİSETURİZMCİ



3HACI ÇELİKÜNİVERSİTETIP DOKTORU



4NURİ ÖZTÜRKÜNİVERSİTEECZACI



5NAZMİ EYİBİLİRÜNİVERSİTEİŞLETMECİ



6UĞUR SALİH EROĞLUÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM







İLİ :MUŞ







1TARKAN DEDELİSEİŞADAMI



2ADNAN SUBAŞILİSETURİZM VE OTELCİLİK



3ÖDER ÖZDEMİRÜNİVERSİTEEMEKLİ BAŞPOLİS







İLİ :NEVŞEHİR







1MEHMET VAROLÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



2SAİT YÜKSELÜNİVERSİTEİŞ ADAMI



3HÜSEYİN ÖDEMİŞYÜKSEK LİSANSİŞ ADAMI







İLİ :NİĞDE







1VEDAT BAYRAMÜNİVERSİTEEMEKLİ İL SPOR MÜDÜRÜ



2AHMET ÖZBEKÜNİVERSİTEEĞİTİM MÜFETTİŞİ



3GÖKHAN BUDAKYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU







İLİ :ORDU







1ONUR ŞAHİNÜNİVERSİTEİŞADAMI



2AHMET FİDANÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ



3TANER ARSLANÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM



4DAVUT ŞAHİNLİSEİŞADAMI



5ÖMER BAŞÜNİVERSİTEEMEKLİ EĞİTİMCİ







İLİ :RİZE







1OSMAN CEM KAZMAZÜNİVERSİTEGAZETECİ / İNŞAAT YÜK. MÜH.



2GÜLDANE PINARYÜKSEK OKULBAŞHEMŞİRE



3SÜHEYLA SELİMOĞLUYÜKSEK OKULEMEKLİ ÖĞRETMEN







İLİ :SAKARYA







1ZİHNİ AÇBALİSEESNAF



2ALİ RIZA ACARTÜRKÜNİVERSİTEAVUKAT



3İSMAİL KAMİL DOĞANCIÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ



4AHMET PEHLİVANYÜKSEK OKULÖĞRETMEN



5MELİKŞAH BUDAKÜNİVERSİTEİŞADAMI



6METİN GÜNEŞYÜKSEK OKULKALİTE MÜDÜRÜ



7TÜRKER ERGÜLLİSEŞİRKET YÖNETİCİSİ







İLİ :SAMSUN







1ERHAN USTAÜNİVERSİTEEKONOMİST



2HÜSEYİN EDİSÜNİVERSİTEYMM. BAĞIMSIZ DENETÇİ



3YÜCEL ŞAHİNYÜKSEK OKULİŞADAMI



4İBRAHİM YILMAZİLKOKULSERBEST



5AYHAN CENGİZYÜKSEK OKULMUHASEBECİ



6SUAT ORTAHİSARYÜKSEK OKULÖĞRETMEN



7DİLEK KİRAZ DENİZÜNİVERSİTEAVUKAT



8YAKUP AKINÜNİVERSİTEİŞADAMI



9MİNE KAYALİSEEMEKLİ







İLİ :SİİRT







1ABDULLAH BAYRAMLİSEEMEKLİ EĞİTİMCİ



2ERHAN ÖZGENLİSEÖZEL GÜVENLİK



3HAKAN YAKIŞANÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ











İLİ :SİNOP







1ADEM ÇİLEKÜNİVERSİTESTK BAŞKANI / ÖĞRETMEN



2LEYLA BİLGİLİÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ







İLİ :SİVAS







1CELAL DAĞGEZÜNİVERSİTEEMEKLİ



2OĞUZ ÖZDEMİRÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR



3AHMET ÜSTÜNDAĞYÜKSEK OKULÖĞRETMEN



4UĞUR KURUGÖLLÜLİSEMÜTEAHHİT



5OZAN ERCANÜNİVERSİTEMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ







İLİ :TEKİRDAĞ







1BÜLENT BELENLİSEMALİ MÜŞAVİR



2HAKAN ÖZGÜLÜNİVERSİTEEKONOMİST



3MUHAMMER VAROLORTAOKULMÜTEAHHİT



4İSMET FIÇICIÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT



5ERGÜN VARDARÜNİVERSİTEAVUKAT



6TUNUS TUĞUÜNİVERSİTEAVUKAT







İLİ :TOKAT







1ABDURRAHMAN BAŞKANÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ



2MURAT POLATÜNİVERSİTETURİZM İŞLETMECİSİ



3MUSTAFA AFŞİN ÜNVERDİÜNİVERSİTEAVUKAT



4AYHAN ÖZÇELİKÜNİVERSİTEEMEKLİ BÜROKRAT



5ÖMER SEMİH SARAÇOĞLULİSEÖZEL OKUL SAHİBİ







İLİ :TRABZON







1KORAY AYDINÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ



2YAVUZ AYDINLİSEİŞADAMI



3HÜSEYİN ÖRSÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



4HASAN SUİÇMEZÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



5İLYAS EROĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT



6GÜLEN DEMİRLİSEİŞ KADINI







İLİ :TUNCELİ







1HIDIR BUDAKÜNİVERSİTEEMEKLİ İLAHİYATÇI



2EMRE DENİZBİLGİNİLİSESERBEST







İLİ :ŞANLIURFA







1İBRAHİM ÖZYAVUZLİSEEMEKLİ BELEDİYE BAŞKANI



2MAHMUT İRENLİSEİŞÇİ



3MEHMET EMİN DİNDAROĞLUORTAOKULKAMU EMEKLİSİ



4MUHAMMET EMİN MISIRÜNİVERSİTEBİLGİ İŞLEM UZMANI



5İBRAHİM MELİLKOKULESNAF



6YALÇIN YALÇINKAYAÜNİVERSİTEİŞADAMI



7MERYEM BAĞMANCIORTAOKULEV HANIMI



8FADIL ÇOBAN



9CAN HALİL ÇİZMECİOĞLUÜNİVERSİTESİGORTACI



10 MESUT CAN YILMAZ



11GÜNGÖR ÖDEMİŞ ÇARKICILİSEMUHASEBE MÜDÜRÜ



12AYDIN AKALINLİSESERBEST







İLİ :UŞAK







1DURMUŞ YILMAZÜNİVERSİTEEKONOMİST



2GÖKHAN ÖZOĞULÜNİVERSİTEİŞADAMI



3OĞUZ ÇAKMAKÜNİVERSİTEEMEKLİ ALBAY







İLİ :VAN







1GÜLTEKİN ÇAVUŞOĞLUÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ



2YAVUZ SELİM CAMUŞCUÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ



3HURŞİT CANLIÜNİVERSİTEJEOFİZİK MÜHENDİSİ



4LEYLA GÖÇGENLİSETURİZMCİ



5NARİN ARIÖZYÜKSEK OKULHALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANI



6ŞUAYİP ATALİSEESNAF



7GÜLTEKİN GÜLLİSEESNAF



8TEVFİK SAÇMACILİSESANAYİCİ







İLİ :YOZGAT







1SADİR DURMAZÜNİVERSİTEEKONOMİST / KOOPERATİFÇİ



2MEHMET ALİ ÇAKIRÜNİVERSİTEECZACI



3YUNUS YILMAZLİSEESNAF



4ORHAN YÜKSELÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ







İLİ :ZONGULDAK







1ZEKİ ÇAKANÜNİVERSİTEELEKTİRİK MÜHENDİSİ



2YAVUZ ERKMENÜNİVERSİTEMÜLKİ İDARE HAKİMİ



3AHMET EMRE BAYRAMOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU



4İLYAS ALTUNÜNİVERSİTEMADEN MÜHENDİSİ



5BURHAN TEMEL ÇINARÜNİVERSİTEAVUKAT







İLİ :AKSARAY







1TURAN YALDIRYÜKSEK OKULMÜTEAHHİT



2NİLGÜN TOSUNÜNİVERSİTEAVUKAT



3AYŞE DENİZ AYÜNİVERSİTEAVUKAT







İLİ :BAYBURT







1KARABEY KADRİ KARAOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU



2HİDAYET YILMAZTÜRKÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM







İLİ :KARAMAN







1ALİ GÜLERÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2MEHMET URALÜNİVERSİTESAĞLIK DENETÇİSİ







İLİ :KIRIKKALE







1SEYİT AHMET GÖÇERLİSEİŞADAMI



2TACETTİN SİLSÜPÜRÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ



3ABDULLAH PEKÖZÜNİVERSİTEAVUKAT







İLİ :BATMAN







1CEMİL GÜZELLİSETEKNİKER



2İRFAN GÜNDÜZLİSETEKNİKER



3TURAN AYTEK ÖNALPÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ



4ÖMER KERVANÜNİVERSİTEİKTİSATÇI







İLİ :ŞIRNAK







1HAKİM ZEYREKİLKOKULİŞADAMI



2YASİN BENEKİLKOKULKORUCU BAŞI



3ŞAHİN SAZAKLİSEİŞADAMI



4BÜLENT BORA BALTACILİSEESNAF







İLİ :BARTIN







1AYNUR YILDIRIMÜNİVERSİTEGENEL MÜDÜR



2TUNCAY MADENÜNİVERSİTESMMM







İLİ :ARDAHAN







1OSMAN NURİ YILDIZÜNİVERSİTEAVUKAT



2GÖKHAN AĞDEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT











İLİ :IĞDIR







1YAKUP KUMTEPEÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



2MUHARREM ÇEÇENLİSEİŞADAMI







İLİ :YALOVA







1HATİCE BEŞTAŞLİSEEV HANIMI



2ALİ OĞUZ BERBEROĞLUÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ







İLİ :KARABÜK







1ADEM KARÜNİVERSİTETIP DOKTORU



2OSMAN AYDINÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ







İLİ :KİLİS







1MUSTAFA YÜNÜNİVERSİTETIP DOKTORU



2MEHMET ÖZAYTÜRKÜNİVERSİTETIP DOKTORU







İLİ :OSMANİYE







1DEVLET BAHÇELİÜNİVERSİTEİKTİSATÇI



2RUHİ ERSOYÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ



3ADNAN SARIDOĞANÜNİVERSİTEİŞLETMECİ



4AHMET CANLIÜNİVERSİTEEMEKLİ BAŞKONTROLÖR







İLİ :DÜZCE







1OSMAN ÇAKMAKYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN



2BAHRİ TEMELTAŞÜNİVERSİTETEKNİK DANIŞMAN



3CELAL KASAPOĞLUÜNİVERSİTEŞEHİR PLANCISI







1 KASIM SEÇİMLERİ HANGİ İL KAÇ VEKİL ÇIKARACAK?



Buna göre 32 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara iki, 88 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise iki seçim çevresine bölündü.







Milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:







"Adana 14, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 5, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 32, Antalya 14, Artvin 2, Aydın 7, Balıkesir 8, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 18, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 11, Edirne 3, Elazığ 4, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 12, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 11, İstanbul 88, İzmir 26, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 9, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 11, Konya 14, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 9, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 6, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 5, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 6, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 12, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 3, Bayburt 2, Karaman 2, Kırıkkale 3, Batman 4, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 2, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."







ERKEN SEÇİM KAÇ SEÇMEN VAR?



7 Haziran seçiminde, yurtiçinde 53 milyon 765 bin 231, yurtdışında ise 2 milyon 867 bin 658 seçmen kayıtlıydı. YSK, 11 Eylül itibarıyla seçmen sayılarını yurtiçinde 54 milyon 75 bin 851, yurtdışında 2 milyon 895 bin 885 olarak açıkladı. Yurtiçi seçmen sayısı 7 Haziran seçiminden bu yana 310 bin 620 kişi, yurtdışı seçmen sayısı ise 28 bin 227 kişi arttı.