MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İL İL-TAM LİSTE!
MHP adayları listesi belli oldu. Devlet Bahçeli MHP milletvekili adaylarını açıkladı. İstanbul , Ankara ve İzmir MHP milletvekili adayları kimler tam listesi çıktı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin milletvekili adaylarını yazılı basın açıklaması yaparak duyurdu.
Bahçeli, açıklamasında ülkenin geleceğinin sisli olduğunu, belirterek, "Bu itibarla 1 Kasım yeni bir imkan, yepyeni bir demokrasi fırsatı olarak önümüzdedir" dedi. MHP 'nin erken seçimler için hazırladığı İstanbul , Ankara ve İzmir başta olmak üzere milletvekili aday listesi şöyle oluştu.
MHP'NİN 1 KASIM SEÇİMLERİ MİLLETVEKİLİ ADAY TAM LİSTESİ
İLİ :ADANA
1MEVLÜT KARAKAYAÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2MUHARREM VARLIÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
3SEYFETTİN YILMAZÜNİVERSİTEORMAN MÜHENDİSİ
4CAHİT ÖZTOKLİSEİŞADAMI
5SİNAN GÜLÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
6ADEM GÜNDOĞANÜNİVERSİTETIP DOKTORU
7MEHMET ALİ ARSLANÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ
8İSA AYANOĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT
9İBRAHİM SEZERÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
10NESLİHAN UZUNÜNİVERSİTEFİZYOTERAPİST
11AYLA EMRAHOĞLUÜNİVERSİTETEKSTİLCİ
12HÜSEYİN YILDIRIMÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
13HATİCE YÜCEÜNİVERSİTEİŞKADINI
14ERSEN TÜZENERLİSEBASIN-YAYIN
İLİ :ADIYAMAN
1MEHMET CANPOLATÜNİVERSİTEAVUKAT
2BEKİR ÇİÇEKLİSEÇİFTÇİ
3HÜSEYİN TARIK ARDAORTAOKULİŞADAMI
4RİFAT ERDEMYÜKSEK OKULİNŞAAT TEKNİKERİ
5HAYRİYE KUŞTEPEORTAOKULSERBEST
İLİ : AFYONKARAHİSAR
1MEHMET PARSAKÜNİVERSİTEAVUKAT
2KEMALETTİN YILMAZÜNİVERSİTEZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
3SELCEN KARAERÜNİVERSİTEMİMAR
4UYGUR TEMİZERÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
5ERTUĞRUL SEVİMYÜKSEK OKULİŞADAMI
İLİ :AĞRI
1MUSTAFA ÖRÜLİSEMÜTEAHHİT
3COŞKUN AYTEKİNLİSESERBEST
4HIDIR ÇALPANORTAOKULESNAF
4BEKİR ÖZMUTLUÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
İLİ :AMASYA
1MEHMET SARIÜNİVERSİTETURİZMCİ
2GÜLSEREN ERTOPÇUÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
3HÜSEYİN SAKALİSEYÖNETİCİ
İLİ :ANKARA
SEÇİM ÇEVRESİ NO :1
1ZÜHAL TOPÇUÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2ERKAN BÜLENT HABERALÜNİVERSİTEİŞADAMI
3MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLUÜNİVERSİTEEMEKLİ ALBAY
4ALPER ÇAĞRI YILMAZÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
5SULTAN GÜNDÜZÜNİVERSİTEPEYZAJ MİMARI
6AYŞE SİBEL ERSOYÜNİVERSİTEECZACI
7OSMAN TOPALÜNİVERSİTEEMEKLİ ASTSUBAY / İŞADAMI
8AYTAÇ ÖZELÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
9NURİ SERTAÇ GÜLERÜNİVERSİTEAVUKAT
10ESİN GÜRELÜNİVERSİTEAVUKAT
11HAKAN DOĞRUÜNİVERSİTEAVUKAT
12VAHİDDİN ATABEY ÖZDEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT
13ZUHAL BABAÖZÜLİSELABORANT
14MEHMET ÇAĞRI TAMURÜNİVERSİTEİŞADAMI
15İBRAHİM KUŞLİSEİŞADAMI
16HEDİYE BUKET GÜLTEKİNLİSEİŞKADINI
17İLKAY UYAR KABAÜNİVERSİTEAVUKAT
18BAYRAM MENEKŞELİSEMÜTEAHHİT
İLİ :ANKARA
SEÇİM ÇEVRESİ NO :2
1ŞEFKAT ÇETİNÜNİVERSİTEEMEKLİ
2MUSTAFA MİTÜNİVERSİTETİCARET
3YAŞAR YILDIRIMLİSEİŞADAMI
4ENDER ETHEM ATAYÜNİVERSİTEHUKUKÇU / AKADEMİSYEN
5ALPARSLAN SUCUÜNİVERSİTEAVUKAT
6NECMETTİN KARAKUŞÜNİVERSİTEMAKİNA VE OTOMOTİV BİLİM UZM.
7TUNCAY TEKAYLİSEMÜTEAHHİT
8RUBİL GÖKDEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT
9İSMAİL ERÇELEBİÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
10İBRAHİM DOĞANÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
11OĞUZHAN KARAÜNİVERSİTEAVUKAT
12MUSA AYANÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
13MEHMET YİĞİTÜNİVERSİTEMAKİNA MÜH.
14ZEKİ DURMAZORTAOKULTİCARET
İLİ :ANTALYA
SIRA NOADI VE SOYADIÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1MEHMET GÜNALÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2AHMET SELİM YURDAKULÜNİVERSİTETIP DOKTORU
3TARKAN AKILLIÜNİVERSİTEİNŞAAT YÜK. MÜH.
4CAFER UYARYÜKSEK OKULEMEKLİ ÖĞRETMEN
5GÜRAY PARLAKÜNİVERSİTEİŞADAMI
6CENGİZHAN GÖKÖZÜNİVERSİTEAVUKAT
7NEŞE GÜLÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
8MEHMET CÜNEYT GÜZELÜNİVERSİTEAVUKAT
9TURGUT BUCAKLİSEESNAF
10MERYEM AYDOĞANLİSEKAMU GÖREVLİSİ
11SERVET ERSOYORTAOKULİŞADAMI
12SONER İNALÜNİVERSİTETURİZMCİ
13HAFİZE NURSEN AKTAŞÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
14ÖZCAN KADIOĞLUÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
İLİ :ARTVİN
1MUHAMMED ALTUNALÜNİVERSİTEAVUKAT
2NEDİM ÖZERİLKOKULESNAF
İLİ :AYDIN
1DENİZ DEPBOYLUÜNİVERSİTEPSİKOLOJİK DANIŞMAN
2MEHMET BELİĞ AZBAZDARLİSEÇİFTÇİ
3HİLMİ BOLATOĞLUÜNİVERSİTEREKABET BAŞUZMANI
4MUSA İLHANÜNİVERSİTETV PROGRAM YAPIMCISI
5HÜSNİYE KOZANÜNİVERSİTEUZMAN FİZYOTERAPİST
6AHMET ÖZHANLİSEESNAF
7AYDEMİR DURMUŞLİSEGAZETECİ / TURİZMCİ
İLİ :BALIKESİR
1İSMAİL OKÜNİVERSİTEESKİ BELEDİYE BAŞKANI
2RECEP ÇETİNÜNİVERSİTETIP DOKTORU
3BÜLENT BAŞARANÜNİVERSİTEYAZILIM VE VERİ TABANI UZMANI
4KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRKÜNİVERSİTEİŞADAMI
5MEHMET İSMAİL SAKAROĞLUÜNİVERSİTEYÖNETİCİ
6ZAKİR YILMAZÜNİVERSİTEİŞADAMI
7ATİLLA TURHANÜNİVERSİTESERBEST
8HADİ SELİMOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU
İLİ :BİLECİK
1AHMET MURAT KÖFTECİOĞLUÜNİVERSİTEİŞADAMI
2AHMET İŞLEKÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
İLİ :BİNGÖL
1OSMAN BEYAZTAŞ
2RAĞIP TÜMENİLKOKULSERBEST
3İBRAHİM BARANLİSEGAZETECİ
İLİ :BİTLİS
1GÖKÇE ZENCİRÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
2FAİK ERLİSEİŞADAMI
3MURAT AÇARORTAOKULSERBEST
İLİ :BOLU
1ŞÜKRÜ GÜLEZ
2MİHRİBAN YERLİKAYA
3METİN APAYDINÜNİVERSİTEKUYUMCU
İLİ :BURDUR
1ALPARSLAN AHMET DURSUNÜNİVERSİTEAVUKAT
2YILMAZ TUNÇÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
3HASAN UÇARORTAOKULYÖNETİCİ/İDARECİ
İLİ :BURSA
1İSMET BÜYÜKATAMANÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
2KADİR KOÇDEMİRÜNİVERSİTEVALİ
3TEVFİK TOPÇULİSEİŞADAMI
4FEVZİ ZIRHLIOĞLUÜNİVERSİTEMATBAACI
5HASAN TOKTAŞÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ
6ALİ HAYRİ OZANÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
7MEHMET ALİ ADAKÜNİVERSİTEEĞİTİM YÖNETİCİSİ
8GÜLTEN KAVUT SÜRÜCÜÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
9HATİCE DENİZÜNİVERSİTEEMEKLİ İŞLETMECİ
10TİMUR ÖZDEMİRÜNİVERSİTEHAKEM-ANTRENÖR
11SİBEL ÖZBUDAKÜNİVERSİTEAVUKAT
12SİNAN BOZKURTÜNİVERSİTESİGORTA EKSPERİ
13ENGİN ERÜNİVERSİTEJEOLOJİ YÜK. MÜH.
14YUSUF GÜNEYLİSEMÜTEAHHİT
15İNANÇ BİLGİ ÇAKINÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.
16MEHMET YILMAZÜNİVERSİTETEKSTİLCİ
17MUHAMMED CİHANGİR KALKANCIÜNİVERSİTEZİRAAT YÜK. MÜH.
18ALTAN ÖZAKINÜNİVERSİTEİŞADAMI
İLİ :ÇANAKKALE
1İBRAHİM KÜRŞAT TUNAÜNİVERSİTEAKADEMİSYEN / İŞADAMI
2HATİCE KORKMAZLİSEİŞLETMECİ
3MUSTAFA DOĞANÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
4MEHMET VEHBİ TAYYARLİSEBAYİ SAHİBİ
İLİ :ÇANKIRI
1KADİR ŞEKERCİLİSEİŞADAMI
2HÜSEYİN YAKARLİSEMALİ MÜŞAVİR
İLİ :ÇORUM
1VAHİT DOĞANÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİÜNİVERSİTEAVUKAT
3ERCAN DAŞDANÜNİVERSİTEAVUKAT
4AHMET ANAKLİSETEKSTİLCİ
İLİ :DENİZLİ
1EMİN HALUK AYHANÜNİVERSİTEİKTİSATÇI
2CAFER BİRTÜRKÜNİVERSİTESİGORTACI
3MEHMET UZLİSEDİSTRİBÜTÖR
4MUSTAFA ÇIRAKÜNİVERSİTEEMEKLİ BÜROKRAT
5HALİL ÖZTÜRKLİSEYÖN. KUR. BŞK.
6YURDAHAN ÖZHANÜNİVERSİTEAVUKAT
7EFE ŞAHİNLİSEİŞADAMI
İLİ :DİYARBAKIR
1MEHMET TEYAR KARAKOÇLİSESERBEST
2AYŞE ÖNENÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
3FEVZİ YİĞİTKANLİSEİŞADAMI
4AHMET KAYAORTAOKULŞÖFÖR
5RECEP DONATİLKOKULEMEKLİ
6ÖMER BOZKAYALİSESERBEST
7ŞEYHMUS BİLİCİİLKOKULEMEKLİ
8MEHMET İÇLİLİSEEMEKLİ
9CELALETTİN YAYLAKLİSESERBEST
10KADİR YORULMAZÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
11SAİM KAYAALPÜNİVERSİTEHARİTA TEKNİKERİ
İLİ :EDİRNE
SEÇİM ÇEVRESİ NO :
2HÜSEYİN ÜLKERLİSEİŞLETMECİ
3NEHİR ÇAKIRLİSESİGORTACI
İLİ :ELAZIĞ
1YAVUZ TEMİZERÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
2MESUT AKSANÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
3MEHMET KARACAÜNİVERSİTEZİRAAT YÜK. MÜH.
4BEDRİ BORA ERTEMÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.
İLİ :ERZİNCAN
1HÜSEYİN SEÇERÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2AHMET KAYAÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ
İLİ :ERZURUM
:
1KAMİL AYDINÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2ERTÜRK ÇİMENÜNİVERSİTEİŞADAMI
3ZEKAİ KAYAÜNİVERSİTEMİLLİ SPORCU
4CEZMİ POLATÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
5GÖKHAN ARSLANÜNİVERSİTEİŞADAMI
6SEYFULLAH HIZARCIÜNİVERSİTETIP DOKTORU
İLİ :ESKİŞEHİR
1RUHSAR DEMİRELÜNİVERSİTETIP DOKTORU
2METİN NURULLAH SAZAKÜNİVERSİTEBİYOLOG
3ŞENEL ALTUNÜNİVERSİTEJEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
4AHMET MUHAMMED HIZLANLİSEİŞADAMI / SANAYİCİ
5KEZBAN AKKAYAÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
6TİMUR FARUK YATMAZÜNİVERSİTEEMEKLİ EĞİTİMCİ
İLİ :GAZİANTEP
1ÜMİT ÖZDAĞÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2ERTUĞRUL TOLGA ORHANÜNİVERSİTEAVUKAT
3FEVZİ KOÇOĞLUYÜKSEK OKULEĞİTİMCİ - İŞLETMECİ
4MEHMET EJDER DEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT
5SEYİT ÇAPANÜNİVERSİTEEMEKLİ EĞİTİMCİ
6MEZİNE SIRAKAYAÜNİVERSİTEGAZETECİ
7OĞUZHAN ŞAHİNÜNİVERSİTEBANKA MÜDÜRÜ
8SERDAR ÖNELLİSEİŞADAMI
9MENDERES ŞAHİNÜNİVERSİTEPOLİS
10HALİL BEYAZAYLİSEİŞADAMI
11ONUR ÖNSELÜNİVERSİTEİŞADAMI / ÇEVRE MÜH.
12ADEM KOLSUZÜNİVERSİTEFİNANS UZMANI
İLİ :GİRESUN
1ORHAN ERZURUMÜNİVERSİTETIP DOKTORU
2YUSUF VEZİROĞLUÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
3BORA KILIÇLİSEMAKİNA TEKNİSYENİ
4YAŞAR İLBAŞLİSEESNAF
İLİ :GÜMÜŞHANE
1MUSTAFA CANLIÜNİVERSİTEELEKTRONİK MÜHENDİSİ
2KAMİL KILIÇLİSESERBEST
İLİ :HAKKARİ
1MIKTAT KIRMIT ÜNİVERSİTEEMEKLİ ASTSUBAY
2BARIŞ CENGİZBAY LİSEİŞLETMECİ
3FATİH SÖKMEN ÜNİVERSİTEMADEN MÜHENDİSİ
İLİ :HATAY
1MEHMET NECMETTİN AHRAZOĞLUÜNİVERSİTEMAKİNA YÜKSEK MÜH.
2İBRAHİM GÜLÜNİVERSİTEİŞADAMI
3MEHMET AKİF TERZİÜNİVERSİTEARAŞTIRMACI
4ADNAN AKDAŞLİSEYÖNETİCİ
5ADNAN AÇIKELÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
6MUSTAFA ÖZÇELİKÜNİVERSİTEAVUKAT
7FERHAT KÜÇÜKLERÜNİVERSİTETIP DOKTORU
8İLKNUR TUNAÜNİVERSİTEGIDA TEKNİKERİ / UZMAN
9KAMİL AKDOĞANÜNİVERSİTEAVUKAT
10SERHAT TABANCAÜNİVERSİTEAVUKAT
İLİ :ISPARTA
1NURİ OKUTANÜNİVERSİTEVALİ
2AHMET ZİYA NUHOĞLUÜNİVERSİTEÇEVRE MÜH.
3İBRAHİM YILDIRIMÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ
4HAKAN DEMİRTAŞÜNİVERSİTEİŞADAMI
İLİ :MERSİN
1OKTAY ÖZTÜRKÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ - HUKUKÇU
2BAKİ ŞİMŞEKÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ
3ALİ ÖZÜNİVERSİTETIP DOKTORU
4ALİ YÜCELENÜNİVERSİTEİCRA KUR BŞK.
5DURAN KARALİSEİŞADAMI
6MEHMET ALİ GÖKMENÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM
7ALİ RIZA BOZKURTÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM
8HÜSEYİN ATEŞÜNİVERSİTEORMAN ENDÜSTRİ MÜH.
9ÖZGÜR ÖZCANÜNİVERSİTEEKONOMİST
10MUSTAFA KUNTÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ
11HAYAL FUNDA ÖNDERÜNİVERSİTEEMEKLİ EMNİYET AMİRİ
İLİ :İSTANBUL
1EDİP SEMİH YALÇINÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2İZZET ULVİ YÖNTERÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ
3UYGAR SUPHİ AKTANÜNİVERSİTEAKADEMİSYEN
4AHMET TURGUTÜNİVERSİTEŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACISI
5SABRİ ŞENELÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
6EKREM DÜZGÜNLİSETURİZM VE DENİZCİLİK
7UMUR ARIKANÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ
8ELİF GONCA AKDENİZÜNİVERSİTEECZACI
9DURSUN ÇOLAKLİSEİŞADAMI
10ÖMER FARUK EKŞİLİSEMÜTEAHHİT
11ALPER KAAN BORANÜNİVERSİTEAVUKAT
12ŞEVKET TALHA APUHANÜNİVERSİTEKÖŞE YAZARI
13CİHAN TUFANÜNİVERSİTEAVUKAT
14BAŞAR ÜNALÜNİVERSİTEİŞADAMI
15ARİF TEVETOĞLUÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ / EKONOMİST
16LEMAN SÜHEYLA SOYLUÜNİVERSİTEEMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ
17AYDIN İŞKURÜNİVERSİTEAVUKAT
18DİLEK KİRAZ BENİZÜNİVERSİTEAVUKAT
19KORKUT KUTLUATAÜNİVERSİTETIP DOKTORU
20SALİH BALAKÜNİVERSİTEBANKACI
21ASLI ERGÜNÜNİVERSİTEAVUKAT
22CEMAL ACARÜNİVERSİTEUÇAK VE NÜKLEER YÜK. MÜH
23KAMER KEMAL ÖZŞIKÜNİVERSİTESMMM
24MUSTAFA YALNIZÜNİVERSİTEYAZILIM VE SİSTEM MÜH
25YAŞAR KAPUCUİLKÖĞRETİMHİZMETLİ
26HÜLYA AZİMLİLİSEBAŞKOMİSER
27ÜNAL KAYAYÜKSEK OKULTEKNİKER
28KENAN CEM TOKAYÜNİVERSİTEKİMYA YÜKSEK MÜH.
29EMİNE SAADET KARLIBELÜNİVERSİTEHALKLA İLİŞKİLER
30BANU DAĞDEVİRENÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
31BİLAL SARIYARLİSETİCARET / BÜROKRAT
İLİ :İSTANBUL
SEÇİM ÇEVRESİ NO :2
1EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLUÜNİVERSİTEAKADEMİSYEN / DİPLOMAT
2CELAL ADANÜNİVERSİTEORMAN MÜHENDİSİ
3MEHMET KILIÇÜNİVERSİTEİŞADAMI
4MEHMET ASLANÜNİVERSİTESANATÇI
5ÖZCAN PEHLİVANLIOĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT
6FETİ YILDIZÜNİVERSİTEAVUKAT
7ALİ DERİNDAĞLİSEİŞADAMI
8BAŞBUĞ PINARBAŞIÜNİVERSİTEAVUKAT
9HAKAN ÖZBAYÜNİVERSİTEAVUKAT
10FÜSUN KAYAN ARDAMARÜNİVERSİTEBÜROKRAT
11MUHAMMED EMİN ÖZKURTÜNİVERSİTEAVUKAT
12GÜLRU VARDARÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
13TUĞBA TURGANÜNİVERSİTEMİMAR
14GÜRKAN TEOMANÜNİVERSİTESTRATEJİK İLETİŞİM UZMANI
15ZEHRA AYLİN ALEMDARLİSEİŞ KADINI
16ÖMER ÖKTENLİSETURİZMCİ
17ENDER ÖZTÜRKÜNİVERSİTEULUSLARARASI TİCARET
18METİN KILIÇÜNİVERSİTESERBEST
19RIZA EROLÜNİVERSİTEZİRAAT YÜK. MÜH.
20SEVGİ VARDARLI İNALÜNİVERSİTEÇİNİ SANATÇISI
21ALAADDİN ULUDAĞÜNİVERSİTEAVUKAT
22HARUN YILMAZLİSEİŞADAMI
23RAĞIP ARİÜNİVERSİTEİŞADAMI
24MUSTAFA YILMAZÜNİVERSİTEİŞADAMI
25UĞUR ARASLİSEPASTAHANE İŞLETMECİSİ
26SELÇUK ŞİŞMANÜNİVERSİTEİNŞAAT VE YAPI DENETMENİ
İLİ :İSTANBUL
SEÇİM ÇEVRESİ NO :3
1ATİLA KAYAÜNİVERSİTESİYASETÇİ
2İSMAİL FARUK AKSUÜNİVERSİTEMÜŞAVİR
3ARZU ERDEMÜNİVERSİTEİŞ KADINI
4FUAT ÇAKIROĞLUÜNİVERSİTEİŞADAMI
5MEHMET MÜFTÜOĞLUÜNİVERSİTEGAZETECİ
6ERDEM KARAKOÇÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
7HAYATİ ARKAZÜNİVERSİTETIP DOKTORU
8CELAL KARAPINARÜNİVERSİTESENDİKACI
9AYŞE BIÇAKÜNİVERSİTETEKSTİLCİ
10AHMET SAVAŞ ÇOLAKÜNİVERSİTEİŞADAMI
11DİDEM KARATAŞÜNİVERSİTEKURUMSAL İLETİŞİM UZMANI
12BAHATTİN ŞENGÜLÜNİVERSİTESİYASET BİLİMCİSİ
13SERDAR ÖKTEMÜNİVERSİTEAVUKAT
14HALİT TUNAÜNİVERSİTETEKSTİLCİ
15MERRİN HASİPOĞLUÜNİVERSİTEİŞKADINI
16EKREM SARISOYÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
17ALİ KARADENİZÜNİVERSİTEÖĞRETİM GÖREVLİSİ
18ÇETİN ŞAMİLOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU
19MUAMMER RECEP ÇELİKTAŞLİSETURİZMCİ
20MESUT YILDIRIMÜNİVERSİTEAVUKAT
21FAZLI YURDABAKÜNİVERSİTEÖĞRETİM GÖREVLİSİ
22AKIN AYDINÜNİVERSİTEEKONOMİST
23METİN KARAYAZILİSESERBEST
24BÜNYAMİN ÇİFTÇİLİSEMUHTAR
25OSMAN NURİ TORAMANÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
26SERAP FUNDA AKYILDIZLİSEEV HANIMI
27UYGAR ORAN ÖZTÜRKÜNİVERSİTEİŞADAMI
28YAKUP GÖRENÇÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.
29ORHAN CANÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
30AHMET MURAT ARPACIÜNİVERSİTEAVUKAT
31BEKİR SITKI KARAUSTAÜNİVERSİTETİCARET
İLİ :İZMİR
SEÇİM ÇEVRESİ NO :1
ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI:13
SIRA NOADI VE SOYADIÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ
1OKTAY VURALÜNİVERSİTEHUKUKÇU / İKTİSATÇI
2SENEM KILIÇÜNİVERSİTEYÖNETİCİ DANIŞMAN
3ASLAN SAVAŞANÜNİVERSİTETIP DOKTORU
4SELAHATTİN ŞAHİNLİSEİŞADAMI
5HALİT DALGIÇÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.
6NACİ DÜZİLKOKULTİCARET
7FİKRİ ATILBAZÜNİVERSİTEEĞİTİM UZMANI
8HÜSNÜ GÜRHAN SEÇKİNERLİSETEKSTİLCİ
9KUTLAY ÖNDERÜNİVERSİTEEMEKLİ SUBAY
10İSMAİL KURTLİSESERBEST
11NİMET UYGARİLKOKULGAZETE SAHİBİ
12SUAT OĞUZÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.
13İSHAK GÜNDÜZÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.
İLİ :İZMİR
SEÇİM ÇEVRESİ NO :2
1AHMET KENAN TANRIKULUÜNİVERSİTEİKTİSATÇI
2SUEDA NESLİHAN ÇELİKÜNİVERSİTEKAMUOYU ARAŞTIRMACISI
3MURAT KOÇLİSEBÜROKRAT
4YALÇIN KOÇYİĞİTÜNİVERSİTETIP DOKTORU
5HATİCE BÖLÜKÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
6AHMET FATİH OKUROĞLUÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN
7RECEP AKANÜNİVERSİTEİŞADAMI
8TAŞKIN IŞIKLİSETURİZMCİ
9İSMAİL BALKANÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.
10RAHİME DÖNMEZÜNİVERSİTEYÜKSEK ŞEHİR PLANCISI
11SERDAR MERSİNÜNİVERSİTETURİZMCİ
12SUAVİ TUNCAYÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
13MUSTAFA ÇİNTAŞÜNİVERSİTEEMEKLİ ASTSUBAY
İLİ :KARS
1ERKAN KOÇALİLİSETURİZMCİ
2TUNCAY AYDINYÜKSEK OKULİŞADAMI
3MURAT SAĞLAMÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ / İŞADAMI
İLİ :KASTAMONU
1EMİN ÇINARLİSEESNAF
2CİHAN ÇETİNÜNİVERSİTEİŞ ADAMI
3SEVDA SAYDAM İRGİNÜNİVERSİTEİŞLETME
İLİ :KAYSERİ
1YUSUF HALAÇOĞLUÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2ALİ KİLCİÜNİVERSİTEİŞADAMI / SANAYİCİ
3SÜLEYMAN KORKMAZİLKOKULMÜTEAHHİT
4KAMİL KARAMETEÜNİVERSİTEBÜROKRAT
5MEHMET ÖZMENÜNİVERSİTETURİZMCİ
6MEHMET GÖÇMENLİSEMALİ MÜŞAVİR
7ERCAN AVCIÜNİVERSİTEAVUKAT
8SALİH GÜDELEKÜNİVERSİTEJİNEKOLOG
9EZGİ TİPİÜNİVERSİTEJEOFİZİK MÜH.
İLİ :KIRKLARELİ
1SELÇUK YILMAZÜNİVERSİTEİNŞAAT
2HÜSNÜ CUMALIÜNİVERSİTEEMEKLİ MALİ MÜŞAVİR
3OKTAY KAHVEYÜKSEK OKULEMEKLİ MEMUR
İLİ :KIRŞEHİR
1CEMİL YILDIRIM TÜRKÜNİVERSİTETIP DOKTORU
2EFTAL AVŞARÜNİVERSİTEBELEDİYE BŞK. YRD.
İLİ :KOCAELİ
1SAFFET SANCAKLILİSETİCARET
2LÜTFÜ TÜRKKANÜNİVERSİTESANAYİCİ
3AHMET YEŞİLÜNİVERSİTEBÜROKRAT
4ARİF GÜLENÜNİVERSİTEİŞADAMI
5SERDAR KAMANÜNİVERSİTETIP DOKTORU
6MUSA COŞKUNÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
7DİJLE AKINÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
8OSMAN BENİZÜNİVERSİTEAVUKAT
9KÜRŞAT SÖNMEZÜNİVERSİTEESNAF
10DERYA ÇAVDARORTAOKULİŞKADINI
11İSMAİL OKUMUŞÜNİVERSİTEELEKTİRİK MÜHENDİSİ
İLİ :KONYA
1MUSTAFA KALAYCIÜNİVERSİTEDENETİM ELEMANI
2MUSTAFA SAİT GÖNENÜNİVERSİTETIP DOKTORU / ÖĞRETİM ÜYESİ
3HÜSEYİN OPRUKÇUÜNİVERSİTEDENETİM ELEMANI
4SEVİL SARGINÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
5BULDUK ÖZDEMİRÜNİVERSİTEİŞADAMI
6FARUK SONKAYAÜNİVERSİTEECZACI
7HALİL AYHANÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
8PINAR GÜNSEVEN GÜLSOYÜNİVERSİTEMİMAR
9OSMAN NURİ ATÇEKENÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM
10TEMMUZ ŞEMİNÜNİVERSİTEENDÜSTRİ YÜK. MÜH.
11ŞÜKRÜ PORTAKALLİSEMALİ MÜŞAVİR
12AHMET YÜCELLİSEİŞADAMI
13ALTAN ALTIOKÜNİVERSİTESMMM
14ABDULLAH YILDIRIMÜNİVERSİTEŞİRKET YÖNETİCİSİ
İLİ :KÜTAHYA
1ALİM IŞIKÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2AGAH LÜTFÜ BİLENÜNİVERSİTEAVUKAT
3OSMAN ERTÜRKÜNİVERSİTEAVUKAT
4BUKET GÜNGÖRÜNİVERSİTEAVUKAT
İLİ :MALATYA
1FİKRET ŞİNASİ KAZANCIOĞLUÜNİVERSİTEMAKİNE YÜK. MÜH.
2HAKAN YILMAZÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.
3GÜZİN KOÇAKÜNİVERSİTEECZACI
4HAKAN KALKANÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ
5SERDAR YILDIZLİSETİCARET
6MEHMET ALİ ÖZPOLATYÜKSEK OKULYAPIMCI
İLİ :MANİSA
1ERKAN AKÇAYÜNİVERSİTEMALİYECİ
2OSMAN OKTAYÜNİVERSİTEAVUKAT
3MEHMET MEMİŞÜNİVERSİTETIP DOKTORU
4ENGİN KABADAĞÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.
5İHSAN TEMELÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
6CEMAL MURAT ERİMÜNİVERSİTEBÜROKRAT
7MUSTAFA UNCUÜNİVERSİTEAVUKAT
8SEVAL BAŞKESENÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
9ERKAN ÖZTÜRKLİSEİŞADAMI
İLİ :KAHRAMANMARAŞ
1FAHRETTİN OĞUZ TORÜNİVERSİTESSK BAŞMÜFETTİŞİ
2SEFER AYCANÜNİVERSİTETIP DOKTORU
3ZEKERİYA ÖZTÜRKÜNİVERSİTEİŞADAMI
4ŞULE ARIKANÜNİVERSİTESERBEST
5MUSTAFA BASTIRMACILİSEİŞADAMI
6NESLİHAN KOCA NERGİZÜNİVERSİTEAVUKAT
7MUSTAFA BÖLÜKBAŞIÜNİVERSİTEÖĞRETMEN
8AYŞE ARASÜNİVERSİTEAVUKAT
İLİ :MARDİN
1BEHLÜL MURAT MARALİLKOKULİŞADAMI
2FEHMİ YILMAZÜNİVERSİTEEMEKLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI
3MUHAMMED YÜZERLİSEİŞLETMECİ
4CENGİZ ÇETİNÖZÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
5FAYSAL BEDİRLİSEİŞADAMI
6MEHMET SALİH KARAASLANORTAOKULÇİFTÇİ
İLİ :MUĞLA
1MEHMET ERDOĞANÜNİVERSİTEMÜLKİ İDARE AMİRİ
2ASIM BAŞARANLİSETURİZMCİ
3HACI ÇELİKÜNİVERSİTETIP DOKTORU
4NURİ ÖZTÜRKÜNİVERSİTEECZACI
5NAZMİ EYİBİLİRÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
6UĞUR SALİH EROĞLUÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM
İLİ :MUŞ
1TARKAN DEDELİSEİŞADAMI
2ADNAN SUBAŞILİSETURİZM VE OTELCİLİK
3ÖDER ÖZDEMİRÜNİVERSİTEEMEKLİ BAŞPOLİS
İLİ :NEVŞEHİR
1MEHMET VAROLÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
2SAİT YÜKSELÜNİVERSİTEİŞ ADAMI
3HÜSEYİN ÖDEMİŞYÜKSEK LİSANSİŞ ADAMI
İLİ :NİĞDE
1VEDAT BAYRAMÜNİVERSİTEEMEKLİ İL SPOR MÜDÜRÜ
2AHMET ÖZBEKÜNİVERSİTEEĞİTİM MÜFETTİŞİ
3GÖKHAN BUDAKYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU
İLİ :ORDU
1ONUR ŞAHİNÜNİVERSİTEİŞADAMI
2AHMET FİDANÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
3TANER ARSLANÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM
4DAVUT ŞAHİNLİSEİŞADAMI
5ÖMER BAŞÜNİVERSİTEEMEKLİ EĞİTİMCİ
İLİ :RİZE
1OSMAN CEM KAZMAZÜNİVERSİTEGAZETECİ / İNŞAAT YÜK. MÜH.
2GÜLDANE PINARYÜKSEK OKULBAŞHEMŞİRE
3SÜHEYLA SELİMOĞLUYÜKSEK OKULEMEKLİ ÖĞRETMEN
İLİ :SAKARYA
1ZİHNİ AÇBALİSEESNAF
2ALİ RIZA ACARTÜRKÜNİVERSİTEAVUKAT
3İSMAİL KAMİL DOĞANCIÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
4AHMET PEHLİVANYÜKSEK OKULÖĞRETMEN
5MELİKŞAH BUDAKÜNİVERSİTEİŞADAMI
6METİN GÜNEŞYÜKSEK OKULKALİTE MÜDÜRÜ
7TÜRKER ERGÜLLİSEŞİRKET YÖNETİCİSİ
İLİ :SAMSUN
1ERHAN USTAÜNİVERSİTEEKONOMİST
2HÜSEYİN EDİSÜNİVERSİTEYMM. BAĞIMSIZ DENETÇİ
3YÜCEL ŞAHİNYÜKSEK OKULİŞADAMI
4İBRAHİM YILMAZİLKOKULSERBEST
5AYHAN CENGİZYÜKSEK OKULMUHASEBECİ
6SUAT ORTAHİSARYÜKSEK OKULÖĞRETMEN
7DİLEK KİRAZ DENİZÜNİVERSİTEAVUKAT
8YAKUP AKINÜNİVERSİTEİŞADAMI
9MİNE KAYALİSEEMEKLİ
İLİ :SİİRT
1ABDULLAH BAYRAMLİSEEMEKLİ EĞİTİMCİ
2ERHAN ÖZGENLİSEÖZEL GÜVENLİK
3HAKAN YAKIŞANÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ
İLİ :SİNOP
1ADEM ÇİLEKÜNİVERSİTESTK BAŞKANI / ÖĞRETMEN
2LEYLA BİLGİLİÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ
İLİ :SİVAS
1CELAL DAĞGEZÜNİVERSİTEEMEKLİ
2OĞUZ ÖZDEMİRÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR
3AHMET ÜSTÜNDAĞYÜKSEK OKULÖĞRETMEN
4UĞUR KURUGÖLLÜLİSEMÜTEAHHİT
5OZAN ERCANÜNİVERSİTEMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ
İLİ :TEKİRDAĞ
1BÜLENT BELENLİSEMALİ MÜŞAVİR
2HAKAN ÖZGÜLÜNİVERSİTEEKONOMİST
3MUHAMMER VAROLORTAOKULMÜTEAHHİT
4İSMET FIÇICIÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT
5ERGÜN VARDARÜNİVERSİTEAVUKAT
6TUNUS TUĞUÜNİVERSİTEAVUKAT
İLİ :TOKAT
1ABDURRAHMAN BAŞKANÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
2MURAT POLATÜNİVERSİTETURİZM İŞLETMECİSİ
3MUSTAFA AFŞİN ÜNVERDİÜNİVERSİTEAVUKAT
4AYHAN ÖZÇELİKÜNİVERSİTEEMEKLİ BÜROKRAT
5ÖMER SEMİH SARAÇOĞLULİSEÖZEL OKUL SAHİBİ
İLİ :TRABZON
1KORAY AYDINÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ
2YAVUZ AYDINLİSEİŞADAMI
3HÜSEYİN ÖRSÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
4HASAN SUİÇMEZÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
5İLYAS EROĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT
6GÜLEN DEMİRLİSEİŞ KADINI
İLİ :TUNCELİ
1HIDIR BUDAKÜNİVERSİTEEMEKLİ İLAHİYATÇI
2EMRE DENİZBİLGİNİLİSESERBEST
İLİ :ŞANLIURFA
1İBRAHİM ÖZYAVUZLİSEEMEKLİ BELEDİYE BAŞKANI
2MAHMUT İRENLİSEİŞÇİ
3MEHMET EMİN DİNDAROĞLUORTAOKULKAMU EMEKLİSİ
4MUHAMMET EMİN MISIRÜNİVERSİTEBİLGİ İŞLEM UZMANI
5İBRAHİM MELİLKOKULESNAF
6YALÇIN YALÇINKAYAÜNİVERSİTEİŞADAMI
7MERYEM BAĞMANCIORTAOKULEV HANIMI
8FADIL ÇOBAN
9CAN HALİL ÇİZMECİOĞLUÜNİVERSİTESİGORTACI
10 MESUT CAN YILMAZ
11GÜNGÖR ÖDEMİŞ ÇARKICILİSEMUHASEBE MÜDÜRÜ
12AYDIN AKALINLİSESERBEST
İLİ :UŞAK
1DURMUŞ YILMAZÜNİVERSİTEEKONOMİST
2GÖKHAN ÖZOĞULÜNİVERSİTEİŞADAMI
3OĞUZ ÇAKMAKÜNİVERSİTEEMEKLİ ALBAY
İLİ :VAN
1GÜLTEKİN ÇAVUŞOĞLUÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
2YAVUZ SELİM CAMUŞCUÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
3HURŞİT CANLIÜNİVERSİTEJEOFİZİK MÜHENDİSİ
4LEYLA GÖÇGENLİSETURİZMCİ
5NARİN ARIÖZYÜKSEK OKULHALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANI
6ŞUAYİP ATALİSEESNAF
7GÜLTEKİN GÜLLİSEESNAF
8TEVFİK SAÇMACILİSESANAYİCİ
İLİ :YOZGAT
1SADİR DURMAZÜNİVERSİTEEKONOMİST / KOOPERATİFÇİ
2MEHMET ALİ ÇAKIRÜNİVERSİTEECZACI
3YUNUS YILMAZLİSEESNAF
4ORHAN YÜKSELÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ
İLİ :ZONGULDAK
1ZEKİ ÇAKANÜNİVERSİTEELEKTİRİK MÜHENDİSİ
2YAVUZ ERKMENÜNİVERSİTEMÜLKİ İDARE HAKİMİ
3AHMET EMRE BAYRAMOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU
4İLYAS ALTUNÜNİVERSİTEMADEN MÜHENDİSİ
5BURHAN TEMEL ÇINARÜNİVERSİTEAVUKAT
İLİ :AKSARAY
1TURAN YALDIRYÜKSEK OKULMÜTEAHHİT
2NİLGÜN TOSUNÜNİVERSİTEAVUKAT
3AYŞE DENİZ AYÜNİVERSİTEAVUKAT
İLİ :BAYBURT
1KARABEY KADRİ KARAOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU
2HİDAYET YILMAZTÜRKÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM
İLİ :KARAMAN
1ALİ GÜLERÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2MEHMET URALÜNİVERSİTESAĞLIK DENETÇİSİ
İLİ :KIRIKKALE
1SEYİT AHMET GÖÇERLİSEİŞADAMI
2TACETTİN SİLSÜPÜRÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ
3ABDULLAH PEKÖZÜNİVERSİTEAVUKAT
İLİ :BATMAN
1CEMİL GÜZELLİSETEKNİKER
2İRFAN GÜNDÜZLİSETEKNİKER
3TURAN AYTEK ÖNALPÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ
4ÖMER KERVANÜNİVERSİTEİKTİSATÇI
İLİ :ŞIRNAK
1HAKİM ZEYREKİLKOKULİŞADAMI
2YASİN BENEKİLKOKULKORUCU BAŞI
3ŞAHİN SAZAKLİSEİŞADAMI
4BÜLENT BORA BALTACILİSEESNAF
İLİ :BARTIN
1AYNUR YILDIRIMÜNİVERSİTEGENEL MÜDÜR
2TUNCAY MADENÜNİVERSİTESMMM
İLİ :ARDAHAN
1OSMAN NURİ YILDIZÜNİVERSİTEAVUKAT
2GÖKHAN AĞDEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT
İLİ :IĞDIR
1YAKUP KUMTEPEÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
2MUHARREM ÇEÇENLİSEİŞADAMI
İLİ :YALOVA
1HATİCE BEŞTAŞLİSEEV HANIMI
2ALİ OĞUZ BERBEROĞLUÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ
İLİ :KARABÜK
1ADEM KARÜNİVERSİTETIP DOKTORU
2OSMAN AYDINÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ
İLİ :KİLİS
1MUSTAFA YÜNÜNİVERSİTETIP DOKTORU
2MEHMET ÖZAYTÜRKÜNİVERSİTETIP DOKTORU
İLİ :OSMANİYE
1DEVLET BAHÇELİÜNİVERSİTEİKTİSATÇI
2RUHİ ERSOYÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ
3ADNAN SARIDOĞANÜNİVERSİTEİŞLETMECİ
4AHMET CANLIÜNİVERSİTEEMEKLİ BAŞKONTROLÖR
İLİ :DÜZCE
1OSMAN ÇAKMAKYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN
2BAHRİ TEMELTAŞÜNİVERSİTETEKNİK DANIŞMAN
3CELAL KASAPOĞLUÜNİVERSİTEŞEHİR PLANCISI
1 KASIM SEÇİMLERİ HANGİ İL KAÇ VEKİL ÇIKARACAK?
Buna göre 32 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara iki, 88 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise iki seçim çevresine bölündü.
Milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:
"Adana 14, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 5, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 32, Antalya 14, Artvin 2, Aydın 7, Balıkesir 8, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 18, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 11, Edirne 3, Elazığ 4, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 12, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 11, İstanbul 88, İzmir 26, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 9, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 11, Konya 14, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 9, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 6, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 5, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 6, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 12, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 3, Bayburt 2, Karaman 2, Kırıkkale 3, Batman 4, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 2, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."
ERKEN SEÇİM KAÇ SEÇMEN VAR?
7 Haziran seçiminde, yurtiçinde 53 milyon 765 bin 231, yurtdışında ise 2 milyon 867 bin 658 seçmen kayıtlıydı. YSK, 11 Eylül itibarıyla seçmen sayılarını yurtiçinde 54 milyon 75 bin 851, yurtdışında 2 milyon 895 bin 885 olarak açıkladı. Yurtiçi seçmen sayısı 7 Haziran seçiminden bu yana 310 bin 620 kişi, yurtdışı seçmen sayısı ise 28 bin 227 kişi arttı.
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