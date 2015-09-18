O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MHP milletvekili aday listesi il il-tam liste!

MHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İL İL-TAM LİSTE!

MHP adayları listesi belli oldu. Devlet Bahçeli MHP milletvekili adaylarını açıkladı. İstanbul , Ankara ve İzmir MHP milletvekili adayları kimler tam listesi çıktı.

Tarih : 18 Eylül 2015, 12:35
Puan Ver : Mhp Milletvekili Aday Listesi İl İl-Tam Liste!(6/10)5


MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin milletvekili adaylarını yazılı basın açıklaması yaparak duyurdu.

Bahçeli, açıklamasında ülkenin geleceğinin sisli olduğunu, belirterek, "Bu itibarla 1 Kasım yeni bir imkan, yepyeni bir demokrasi fırsatı olarak önümüzdedir" dedi. MHP 'nin erken seçimler için hazırladığı İstanbul , Ankara ve İzmir başta olmak üzere milletvekili aday listesi şöyle oluştu.



MHP'NİN 1 KASIM SEÇİMLERİ MİLLETVEKİLİ ADAY TAM LİSTESİ



İLİ :ADANA



1MEVLÜT KARAKAYAÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2MUHARREM VARLIÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

3SEYFETTİN YILMAZÜNİVERSİTEORMAN MÜHENDİSİ

4CAHİT ÖZTOKLİSEİŞADAMI

5SİNAN GÜLÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ

6ADEM GÜNDOĞANÜNİVERSİTETIP DOKTORU

7MEHMET ALİ ARSLANÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ

8İSA AYANOĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT

9İBRAHİM SEZERÜNİVERSİTEÖĞRETMEN

10NESLİHAN UZUNÜNİVERSİTEFİZYOTERAPİST

11AYLA EMRAHOĞLUÜNİVERSİTETEKSTİLCİ

12HÜSEYİN YILDIRIMÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT

13HATİCE YÜCEÜNİVERSİTEİŞKADINI

14ERSEN TÜZENERLİSEBASIN-YAYIN



İLİ :ADIYAMAN



1MEHMET CANPOLATÜNİVERSİTEAVUKAT

2BEKİR ÇİÇEKLİSEÇİFTÇİ

3HÜSEYİN TARIK ARDAORTAOKULİŞADAMI

4RİFAT ERDEMYÜKSEK OKULİNŞAAT TEKNİKERİ

5HAYRİYE KUŞTEPEORTAOKULSERBEST



İLİ : AFYONKARAHİSAR



1MEHMET PARSAKÜNİVERSİTEAVUKAT

2KEMALETTİN YILMAZÜNİVERSİTEZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

3SELCEN KARAERÜNİVERSİTEMİMAR

4UYGUR TEMİZERÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

5ERTUĞRUL SEVİMYÜKSEK OKULİŞADAMI



İLİ :AĞRI





1MUSTAFA ÖRÜLİSEMÜTEAHHİT

3COŞKUN AYTEKİNLİSESERBEST

4HIDIR ÇALPANORTAOKULESNAF

4BEKİR ÖZMUTLUÜNİVERSİTEYÖNETİCİ



İLİ :AMASYA





1MEHMET SARIÜNİVERSİTETURİZMCİ

2GÜLSEREN ERTOPÇUÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN

3HÜSEYİN SAKALİSEYÖNETİCİ



İLİ :ANKARA

SEÇİM ÇEVRESİ NO :1



1ZÜHAL TOPÇUÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2ERKAN BÜLENT HABERALÜNİVERSİTEİŞADAMI

3MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLUÜNİVERSİTEEMEKLİ ALBAY

4ALPER ÇAĞRI YILMAZÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

5SULTAN GÜNDÜZÜNİVERSİTEPEYZAJ MİMARI

6AYŞE SİBEL ERSOYÜNİVERSİTEECZACI

7OSMAN TOPALÜNİVERSİTEEMEKLİ ASTSUBAY / İŞADAMI

8AYTAÇ ÖZELÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

9NURİ SERTAÇ GÜLERÜNİVERSİTEAVUKAT

10ESİN GÜRELÜNİVERSİTEAVUKAT

11HAKAN DOĞRUÜNİVERSİTEAVUKAT

12VAHİDDİN ATABEY ÖZDEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT

13ZUHAL BABAÖZÜLİSELABORANT

14MEHMET ÇAĞRI TAMURÜNİVERSİTEİŞADAMI

15İBRAHİM KUŞLİSEİŞADAMI

16HEDİYE BUKET GÜLTEKİNLİSEİŞKADINI

17İLKAY UYAR KABAÜNİVERSİTEAVUKAT

18BAYRAM MENEKŞELİSEMÜTEAHHİT



İLİ :ANKARA

SEÇİM ÇEVRESİ NO :2



1ŞEFKAT ÇETİNÜNİVERSİTEEMEKLİ

2MUSTAFA MİTÜNİVERSİTETİCARET

3YAŞAR YILDIRIMLİSEİŞADAMI

4ENDER ETHEM ATAYÜNİVERSİTEHUKUKÇU / AKADEMİSYEN

5ALPARSLAN SUCUÜNİVERSİTEAVUKAT

6NECMETTİN KARAKUŞÜNİVERSİTEMAKİNA VE OTOMOTİV BİLİM UZM.

7TUNCAY TEKAYLİSEMÜTEAHHİT

8RUBİL GÖKDEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT

9İSMAİL ERÇELEBİÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR

10İBRAHİM DOĞANÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

11OĞUZHAN KARAÜNİVERSİTEAVUKAT

12MUSA AYANÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN

13MEHMET YİĞİTÜNİVERSİTEMAKİNA MÜH.

14ZEKİ DURMAZORTAOKULTİCARET



İLİ :ANTALYA





SIRA NOADI VE SOYADIÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ

1MEHMET GÜNALÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2AHMET SELİM YURDAKULÜNİVERSİTETIP DOKTORU

3TARKAN AKILLIÜNİVERSİTEİNŞAAT YÜK. MÜH.

4CAFER UYARYÜKSEK OKULEMEKLİ ÖĞRETMEN

5GÜRAY PARLAKÜNİVERSİTEİŞADAMI

6CENGİZHAN GÖKÖZÜNİVERSİTEAVUKAT

7NEŞE GÜLÜNİVERSİTEYÖNETİCİ

8MEHMET CÜNEYT GÜZELÜNİVERSİTEAVUKAT

9TURGUT BUCAKLİSEESNAF

10MERYEM AYDOĞANLİSEKAMU GÖREVLİSİ

11SERVET ERSOYORTAOKULİŞADAMI

12SONER İNALÜNİVERSİTETURİZMCİ

13HAFİZE NURSEN AKTAŞÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

14ÖZCAN KADIOĞLUÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ





İLİ :ARTVİN



1MUHAMMED ALTUNALÜNİVERSİTEAVUKAT

2NEDİM ÖZERİLKOKULESNAF



İLİ :AYDIN



1DENİZ DEPBOYLUÜNİVERSİTEPSİKOLOJİK DANIŞMAN

2MEHMET BELİĞ AZBAZDARLİSEÇİFTÇİ

3HİLMİ BOLATOĞLUÜNİVERSİTEREKABET BAŞUZMANI

4MUSA İLHANÜNİVERSİTETV PROGRAM YAPIMCISI

5HÜSNİYE KOZANÜNİVERSİTEUZMAN FİZYOTERAPİST

6AHMET ÖZHANLİSEESNAF

7AYDEMİR DURMUŞLİSEGAZETECİ / TURİZMCİ





İLİ :BALIKESİR



1İSMAİL OKÜNİVERSİTEESKİ BELEDİYE BAŞKANI

2RECEP ÇETİNÜNİVERSİTETIP DOKTORU

3BÜLENT BAŞARANÜNİVERSİTEYAZILIM VE VERİ TABANI UZMANI

4KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRKÜNİVERSİTEİŞADAMI

5MEHMET İSMAİL SAKAROĞLUÜNİVERSİTEYÖNETİCİ

6ZAKİR YILMAZÜNİVERSİTEİŞADAMI

7ATİLLA TURHANÜNİVERSİTESERBEST

8HADİ SELİMOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU





İLİ :BİLECİK



1AHMET MURAT KÖFTECİOĞLUÜNİVERSİTEİŞADAMI

2AHMET İŞLEKÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN



İLİ :BİNGÖL



1OSMAN BEYAZTAŞ

2RAĞIP TÜMENİLKOKULSERBEST

3İBRAHİM BARANLİSEGAZETECİ



İLİ :BİTLİS



1GÖKÇE ZENCİRÜNİVERSİTEÖĞRETMEN

2FAİK ERLİSEİŞADAMI

3MURAT AÇARORTAOKULSERBEST





İLİ :BOLU



1ŞÜKRÜ GÜLEZ

2MİHRİBAN YERLİKAYA

3METİN APAYDINÜNİVERSİTEKUYUMCU





İLİ :BURDUR



1ALPARSLAN AHMET DURSUNÜNİVERSİTEAVUKAT

2YILMAZ TUNÇÜNİVERSİTEÖĞRETMEN

3HASAN UÇARORTAOKULYÖNETİCİ/İDARECİ



İLİ :BURSA



1İSMET BÜYÜKATAMANÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

2KADİR KOÇDEMİRÜNİVERSİTEVALİ

3TEVFİK TOPÇULİSEİŞADAMI

4FEVZİ ZIRHLIOĞLUÜNİVERSİTEMATBAACI

5HASAN TOKTAŞÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ

6ALİ HAYRİ OZANÜNİVERSİTEÖĞRETMEN

7MEHMET ALİ ADAKÜNİVERSİTEEĞİTİM YÖNETİCİSİ

8GÜLTEN KAVUT SÜRÜCÜÜNİVERSİTEİŞLETMECİ

9HATİCE DENİZÜNİVERSİTEEMEKLİ İŞLETMECİ

10TİMUR ÖZDEMİRÜNİVERSİTEHAKEM-ANTRENÖR

11SİBEL ÖZBUDAKÜNİVERSİTEAVUKAT

12SİNAN BOZKURTÜNİVERSİTESİGORTA EKSPERİ

13ENGİN ERÜNİVERSİTEJEOLOJİ YÜK. MÜH.

14YUSUF GÜNEYLİSEMÜTEAHHİT

15İNANÇ BİLGİ ÇAKINÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.

16MEHMET YILMAZÜNİVERSİTETEKSTİLCİ

17MUHAMMED CİHANGİR KALKANCIÜNİVERSİTEZİRAAT YÜK. MÜH.

18ALTAN ÖZAKINÜNİVERSİTEİŞADAMI



İLİ :ÇANAKKALE



1İBRAHİM KÜRŞAT TUNAÜNİVERSİTEAKADEMİSYEN / İŞADAMI

2HATİCE KORKMAZLİSEİŞLETMECİ

3MUSTAFA DOĞANÜNİVERSİTEÖĞRETMEN

4MEHMET VEHBİ TAYYARLİSEBAYİ SAHİBİ



İLİ :ÇANKIRI



1KADİR ŞEKERCİLİSEİŞADAMI

2HÜSEYİN YAKARLİSEMALİ MÜŞAVİR



İLİ :ÇORUM



1VAHİT DOĞANÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİÜNİVERSİTEAVUKAT

3ERCAN DAŞDANÜNİVERSİTEAVUKAT

4AHMET ANAKLİSETEKSTİLCİ



İLİ :DENİZLİ



1EMİN HALUK AYHANÜNİVERSİTEİKTİSATÇI

2CAFER BİRTÜRKÜNİVERSİTESİGORTACI

3MEHMET UZLİSEDİSTRİBÜTÖR

4MUSTAFA ÇIRAKÜNİVERSİTEEMEKLİ BÜROKRAT

5HALİL ÖZTÜRKLİSEYÖN. KUR. BŞK.

6YURDAHAN ÖZHANÜNİVERSİTEAVUKAT

7EFE ŞAHİNLİSEİŞADAMI



İLİ :DİYARBAKIR



1MEHMET TEYAR KARAKOÇLİSESERBEST

2AYŞE ÖNENÜNİVERSİTEÖĞRETMEN

3FEVZİ YİĞİTKANLİSEİŞADAMI

4AHMET KAYAORTAOKULŞÖFÖR

5RECEP DONATİLKOKULEMEKLİ

6ÖMER BOZKAYALİSESERBEST

7ŞEYHMUS BİLİCİİLKOKULEMEKLİ

8MEHMET İÇLİLİSEEMEKLİ

9CELALETTİN YAYLAKLİSESERBEST

10KADİR YORULMAZÜNİVERSİTEÖĞRETMEN

11SAİM KAYAALPÜNİVERSİTEHARİTA TEKNİKERİ





İLİ :EDİRNE

SEÇİM ÇEVRESİ NO :



2HÜSEYİN ÜLKERLİSEİŞLETMECİ

3NEHİR ÇAKIRLİSESİGORTACI



İLİ :ELAZIĞ



1YAVUZ TEMİZERÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT

2MESUT AKSANÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

3MEHMET KARACAÜNİVERSİTEZİRAAT YÜK. MÜH.

4BEDRİ BORA ERTEMÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.





İLİ :ERZİNCAN



1HÜSEYİN SEÇERÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2AHMET KAYAÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ





İLİ :ERZURUM

:



1KAMİL AYDINÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2ERTÜRK ÇİMENÜNİVERSİTEİŞADAMI

3ZEKAİ KAYAÜNİVERSİTEMİLLİ SPORCU

4CEZMİ POLATÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT

5GÖKHAN ARSLANÜNİVERSİTEİŞADAMI

6SEYFULLAH HIZARCIÜNİVERSİTETIP DOKTORU



İLİ :ESKİŞEHİR



1RUHSAR DEMİRELÜNİVERSİTETIP DOKTORU

2METİN NURULLAH SAZAKÜNİVERSİTEBİYOLOG

3ŞENEL ALTUNÜNİVERSİTEJEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

4AHMET MUHAMMED HIZLANLİSEİŞADAMI / SANAYİCİ

5KEZBAN AKKAYAÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

6TİMUR FARUK YATMAZÜNİVERSİTEEMEKLİ EĞİTİMCİ





İLİ :GAZİANTEP



1ÜMİT ÖZDAĞÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2ERTUĞRUL TOLGA ORHANÜNİVERSİTEAVUKAT

3FEVZİ KOÇOĞLUYÜKSEK OKULEĞİTİMCİ - İŞLETMECİ

4MEHMET EJDER DEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT

5SEYİT ÇAPANÜNİVERSİTEEMEKLİ EĞİTİMCİ

6MEZİNE SIRAKAYAÜNİVERSİTEGAZETECİ

7OĞUZHAN ŞAHİNÜNİVERSİTEBANKA MÜDÜRÜ

8SERDAR ÖNELLİSEİŞADAMI

9MENDERES ŞAHİNÜNİVERSİTEPOLİS

10HALİL BEYAZAYLİSEİŞADAMI

11ONUR ÖNSELÜNİVERSİTEİŞADAMI / ÇEVRE MÜH.

12ADEM KOLSUZÜNİVERSİTEFİNANS UZMANI



İLİ :GİRESUN



1ORHAN ERZURUMÜNİVERSİTETIP DOKTORU

2YUSUF VEZİROĞLUÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR

3BORA KILIÇLİSEMAKİNA TEKNİSYENİ

4YAŞAR İLBAŞLİSEESNAF



İLİ :GÜMÜŞHANE



1MUSTAFA CANLIÜNİVERSİTEELEKTRONİK MÜHENDİSİ

2KAMİL KILIÇLİSESERBEST



İLİ :HAKKARİ



1MIKTAT KIRMIT ÜNİVERSİTEEMEKLİ ASTSUBAY

2BARIŞ CENGİZBAY LİSEİŞLETMECİ

3FATİH SÖKMEN ÜNİVERSİTEMADEN MÜHENDİSİ



İLİ :HATAY



1MEHMET NECMETTİN AHRAZOĞLUÜNİVERSİTEMAKİNA YÜKSEK MÜH.

2İBRAHİM GÜLÜNİVERSİTEİŞADAMI

3MEHMET AKİF TERZİÜNİVERSİTEARAŞTIRMACI

4ADNAN AKDAŞLİSEYÖNETİCİ

5ADNAN AÇIKELÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN

6MUSTAFA ÖZÇELİKÜNİVERSİTEAVUKAT

7FERHAT KÜÇÜKLERÜNİVERSİTETIP DOKTORU

8İLKNUR TUNAÜNİVERSİTEGIDA TEKNİKERİ / UZMAN

9KAMİL AKDOĞANÜNİVERSİTEAVUKAT

10SERHAT TABANCAÜNİVERSİTEAVUKAT



İLİ :ISPARTA



1NURİ OKUTANÜNİVERSİTEVALİ

2AHMET ZİYA NUHOĞLUÜNİVERSİTEÇEVRE MÜH.

3İBRAHİM YILDIRIMÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ

4HAKAN DEMİRTAŞÜNİVERSİTEİŞADAMI



İLİ :MERSİN



1OKTAY ÖZTÜRKÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ - HUKUKÇU

2BAKİ ŞİMŞEKÜNİVERSİTEHARİTA MÜHENDİSİ

3ALİ ÖZÜNİVERSİTETIP DOKTORU

4ALİ YÜCELENÜNİVERSİTEİCRA KUR BŞK.

5DURAN KARALİSEİŞADAMI

6MEHMET ALİ GÖKMENÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM

7ALİ RIZA BOZKURTÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM

8HÜSEYİN ATEŞÜNİVERSİTEORMAN ENDÜSTRİ MÜH.

9ÖZGÜR ÖZCANÜNİVERSİTEEKONOMİST

10MUSTAFA KUNTÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ

11HAYAL FUNDA ÖNDERÜNİVERSİTEEMEKLİ EMNİYET AMİRİ



İLİ :İSTANBUL



1EDİP SEMİH YALÇINÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2İZZET ULVİ YÖNTERÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ

3UYGAR SUPHİ AKTANÜNİVERSİTEAKADEMİSYEN

4AHMET TURGUTÜNİVERSİTEŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACISI

5SABRİ ŞENELÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR

6EKREM DÜZGÜNLİSETURİZM VE DENİZCİLİK

7UMUR ARIKANÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ

8ELİF GONCA AKDENİZÜNİVERSİTEECZACI

9DURSUN ÇOLAKLİSEİŞADAMI

10ÖMER FARUK EKŞİLİSEMÜTEAHHİT

11ALPER KAAN BORANÜNİVERSİTEAVUKAT

12ŞEVKET TALHA APUHANÜNİVERSİTEKÖŞE YAZARI

13CİHAN TUFANÜNİVERSİTEAVUKAT

14BAŞAR ÜNALÜNİVERSİTEİŞADAMI

15ARİF TEVETOĞLUÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ / EKONOMİST

16LEMAN SÜHEYLA SOYLUÜNİVERSİTEEMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

17AYDIN İŞKURÜNİVERSİTEAVUKAT

18DİLEK KİRAZ BENİZÜNİVERSİTEAVUKAT

19KORKUT KUTLUATAÜNİVERSİTETIP DOKTORU

20SALİH BALAKÜNİVERSİTEBANKACI

21ASLI ERGÜNÜNİVERSİTEAVUKAT

22CEMAL ACARÜNİVERSİTEUÇAK VE NÜKLEER YÜK. MÜH

23KAMER KEMAL ÖZŞIKÜNİVERSİTESMMM

24MUSTAFA YALNIZÜNİVERSİTEYAZILIM VE SİSTEM MÜH

25YAŞAR KAPUCUİLKÖĞRETİMHİZMETLİ

26HÜLYA AZİMLİLİSEBAŞKOMİSER

27ÜNAL KAYAYÜKSEK OKULTEKNİKER

28KENAN CEM TOKAYÜNİVERSİTEKİMYA YÜKSEK MÜH.

29EMİNE SAADET KARLIBELÜNİVERSİTEHALKLA İLİŞKİLER

30BANU DAĞDEVİRENÜNİVERSİTEÖĞRETMEN

31BİLAL SARIYARLİSETİCARET / BÜROKRAT



İLİ :İSTANBUL

SEÇİM ÇEVRESİ NO :2



1EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLUÜNİVERSİTEAKADEMİSYEN / DİPLOMAT

2CELAL ADANÜNİVERSİTEORMAN MÜHENDİSİ

3MEHMET KILIÇÜNİVERSİTEİŞADAMI

4MEHMET ASLANÜNİVERSİTESANATÇI

5ÖZCAN PEHLİVANLIOĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT

6FETİ YILDIZÜNİVERSİTEAVUKAT

7ALİ DERİNDAĞLİSEİŞADAMI

8BAŞBUĞ PINARBAŞIÜNİVERSİTEAVUKAT

9HAKAN ÖZBAYÜNİVERSİTEAVUKAT

10FÜSUN KAYAN ARDAMARÜNİVERSİTEBÜROKRAT

11MUHAMMED EMİN ÖZKURTÜNİVERSİTEAVUKAT

12GÜLRU VARDARÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ

13TUĞBA TURGANÜNİVERSİTEMİMAR

14GÜRKAN TEOMANÜNİVERSİTESTRATEJİK İLETİŞİM UZMANI

15ZEHRA AYLİN ALEMDARLİSEİŞ KADINI

16ÖMER ÖKTENLİSETURİZMCİ

17ENDER ÖZTÜRKÜNİVERSİTEULUSLARARASI TİCARET

18METİN KILIÇÜNİVERSİTESERBEST

19RIZA EROLÜNİVERSİTEZİRAAT YÜK. MÜH.

20SEVGİ VARDARLI İNALÜNİVERSİTEÇİNİ SANATÇISI

21ALAADDİN ULUDAĞÜNİVERSİTEAVUKAT

22HARUN YILMAZLİSEİŞADAMI

23RAĞIP ARİÜNİVERSİTEİŞADAMI

24MUSTAFA YILMAZÜNİVERSİTEİŞADAMI

25UĞUR ARASLİSEPASTAHANE İŞLETMECİSİ

26SELÇUK ŞİŞMANÜNİVERSİTEİNŞAAT VE YAPI DENETMENİ



İLİ :İSTANBUL



SEÇİM ÇEVRESİ NO :3



1ATİLA KAYAÜNİVERSİTESİYASETÇİ

2İSMAİL FARUK AKSUÜNİVERSİTEMÜŞAVİR

3ARZU ERDEMÜNİVERSİTEİŞ KADINI

4FUAT ÇAKIROĞLUÜNİVERSİTEİŞADAMI

5MEHMET MÜFTÜOĞLUÜNİVERSİTEGAZETECİ

6ERDEM KARAKOÇÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

7HAYATİ ARKAZÜNİVERSİTETIP DOKTORU

8CELAL KARAPINARÜNİVERSİTESENDİKACI

9AYŞE BIÇAKÜNİVERSİTETEKSTİLCİ

10AHMET SAVAŞ ÇOLAKÜNİVERSİTEİŞADAMI

11DİDEM KARATAŞÜNİVERSİTEKURUMSAL İLETİŞİM UZMANI

12BAHATTİN ŞENGÜLÜNİVERSİTESİYASET BİLİMCİSİ

13SERDAR ÖKTEMÜNİVERSİTEAVUKAT

14HALİT TUNAÜNİVERSİTETEKSTİLCİ

15MERRİN HASİPOĞLUÜNİVERSİTEİŞKADINI

16EKREM SARISOYÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR

17ALİ KARADENİZÜNİVERSİTEÖĞRETİM GÖREVLİSİ

18ÇETİN ŞAMİLOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU

19MUAMMER RECEP ÇELİKTAŞLİSETURİZMCİ

20MESUT YILDIRIMÜNİVERSİTEAVUKAT

21FAZLI YURDABAKÜNİVERSİTEÖĞRETİM GÖREVLİSİ

22AKIN AYDINÜNİVERSİTEEKONOMİST

23METİN KARAYAZILİSESERBEST

24BÜNYAMİN ÇİFTÇİLİSEMUHTAR

25OSMAN NURİ TORAMANÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR

26SERAP FUNDA AKYILDIZLİSEEV HANIMI

27UYGAR ORAN ÖZTÜRKÜNİVERSİTEİŞADAMI

28YAKUP GÖRENÇÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.

29ORHAN CANÜNİVERSİTEİŞLETMECİ

30AHMET MURAT ARPACIÜNİVERSİTEAVUKAT

31BEKİR SITKI KARAUSTAÜNİVERSİTETİCARET

İLİ :İZMİR

SEÇİM ÇEVRESİ NO :1

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI:13



SIRA NOADI VE SOYADIÖĞRENİM DURUMUMESLEĞİ

1OKTAY VURALÜNİVERSİTEHUKUKÇU / İKTİSATÇI

2SENEM KILIÇÜNİVERSİTEYÖNETİCİ DANIŞMAN

3ASLAN SAVAŞANÜNİVERSİTETIP DOKTORU

4SELAHATTİN ŞAHİNLİSEİŞADAMI

5HALİT DALGIÇÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.

6NACİ DÜZİLKOKULTİCARET

7FİKRİ ATILBAZÜNİVERSİTEEĞİTİM UZMANI

8HÜSNÜ GÜRHAN SEÇKİNERLİSETEKSTİLCİ

9KUTLAY ÖNDERÜNİVERSİTEEMEKLİ SUBAY

10İSMAİL KURTLİSESERBEST

11NİMET UYGARİLKOKULGAZETE SAHİBİ

12SUAT OĞUZÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.

13İSHAK GÜNDÜZÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.



İLİ :İZMİR



SEÇİM ÇEVRESİ NO :2



1AHMET KENAN TANRIKULUÜNİVERSİTEİKTİSATÇI

2SUEDA NESLİHAN ÇELİKÜNİVERSİTEKAMUOYU ARAŞTIRMACISI

3MURAT KOÇLİSEBÜROKRAT

4YALÇIN KOÇYİĞİTÜNİVERSİTETIP DOKTORU

5HATİCE BÖLÜKÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

6AHMET FATİH OKUROĞLUÜNİVERSİTEEMEKLİ ÖĞRETMEN

7RECEP AKANÜNİVERSİTEİŞADAMI

8TAŞKIN IŞIKLİSETURİZMCİ

9İSMAİL BALKANÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.

10RAHİME DÖNMEZÜNİVERSİTEYÜKSEK ŞEHİR PLANCISI

11SERDAR MERSİNÜNİVERSİTETURİZMCİ

12SUAVİ TUNCAYÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

13MUSTAFA ÇİNTAŞÜNİVERSİTEEMEKLİ ASTSUBAY





İLİ :KARS



1ERKAN KOÇALİLİSETURİZMCİ

2TUNCAY AYDINYÜKSEK OKULİŞADAMI

3MURAT SAĞLAMÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ / İŞADAMI



İLİ :KASTAMONU



1EMİN ÇINARLİSEESNAF

2CİHAN ÇETİNÜNİVERSİTEİŞ ADAMI

3SEVDA SAYDAM İRGİNÜNİVERSİTEİŞLETME





İLİ :KAYSERİ



1YUSUF HALAÇOĞLUÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2ALİ KİLCİÜNİVERSİTEİŞADAMI / SANAYİCİ

3SÜLEYMAN KORKMAZİLKOKULMÜTEAHHİT

4KAMİL KARAMETEÜNİVERSİTEBÜROKRAT

5MEHMET ÖZMENÜNİVERSİTETURİZMCİ

6MEHMET GÖÇMENLİSEMALİ MÜŞAVİR

7ERCAN AVCIÜNİVERSİTEAVUKAT

8SALİH GÜDELEKÜNİVERSİTEJİNEKOLOG

9EZGİ TİPİÜNİVERSİTEJEOFİZİK MÜH.



İLİ :KIRKLARELİ



1SELÇUK YILMAZÜNİVERSİTEİNŞAAT

2HÜSNÜ CUMALIÜNİVERSİTEEMEKLİ MALİ MÜŞAVİR

3OKTAY KAHVEYÜKSEK OKULEMEKLİ MEMUR



İLİ :KIRŞEHİR



1CEMİL YILDIRIM TÜRKÜNİVERSİTETIP DOKTORU

2EFTAL AVŞARÜNİVERSİTEBELEDİYE BŞK. YRD.



İLİ :KOCAELİ



1SAFFET SANCAKLILİSETİCARET

2LÜTFÜ TÜRKKANÜNİVERSİTESANAYİCİ

3AHMET YEŞİLÜNİVERSİTEBÜROKRAT

4ARİF GÜLENÜNİVERSİTEİŞADAMI

5SERDAR KAMANÜNİVERSİTETIP DOKTORU

6MUSA COŞKUNÜNİVERSİTEÖĞRETMEN

7DİJLE AKINÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

8OSMAN BENİZÜNİVERSİTEAVUKAT

9KÜRŞAT SÖNMEZÜNİVERSİTEESNAF

10DERYA ÇAVDARORTAOKULİŞKADINI

11İSMAİL OKUMUŞÜNİVERSİTEELEKTİRİK MÜHENDİSİ



İLİ :KONYA



1MUSTAFA KALAYCIÜNİVERSİTEDENETİM ELEMANI

2MUSTAFA SAİT GÖNENÜNİVERSİTETIP DOKTORU / ÖĞRETİM ÜYESİ

3HÜSEYİN OPRUKÇUÜNİVERSİTEDENETİM ELEMANI

4SEVİL SARGINÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

5BULDUK ÖZDEMİRÜNİVERSİTEİŞADAMI

6FARUK SONKAYAÜNİVERSİTEECZACI

7HALİL AYHANÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ

8PINAR GÜNSEVEN GÜLSOYÜNİVERSİTEMİMAR

9OSMAN NURİ ATÇEKENÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM

10TEMMUZ ŞEMİNÜNİVERSİTEENDÜSTRİ YÜK. MÜH.

11ŞÜKRÜ PORTAKALLİSEMALİ MÜŞAVİR

12AHMET YÜCELLİSEİŞADAMI

13ALTAN ALTIOKÜNİVERSİTESMMM

14ABDULLAH YILDIRIMÜNİVERSİTEŞİRKET YÖNETİCİSİ



İLİ :KÜTAHYA



1ALİM IŞIKÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2AGAH LÜTFÜ BİLENÜNİVERSİTEAVUKAT

3OSMAN ERTÜRKÜNİVERSİTEAVUKAT

4BUKET GÜNGÖRÜNİVERSİTEAVUKAT



İLİ :MALATYA



1FİKRET ŞİNASİ KAZANCIOĞLUÜNİVERSİTEMAKİNE YÜK. MÜH.

2HAKAN YILMAZÜNİVERSİTEZİRAAT MÜH.

3GÜZİN KOÇAKÜNİVERSİTEECZACI

4HAKAN KALKANÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ

5SERDAR YILDIZLİSETİCARET

6MEHMET ALİ ÖZPOLATYÜKSEK OKULYAPIMCI



İLİ :MANİSA



1ERKAN AKÇAYÜNİVERSİTEMALİYECİ

2OSMAN OKTAYÜNİVERSİTEAVUKAT

3MEHMET MEMİŞÜNİVERSİTETIP DOKTORU

4ENGİN KABADAĞÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜH.

5İHSAN TEMELÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

6CEMAL MURAT ERİMÜNİVERSİTEBÜROKRAT

7MUSTAFA UNCUÜNİVERSİTEAVUKAT

8SEVAL BAŞKESENÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

9ERKAN ÖZTÜRKLİSEİŞADAMI



İLİ :KAHRAMANMARAŞ



1FAHRETTİN OĞUZ TORÜNİVERSİTESSK BAŞMÜFETTİŞİ

2SEFER AYCANÜNİVERSİTETIP DOKTORU

3ZEKERİYA ÖZTÜRKÜNİVERSİTEİŞADAMI

4ŞULE ARIKANÜNİVERSİTESERBEST

5MUSTAFA BASTIRMACILİSEİŞADAMI

6NESLİHAN KOCA NERGİZÜNİVERSİTEAVUKAT

7MUSTAFA BÖLÜKBAŞIÜNİVERSİTEÖĞRETMEN

8AYŞE ARASÜNİVERSİTEAVUKAT



İLİ :MARDİN



1BEHLÜL MURAT MARALİLKOKULİŞADAMI

2FEHMİ YILMAZÜNİVERSİTEEMEKLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI

3MUHAMMED YÜZERLİSEİŞLETMECİ

4CENGİZ ÇETİNÖZÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ

5FAYSAL BEDİRLİSEİŞADAMI

6MEHMET SALİH KARAASLANORTAOKULÇİFTÇİ



İLİ :MUĞLA



1MEHMET ERDOĞANÜNİVERSİTEMÜLKİ İDARE AMİRİ

2ASIM BAŞARANLİSETURİZMCİ

3HACI ÇELİKÜNİVERSİTETIP DOKTORU

4NURİ ÖZTÜRKÜNİVERSİTEECZACI

5NAZMİ EYİBİLİRÜNİVERSİTEİŞLETMECİ

6UĞUR SALİH EROĞLUÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM



İLİ :MUŞ



1TARKAN DEDELİSEİŞADAMI

2ADNAN SUBAŞILİSETURİZM VE OTELCİLİK

3ÖDER ÖZDEMİRÜNİVERSİTEEMEKLİ BAŞPOLİS



İLİ :NEVŞEHİR



1MEHMET VAROLÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

2SAİT YÜKSELÜNİVERSİTEİŞ ADAMI

3HÜSEYİN ÖDEMİŞYÜKSEK LİSANSİŞ ADAMI



İLİ :NİĞDE



1VEDAT BAYRAMÜNİVERSİTEEMEKLİ İL SPOR MÜDÜRÜ

2AHMET ÖZBEKÜNİVERSİTEEĞİTİM MÜFETTİŞİ

3GÖKHAN BUDAKYÜKSEK LİSANSTIP DOKTORU



İLİ :ORDU



1ONUR ŞAHİNÜNİVERSİTEİŞADAMI

2AHMET FİDANÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ

3TANER ARSLANÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM

4DAVUT ŞAHİNLİSEİŞADAMI

5ÖMER BAŞÜNİVERSİTEEMEKLİ EĞİTİMCİ



İLİ :RİZE



1OSMAN CEM KAZMAZÜNİVERSİTEGAZETECİ / İNŞAAT YÜK. MÜH.

2GÜLDANE PINARYÜKSEK OKULBAŞHEMŞİRE

3SÜHEYLA SELİMOĞLUYÜKSEK OKULEMEKLİ ÖĞRETMEN



İLİ :SAKARYA



1ZİHNİ AÇBALİSEESNAF

2ALİ RIZA ACARTÜRKÜNİVERSİTEAVUKAT

3İSMAİL KAMİL DOĞANCIÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ

4AHMET PEHLİVANYÜKSEK OKULÖĞRETMEN

5MELİKŞAH BUDAKÜNİVERSİTEİŞADAMI

6METİN GÜNEŞYÜKSEK OKULKALİTE MÜDÜRÜ

7TÜRKER ERGÜLLİSEŞİRKET YÖNETİCİSİ



İLİ :SAMSUN



1ERHAN USTAÜNİVERSİTEEKONOMİST

2HÜSEYİN EDİSÜNİVERSİTEYMM. BAĞIMSIZ DENETÇİ

3YÜCEL ŞAHİNYÜKSEK OKULİŞADAMI

4İBRAHİM YILMAZİLKOKULSERBEST

5AYHAN CENGİZYÜKSEK OKULMUHASEBECİ

6SUAT ORTAHİSARYÜKSEK OKULÖĞRETMEN

7DİLEK KİRAZ DENİZÜNİVERSİTEAVUKAT

8YAKUP AKINÜNİVERSİTEİŞADAMI

9MİNE KAYALİSEEMEKLİ



İLİ :SİİRT



1ABDULLAH BAYRAMLİSEEMEKLİ EĞİTİMCİ

2ERHAN ÖZGENLİSEÖZEL GÜVENLİK

3HAKAN YAKIŞANÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ





İLİ :SİNOP



1ADEM ÇİLEKÜNİVERSİTESTK BAŞKANI / ÖĞRETMEN

2LEYLA BİLGİLİÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ



İLİ :SİVAS



1CELAL DAĞGEZÜNİVERSİTEEMEKLİ

2OĞUZ ÖZDEMİRÜNİVERSİTEMALİ MÜŞAVİR

3AHMET ÜSTÜNDAĞYÜKSEK OKULÖĞRETMEN

4UĞUR KURUGÖLLÜLİSEMÜTEAHHİT

5OZAN ERCANÜNİVERSİTEMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ



İLİ :TEKİRDAĞ



1BÜLENT BELENLİSEMALİ MÜŞAVİR

2HAKAN ÖZGÜLÜNİVERSİTEEKONOMİST

3MUHAMMER VAROLORTAOKULMÜTEAHHİT

4İSMET FIÇICIÜNİVERSİTEMÜTEAHHİT

5ERGÜN VARDARÜNİVERSİTEAVUKAT

6TUNUS TUĞUÜNİVERSİTEAVUKAT



İLİ :TOKAT



1ABDURRAHMAN BAŞKANÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ

2MURAT POLATÜNİVERSİTETURİZM İŞLETMECİSİ

3MUSTAFA AFŞİN ÜNVERDİÜNİVERSİTEAVUKAT

4AYHAN ÖZÇELİKÜNİVERSİTEEMEKLİ BÜROKRAT

5ÖMER SEMİH SARAÇOĞLULİSEÖZEL OKUL SAHİBİ



İLİ :TRABZON



1KORAY AYDINÜNİVERSİTEMAKİNA MÜHENDİSİ

2YAVUZ AYDINLİSEİŞADAMI

3HÜSEYİN ÖRSÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

4HASAN SUİÇMEZÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ

5İLYAS EROĞLUÜNİVERSİTEAVUKAT

6GÜLEN DEMİRLİSEİŞ KADINI



İLİ :TUNCELİ



1HIDIR BUDAKÜNİVERSİTEEMEKLİ İLAHİYATÇI

2EMRE DENİZBİLGİNİLİSESERBEST



İLİ :ŞANLIURFA



1İBRAHİM ÖZYAVUZLİSEEMEKLİ BELEDİYE BAŞKANI

2MAHMUT İRENLİSEİŞÇİ

3MEHMET EMİN DİNDAROĞLUORTAOKULKAMU EMEKLİSİ

4MUHAMMET EMİN MISIRÜNİVERSİTEBİLGİ İŞLEM UZMANI

5İBRAHİM MELİLKOKULESNAF

6YALÇIN YALÇINKAYAÜNİVERSİTEİŞADAMI

7MERYEM BAĞMANCIORTAOKULEV HANIMI

8FADIL ÇOBAN

9CAN HALİL ÇİZMECİOĞLUÜNİVERSİTESİGORTACI

10 MESUT CAN YILMAZ

11GÜNGÖR ÖDEMİŞ ÇARKICILİSEMUHASEBE MÜDÜRÜ

12AYDIN AKALINLİSESERBEST



İLİ :UŞAK



1DURMUŞ YILMAZÜNİVERSİTEEKONOMİST

2GÖKHAN ÖZOĞULÜNİVERSİTEİŞADAMI

3OĞUZ ÇAKMAKÜNİVERSİTEEMEKLİ ALBAY



İLİ :VAN



1GÜLTEKİN ÇAVUŞOĞLUÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ

2YAVUZ SELİM CAMUŞCUÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ

3HURŞİT CANLIÜNİVERSİTEJEOFİZİK MÜHENDİSİ

4LEYLA GÖÇGENLİSETURİZMCİ

5NARİN ARIÖZYÜKSEK OKULHALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANI

6ŞUAYİP ATALİSEESNAF

7GÜLTEKİN GÜLLİSEESNAF

8TEVFİK SAÇMACILİSESANAYİCİ



İLİ :YOZGAT



1SADİR DURMAZÜNİVERSİTEEKONOMİST / KOOPERATİFÇİ

2MEHMET ALİ ÇAKIRÜNİVERSİTEECZACI

3YUNUS YILMAZLİSEESNAF

4ORHAN YÜKSELÜNİVERSİTEZİRAAT MÜHENDİSİ



İLİ :ZONGULDAK



1ZEKİ ÇAKANÜNİVERSİTEELEKTİRİK MÜHENDİSİ

2YAVUZ ERKMENÜNİVERSİTEMÜLKİ İDARE HAKİMİ

3AHMET EMRE BAYRAMOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU

4İLYAS ALTUNÜNİVERSİTEMADEN MÜHENDİSİ

5BURHAN TEMEL ÇINARÜNİVERSİTEAVUKAT



İLİ :AKSARAY



1TURAN YALDIRYÜKSEK OKULMÜTEAHHİT

2NİLGÜN TOSUNÜNİVERSİTEAVUKAT

3AYŞE DENİZ AYÜNİVERSİTEAVUKAT



İLİ :BAYBURT



1KARABEY KADRİ KARAOĞLUÜNİVERSİTETIP DOKTORU

2HİDAYET YILMAZTÜRKÜNİVERSİTEVETERİNER HEKİM



İLİ :KARAMAN



1ALİ GÜLERÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2MEHMET URALÜNİVERSİTESAĞLIK DENETÇİSİ



İLİ :KIRIKKALE



1SEYİT AHMET GÖÇERLİSEİŞADAMI

2TACETTİN SİLSÜPÜRÜNİVERSİTEDİŞ HEKİMİ

3ABDULLAH PEKÖZÜNİVERSİTEAVUKAT



İLİ :BATMAN



1CEMİL GÜZELLİSETEKNİKER

2İRFAN GÜNDÜZLİSETEKNİKER

3TURAN AYTEK ÖNALPÜNİVERSİTEKAMU GÖREVLİSİ

4ÖMER KERVANÜNİVERSİTEİKTİSATÇI



İLİ :ŞIRNAK



1HAKİM ZEYREKİLKOKULİŞADAMI

2YASİN BENEKİLKOKULKORUCU BAŞI

3ŞAHİN SAZAKLİSEİŞADAMI

4BÜLENT BORA BALTACILİSEESNAF



İLİ :BARTIN



1AYNUR YILDIRIMÜNİVERSİTEGENEL MÜDÜR

2TUNCAY MADENÜNİVERSİTESMMM



İLİ :ARDAHAN



1OSMAN NURİ YILDIZÜNİVERSİTEAVUKAT

2GÖKHAN AĞDEMİRÜNİVERSİTEAVUKAT





İLİ :IĞDIR



1YAKUP KUMTEPEÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

2MUHARREM ÇEÇENLİSEİŞADAMI



İLİ :YALOVA



1HATİCE BEŞTAŞLİSEEV HANIMI

2ALİ OĞUZ BERBEROĞLUÜNİVERSİTEİNŞAAT MÜHENDİSİ



İLİ :KARABÜK



1ADEM KARÜNİVERSİTETIP DOKTORU

2OSMAN AYDINÜNİVERSİTEEĞİTİMCİ



İLİ :KİLİS



1MUSTAFA YÜNÜNİVERSİTETIP DOKTORU

2MEHMET ÖZAYTÜRKÜNİVERSİTETIP DOKTORU



İLİ :OSMANİYE



1DEVLET BAHÇELİÜNİVERSİTEİKTİSATÇI

2RUHİ ERSOYÜNİVERSİTEÖĞRETİM ÜYESİ

3ADNAN SARIDOĞANÜNİVERSİTEİŞLETMECİ

4AHMET CANLIÜNİVERSİTEEMEKLİ BAŞKONTROLÖR



İLİ :DÜZCE



1OSMAN ÇAKMAKYÜKSEK LİSANSÖĞRETMEN

2BAHRİ TEMELTAŞÜNİVERSİTETEKNİK DANIŞMAN

3CELAL KASAPOĞLUÜNİVERSİTEŞEHİR PLANCISI



1 KASIM SEÇİMLERİ HANGİ İL KAÇ VEKİL ÇIKARACAK?

Buna göre 32 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara iki, 88 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise iki seçim çevresine bölündü.



Milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:



"Adana 14, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 5, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 32, Antalya 14, Artvin 2, Aydın 7, Balıkesir 8, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 18, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 11, Edirne 3, Elazığ 4, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 12, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 11, İstanbul 88, İzmir 26, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 9, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 11, Konya 14, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 9, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 6, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 5, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 6, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 12, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 3, Bayburt 2, Karaman 2, Kırıkkale 3, Batman 4, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 2, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3."



ERKEN SEÇİM KAÇ SEÇMEN VAR?

7 Haziran seçiminde, yurtiçinde 53 milyon 765 bin 231, yurtdışında ise 2 milyon 867 bin 658 seçmen kayıtlıydı. YSK, 11 Eylül itibarıyla seçmen sayılarını yurtiçinde 54 milyon 75 bin 851, yurtdışında 2 milyon 895 bin 885 olarak açıkladı. Yurtiçi seçmen sayısı 7 Haziran seçiminden bu yana 310 bin 620 kişi, yurtdışı seçmen sayısı ise 28 bin 227 kişi arttı.








Etiketler: Mhp  Milletvekili  Aday  Listesi  İl  İl-Tam  Liste    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER