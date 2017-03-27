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mhp merkez ilçe başkanlığı kongresi yapıldı

MHP MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ YAPILDI

Milliyetçi Hareket Partisinde ilçe kongreleri süreci merkez ilçe kongresiyle başladı.

Tarih : 27 Mart 2017, 09:30
Puan Ver : Mhp Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi Yapıldı(9/10)10


Milliyetçi Hareket Partisinde ilçe kongreleri süreci merkez ilçe kongresiyle başladı. Kongreye tek liste halinde çıkan Mustafa Ceviz yeniden göreve seçildi.



Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılan Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Kongresine MHP İl Başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra MHP eski milletvekili Mehmet Varol, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven, Ülkü Ocakları Başkanı Cihat Burak Korkmaz, MYK üyeleri Hasan Dağaslanı ve Hikmet Nazlı ile Kayseri eski İl başkanı Mazhar Gündoğdu, partililer ve ülkücü gençler katıldılar.



Konuşmaların ardından MHP Merkez İlçe Kongresinde oy kullanımına geçildi. Tek liste ile kongreye giren Mustafa Ceviz üçüncü kez bu göreve seçildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Mhp  Merkez  İlçe  Başkanlığı  Kongresi  Yapıldı    haber

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