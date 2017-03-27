MHP MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI KONGRESİ YAPILDI
Milliyetçi Hareket Partisinde ilçe kongreleri süreci merkez ilçe kongresiyle başladı.
Milliyetçi Hareket Partisinde ilçe kongreleri süreci merkez ilçe kongresiyle başladı. Kongreye tek liste halinde çıkan Mustafa Ceviz yeniden göreve seçildi.
Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılan Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Kongresine MHP İl Başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra MHP eski milletvekili Mehmet Varol, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven, Ülkü Ocakları Başkanı Cihat Burak Korkmaz, MYK üyeleri Hasan Dağaslanı ve Hikmet Nazlı ile Kayseri eski İl başkanı Mazhar Gündoğdu, partililer ve ülkücü gençler katıldılar.
Konuşmaların ardından MHP Merkez İlçe Kongresinde oy kullanımına geçildi. Tek liste ile kongreye giren Mustafa Ceviz üçüncü kez bu göreve seçildi.
kaynak:haberler
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