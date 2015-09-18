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mhp meral akşener'i aday göstermedi

MHP MERAL AKŞENER'İ ADAY GÖSTERMEDİ

Siyasi partiler, aday listelerini bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediyor. MHP listeyi dün gece açıkladı ve büyük sürpriz ortaya çıktı: Meral Akşener aday gösterilmedi. CHP ve HDP'de listeler net, en büyük değişiklikse AKP listelerinde bekleniyor.

Tarih : 18 Eylül 2015, 09:38
Puan Ver : Mhp Meral Akşener'i Aday Göstermedi(6/10)6


1 Kasım 2015'te yapılacak genel seçim için yasal takvim işliyor. Bugün seçim öncesi en kritik günlerden biri. Siyasi partiler seçimlere girecekleri aday listesini saat 17:00'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunacak. Listeyi resmen ilk açıklayan MHP oldu. 7 Haziran'daki seçimin ardından kulislerde adı TBMM Başkanlığı için geçen, bu nedenle de MHP lideri Bahçeli'nin tepki gösterdiği Meral Akşener listede yer almadı.








Etiketler: Mhp  Meral  Akşener  İ  Aday  Göstermedi    haber

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