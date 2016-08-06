MHP'nin kalelerinden biri olan Manisa'da istifa depremi yaşandı. Genel Merkezin değişim isteyen Manisa İl Teşkilatını kapatmasının ardından, 11 ilçe teşkilatı daha istifa ettiğini duyurdu.



Milliyetçi Hareket Partisi'nde değişim isteyen teşkilatlar istifa etmeye devam ediyor...



Genel Merkezin Manisa İl Teşkilatını kapatmasına ilçe teşkilatlarından tepki geldi. Şehzadeler, Kırkağaç, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı, Demirci, Ahmetli, Alaşehir, Sarıgöl, Kula, Köprübaşı ilçe teşkilatları istifa etti.







Balatlı; Şehzadeler, Kırkağaç, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı, Demirci, Ahmetli, Alaşehir, Sarıgöl, Kula, Köprübaşı ilçe teşkilatlarının da istifa ettiğini duyurdu. Balatlı, bu istifaların protesto olarak algılanması gerektiğini de belirtip, "Yeni yönetimin kadrolarını kurmaları için önlerini açıyoruz" dedi.