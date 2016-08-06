O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MHP Manisa'da büyük deprem!

MHP MANİSA'DA BÜYÜK DEPREM!

MHP'nin kalelerinden biri olan Manisa'da istifa depremi yaşandı. Genel Merkezin değişim isteyen Manisa İl Teşkilatını kapatmasının ardından, 11 ilçe teşkilatı daha istifa ettiğini duyurdu.

Tarih : 06 Ağustos 2016, 18:11
Puan Ver : Mhp Manisa'da Büyük Deprem!(0/10)


Milliyetçi Hareket Partisi'nde değişim isteyen teşkilatlar istifa etmeye devam ediyor...



Genel Merkezin Manisa İl Teşkilatını kapatmasına ilçe teşkilatlarından tepki geldi. Şehzadeler, Kırkağaç, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı, Demirci, Ahmetli, Alaşehir, Sarıgöl, Kula, Köprübaşı ilçe teşkilatları istifa etti.



Balatlı; Şehzadeler, Kırkağaç, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı, Demirci, Ahmetli, Alaşehir, Sarıgöl, Kula, Köprübaşı ilçe teşkilatlarının da istifa ettiğini duyurdu. Balatlı, bu istifaların protesto olarak algılanması gerektiğini de belirtip, "Yeni yönetimin kadrolarını kurmaları için önlerini açıyoruz" dedi.






Etiketler: Mhp  Manisa  Da  Büyük  Deprem    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER