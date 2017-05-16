

Devlet Bahçeli TBMM'de MHP grup toplantısında konuşma yaptı.







Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;



MARMARİS'TE HAYATINI KAYBEDENLERE BAŞSAĞLIĞI"







"İzmir Buca'dan Marmaris'e gitmek üzere yola çıkan minibüs şarampole yuvarlanmış 24 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Hayatlarını kaybedenlere Alllahtan rahmet ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum.



"MUSTAFA KEMALLER BİTMEZ"







Korkaklar hiçbir devirde başarı ve zaferin mimarı olmamıştır. Zorluklara boyun eğmeyen kahramanlar ise tarih sayfalarını yazmıştır. Şartlar ne kadar ağır olsa da tarihsel mizanda kahramanlar zamanlar üstü kalmayı başarmıştır. Tarihte yüzyıllarca yaşayanlar maceraperestler değil kaharamanlardır. Bizde Hasan Tahsinler Mustafa Kemaller bitmez. Bitti gibi görünür ama bir nesil çıkar.







MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup konuşması



"ATATÜRK'E DİL UZATANLARIN YEDİĞİ İÇTİĞİ HARAMDIR"







Mustafa Kemal çağın dar kalıplarından taşan, milli ülkülere sırtını yaslayan büyük bir komutan eşsiz bir devlet adamıydı. Bu yüzden olacak ki Aziz Atatürk'e sürekli saldırılar olmuştur ihtimal odur ki arkası da kesilmöeyecektir. Bir avuç sözde tarihçi Atatürk'e dil uzatmıştır. Merhum annesi ve manevi kızıyla ilgili dedikodular çıkmışlardır. Aziz Atatürk'e dil atanların yediği içtiği haramdır. Türkiye'nin yüz karası beşinci sınıf sözde tarihçiler, tarihi şahsiyetlerimizden ne istiyorlar? Atatürk'e çatmanın gerçek payesi nedir?



"TÜRK TARİHİNDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN"







Cahillik değilse, kesinlikle düşman sevindiren vatan hainliğidir. Bunlara sesleniyorum. Türk tarihinden çirkin elinizi çekin, zehirli dilinizi kesin. 2. Abdülhamit ve Gazi Mustafa Kemal birbirini tamamlayan Türk tarihinin şerefli ve haysiyetli iki yüzüdür. Yalan ve iftira bumerang gibi mutlaka geri dönecektir. Soyu sopu karışık olanlar ilk fırsatta ayaklanmaktadır."







kaynak:ensonhaber