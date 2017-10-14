Cenazesini Kadınlar Omuzladı! Liseli Helin'in Takamayacağı Duvağı Tabutunun Üzerinde
Savaştan Kaçarak Geldikleri Türkiye'de, 4 Tesis Kurup Sektörün Devleri Arasına Girdiler
Büyükerşen'den Çevreyi Kirletenlere 'çekirdek Çitleyen Eşek'le Gönderme
İngiltere Liginde Haftanın Maçında Livepool İle Manchester United Golsüz Berabere Kaldı
Karabükspor Yeni Hocasıyla Siftah Yaptı
Helin'in Cenazesinde Olay Çıktı, Havaya Ateş Açıldı
Hafta Sonu Ronaldo'yu Savunacak Oyuncu, Tren Beklerken Görüntülendi
Moskova, Trump'ın İran Konusundaki Kararlarını Yanlış Buluyor
Başbakan Yıldırım: Sınırımızda Terör Devletine İzin Vermeyeceğiz
Cep Telefonları İle Beyin Kanseri Arasında Bir İlişki Yok
Katili Ateş Açıyorken Helin Gözlerini Kapatıp Yapma Diye Haykırmış
Kazada Ölen Futbolcularının Adını Kulübe Verdiler
Dünyayı Gezmek İsteyen Çift, Boş Arazide Katamaran Yapıyor
Sgk, Grip Aşısı Yılda Bir Kez Ödenir İfadesine Açıklık Getirdi
Hakkari'de Kaçakları Taşıyan Kamyonet Şarampole Devrildi: 65 Yaralı
Dünyanın En Ulaşılamaz Adası St Helena'ya Uçuşlar Başladı
Negredo'nun Gol Atamamasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi
Pendik'te 17 Yaşındaki Helin'i Öldürüp İki Öğrenciyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Doğum İçin Hastaneye Yatmıştı, Artık Elleri Ve Bacakları Yok
Reina Canisinin Öğrencisi Çıktı! Yakalanmasa Benzer Katliam Yapacaktı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Askerlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN ASKERLİK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 43 yıl önce İzmir Narlıdere'deki askerlik günlerinden kalma fotoğrafını İstanbul Milletvekili Arzu Erdem paylaştı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 11:20
Puan Ver : Mhp Lideri Devlet Bahçeli'nin Askerlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra gündeme gelen askerlik fotoğrafından sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 43 yıl önce İzmir Narlıdere'deki askerlik günlerinden fotoğrafı ortaya çıktı.

MHP'Lİ KADIN VEKİL PAYLAŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askerlik fotoğrafı çıktı. Fotoğrafı İstanbul Milletvekili Arzu Erdem sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

"VARLIĞINIZ VARLIĞIMIZDIR"

Milletvekili Arzu Erdem fotoğrafın altına "Liderimiz, vatanımız ve milletimizin teminatı. Ömrünü Türk milletine adamış büyük şahsiyet. Varlığınız varlığımızdır" yazdı.

TOPÇU ASTEĞMEN DEVLET BAHÇELİ

Askerliğini topçu asteğmen olarak yapan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının eğitim molası sırasında çekildiği belirtildi.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI DA ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak askerliğini yaparken çektirdiği belirtilen bir fotoğraf yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mhp  Lideri  Devlet  Bahçeli  Nin  Askerlik  Fotoğrafı  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER