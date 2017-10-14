MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'NİN ASKERLİK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 43 yıl önce İzmir Narlıdere'deki askerlik günlerinden kalma fotoğrafını İstanbul Milletvekili Arzu Erdem paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra gündeme gelen askerlik fotoğrafından sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 43 yıl önce İzmir Narlıdere'deki askerlik günlerinden fotoğrafı ortaya çıktı.
MHP'Lİ KADIN VEKİL PAYLAŞTI
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askerlik fotoğrafı çıktı. Fotoğrafı İstanbul Milletvekili Arzu Erdem sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
"VARLIĞINIZ VARLIĞIMIZDIR"
Milletvekili Arzu Erdem fotoğrafın altına "Liderimiz, vatanımız ve milletimizin teminatı. Ömrünü Türk milletine adamış büyük şahsiyet. Varlığınız varlığımızdır" yazdı.
TOPÇU ASTEĞMEN DEVLET BAHÇELİ
Askerliğini topçu asteğmen olarak yapan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının eğitim molası sırasında çekildiği belirtildi.
ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI DA ÇIKMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1982 yılında İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak askerliğini yaparken çektirdiği belirtilen bir fotoğraf yıllar sonra ortaya çıkmıştı.
Kaynak: haberinburada
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