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MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR


MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Tarih : 29 Eylül 2016, 15:31
Puan Ver : Mhp Lideri Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklamalar(0/10)


'TÜRK DEVLETİNİ KANSER GİBİ SARDILAR'



Cebinde veya evinde 1 dolar bulunduran, ByLock kullanan Fetöcüler Türk devletini kanser gibi sarmışlardır. Her meslek grubunda her alanda FETÖ'nün yaşaması için ortak cephe hattı kurulmuştur. FETÖ ilk aşamada yüce dinimize saklanarak, bu zalim ve küfür bekçileri tertemiz vicdanları tutsak almıştır. Kandırmadıkları kimse kalmamıştır.



'KILIKTAN KILIĞA SOKULAN SOYSUZ BİR ÇETE'



FETÖ Türk ve İslam düşmanı odaklarla yumuşak işbirliği kurmuştur. Gerçekte her pis işe hevesle heyecanla ortak olmuşlardır. FETÖ Anadolu'nun istilası amacıyla özel eğitimden geçirilip kılıktan kılığa sokulan vicdan ve imana yabancı olan soysuz bir çetedir. 15 Temmuz'da yaşananlar tam da budur.



'FETÖ ŞEYTAN UŞAĞIDIR'



Bu tehdit geçmemiş bitmemiştir. Silahla başaramayanlar faiz kur finans üzerinden yeni alanlar açmak istemektedirler. FETÖ haindir şeytan uşağıdır. PKK neyse FETÖ odur.








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