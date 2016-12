MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, temsil ettiği halkın değil terör örgütü PKK'nın temsiliciliğini yapan HDP'lilerin tutuklanmasına tepki gösteren CHP'li vekillere ve genel başkanı Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP'nin bu kampanyanın başını çekmesi siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir" dedi.







Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Devlet Bahçeli grup konuşmasında şunları kaydetti:







Fırat Kalkanında şehit düşen evlatlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyorum. El Bab'ın Türkye iöçin önemi büyüktür. Kesintisiz terör koridoru için El Bab büyük önem taşımaktadır. Askeri unsırlarımıza saldıran PYD'ye askerimiz karşılık vermektedir. Türkiye terör koridoruna hiçbir zaman izin vermeyecektir. Her türlü önleyici ve caydırıcı önlemler alacaktır. Türkiye'nin kırmızı çizgisini aşan PYD'nin Münbiç'ten çıkarılması önemlidir. ABD terörü ödüllendirmektedir. ABD Suriye'deki DEAŞ terörünü başka bir örgütle tasfiye etmeye çalışmaktadır. Terörle dostluk kimseye hayır getirmemiştir.



Suriye'de ABD'nin stratejik ortağı olan PYD'nin Rakka operasyonuna katılması endişe verici bir gelişmedir. Rakka'ya girecek terör unsurları buradan çıkmayacaktır. Türkiyesiz askeri ya da siyasi bir denklem sürdürülebilir değildir.







Türkiye gereken her tedbiri almak durumundadır. Irak'ta yaşanan gelişmeler Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. İran'a bağlı Şii milislerde Türkmenler için bir diğer tehdittir. Türkiye milli güvenliğini tehdit eeden gelişmeler karşısında fiili bir durum sergileyebilir. Sınır bölgemizde terörden arındırılmış güvenli bölge oluşturulmalıdır.







CHP'YE SERT TEPKİ







HDP milletvekilleri hakkında yapılan hukuki işlemler için başlatılan ve kanlı terör örgütü PKK için yapılan operasyonlara ilişkin başlatılan karalama kampanyaları ibretle izlenmiştir. Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP'nin bu kampanyanın başını çekmesi siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Teröre destek veren oluşumların Avrupa'dan destek görmesi alışılagelmiş bir durumdur. Ancak partilerimizin bunlara katılması hiçbir şart altında maruz görülemez. Seçilmişlerin terörle içiçe olması her şeyden önce seçenlere ihanettir. Anayasal düzeni yıkmak isteyenlerin demokrasi ardına saklanması meşru görülemez.







Dokunulmazlığın terör için zırh olması düşünülemez. Kaldı ki bunları n dokunulmazlığı kaldırılmıştur. Suç işleyen herkes adalet önünde hesap verecektir. Kanunları tanımıyorum diyenleri kanun önüne çıkarmak devletin asli görevidir. Burada Kandil hukuku değil Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuku geçerlidir. Tarih boyunca Türkiye'ye ihanet cezasız kalmamıştır. PKK hain saldırılarını sürdürmekte aziz şehitlerimizin acıları Türkiye'yi tarifsiz acılara gark etmiştir.







PKK'nın siyasi uzantılarının, yasama çalışmalarını askıya almaları kendilerinin bileceği bir iştir. TBMM, görevinin başındadır. Hiç kimse terör maşalarının boykot kararının yasını tutacak değildir. CHP'nin de bunu bir matem vesilesi sayması, milli vicdanda karşılık bulmayacaktır.







