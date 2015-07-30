MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN TERÖR AÇIKLAMASI
MHP lideri Bahçeli, terör olaylarına ilişkin açıklamasında, CHP'yi eleştirdi ve "Özellikle CHP'ye sesleniyorum, HDP özentili milletvekillerinin tahrikinden kurtulmalıdır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terör saldırıları ve gündeme ilişkin bir açıklama geldi.
Türk milletinin güçlü olduğunu ve bunun altından kalkacağını ifade eden Bahçeli, "Milletimizin arzuları terör belasından Türkiye'yi kurtaracaktır" dedi.
Bahçeli CHP'yi de eleştirerek, "Özellikle CHP'ye sesleniyorum, HDP özentili milletvekillerinin tahrikinden kurtulmalıdır" ifadelerini kullandı.
HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için yaptıkları başvuruya da değinen Bahçeli, "Kimse kalkıp kahramanlık yapmasın. Günü geldiğinde dokunulmazlık Meclis'e geldiğinde MHP ne yapacağını bilir" diye konuştu.
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