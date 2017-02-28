

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk milleti darbelerden çok çekmiştir.Bu vatanda fazlası ile silahlı ve kanun dışı hareketler görülmüştür. Buna artık nokta konulmalı" dedi.







TSK'nın sığ tartışmalara çekildiğini dile getiren Bahçeli, "TSK'nın doğrudan sorumlu olduğu bakan,başbakan ve cumhurbaşkanına hiyerarşik sırayla hassasiyetlerini aktarması doğaldır, beklenmelidir. Bundan gocunmak, farklı yerlere çekmek ise anlamsızdır" ifadesini kullandı.Kıbrıs müzakerelerine de değinen Bahçeli, "Rum yönetimi ille Yunanistan'a bağlanmak istiyorsa adayı terk etsin" dedi.







kaynak:milliyet