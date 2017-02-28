Genelkurmay'dan O Manşet İçin Açıklama!
Serdar Ortaç'ın Eşinden Olay Paylaşım!
Galatasaray, Şubat'ta Buz Tuttu
Yht'lerin Sefer Sayıları Artıyor
Trump 'suçluyu' Buldu: Bu İşin Arkasında Obama Var
Bakanlık, 81 İle Referandum Genelgesi Gönderdi
Erdoğan'dan Karargah Rahatsız Haberi İçin Flaş Yorum
İhale Teklifinde Sıfırları Yanlışlıkla Fazla Atınca...
Türkiye'nin En Büyük Duruşma Salonundaki Dava Başlıyor
Mhp Lideri Bahçeli: Türk Milleti Darbelerden Çok Çekti
Aç Kalan Kurtlar İşyerinin Önüne Bağlı Köpeği Yedi
Moto G5 Kutu İçeriği Ortaya Çıktı!
İşte Mass Effect Andromeda Sistem Gereksinimleri
Zenfone 3 Zoom Çıkış Tarihi Ertelendi
Nintendo Switch'in Batarya Ömrü Ne Kadar?
Huawei P10, 6 Farklı Renk Seçeneği İle Geliyor
İşte Mwc'de Tanıtılacak Yeni Xperia Modelleri
2016'da 35 Milyon Nokia Satıldı!
10 Yıl Çalışana Emeklilik Fırsatı
Eşine 30 Saniye İçin 500 Bin Dolar Teklif Edildi

MHP LİDERİ BAHÇELİ: TÜRK MİLLETİ DARBELERDEN ÇOK ÇEKTİ


MHP LİDERİ BAHÇELİ: TÜRK MİLLETİ DARBELERDEN ÇOK ÇEKTİ
Tarih : 28 Şubat 2017, 12:00
Puan Ver : Mhp Lideri Bahçeli: Türk Milleti Darbelerden Çok Çekti(10/10)8


MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türk milleti darbelerden çok çekmiştir.Bu vatanda fazlası ile silahlı ve kanun dışı hareketler görülmüştür. Buna artık nokta konulmalı" dedi.



TSK'nın sığ tartışmalara çekildiğini dile getiren Bahçeli, "TSK'nın doğrudan sorumlu olduğu bakan,başbakan ve cumhurbaşkanına hiyerarşik sırayla hassasiyetlerini aktarması  doğaldır, beklenmelidir. Bundan gocunmak, farklı yerlere çekmek ise  anlamsızdır" ifadesini kullandı.Kıbrıs müzakerelerine de değinen Bahçeli, "Rum yönetimi ille Yunanistan'a bağlanmak istiyorsa adayı terk etsin" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Mhp  Lideri  Bahçeli  Türk  Milleti  Darbelerden  Çok  Çekti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER