

Cuma günü Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde bulunan Anadolu Sağlık Merkezi'nde mitral kapak replasmanı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 14.00 sıralarında taburcu oldu.







Partililerle asansörden inen Bahçeli, yürüyerek gelip aracına bindi. Bu sırada partililer, Bahçeli'ye sevgi gösterisinde bulundu.